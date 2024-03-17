"Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО
"Сибірський батальйон" та Російський добровольчий корпус підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області РФ.
Про це "Сибірський батальйон" повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Також фотопідтвердження з Козинки опублікували на каналі легіону "Свобода Росії".
"Над Росією має майоріти правильний прапор. Незабаром - у всіх містах та селах", – написали в РДК.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
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Бо якщо війна буде постійно йти на нашій території, то через 10 років кацапи перетворять ВСЮ УКРАЇНУ, а не лише Бахмут і Авдос, у суцільне Алєппо. Бо заводи в них будуть весь цей час працювати, і виробляти тисячі бомб і ракет. І все це буде роками летіти на Україну.
Бачила Алєппо?
Таке життя.
То краще йде борщ чи щі готуй...