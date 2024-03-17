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"Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО

"Сибірський батальйон" та Російський добровольчий корпус підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області РФ.

Про це "Сибірський батальйон" повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також фотопідтвердження з Козинки опублікували на каналі легіону "Свобода Росії".

"Над Росією має майоріти правильний прапор. Незабаром - у всіх містах та селах", – написали в РДК.

Прапор Сибірського батальйону на Бєлгородщині

Прапор РДК на Бєлгородщині

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Автор: 

росія (66021) Бєлгород (512) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+27
Усе з чогось починається. 1 кілометр пройдено. До моськви лишилось ще 599.
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17.03.2024 23:34 Відповісти
+27
Тільки що злочинець пуйло, після закінчення так званих "виборів", заявив, що РДК це власівці.
І що всіх їх разом (РДК, Легіон Свобода росії, Сибірський батальон) не більше 2,5 тисяч. І вже типу їх знищено 800 бійців.
А ось особисто я тепер знаю, хто такі хороші руські. Це ті, яких ненавидить пуйло і які зі зброєю в руках воюють на стороні України проти людоїда пуйла.
Хороші руськиі це РДК, Легіон Свобода росії та Сибірський батальон.
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17.03.2024 23:41 Відповісти
+23
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18.03.2024 00:03 Відповісти
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Хороших рузькіх не буває ,бо вони завжди несуть смерть ,куди б вони не прийшли,як тепер на Сумщині ,що робити людям,вони прапор почепили сфоткалися і підуть назад в Україну ,а на Сумщині жах ,немає ніякого захисту ,ні споруд,ні укріплень Навіщо це було робити ?
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18.03.2024 10:01 Відповісти
Маріночка, таке життя - до Мацкви доведеться йти і Мацкву спалювати.
Бо якщо війна буде постійно йти на нашій території, то через 10 років кацапи перетворять ВСЮ УКРАЇНУ, а не лише Бахмут і Авдос, у суцільне Алєппо. Бо заводи в них будуть весь цей час працювати, і виробляти тисячі бомб і ракет. І все це буде роками летіти на Україну.
Бачила Алєппо?
Таке життя.
То краще йде борщ чи щі готуй...
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18.03.2024 10:21 Відповісти
Треба добровольцям змінити тактику. Прапори - це добре. Але нові обличчя - це ще краще. Більше показувати тих, хто доєднався до лав визволителів родіни від нелегітимного презика *****.
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18.03.2024 10:38 Відповісти
Цей кілометр зможе коштувати як інші 599. Вони ж - це не слов"яни. Та нехай уже йдуть за крейсером "Москва"
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20.03.2024 22:29 Відповісти
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