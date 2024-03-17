"Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО

"Сибірський батальйон" та Російський добровольчий корпус підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області РФ.

Про це "Сибірський батальйон" повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також фотопідтвердження з Козинки опублікували на каналі легіону "Свобода Росії".

"Над Росією має майоріти правильний прапор. Незабаром - у всіх містах та селах", – написали в РДК.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.