Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області, російські телеграм-канали пишуть про бої (оновлено). ВIДЕО

Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Про це повідомив у фейсбуці колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем сил визволення, - пише він. - Наразі в Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій".

Цю інформацію підтверджують і російські телеграм-канали. На кордоні помічено кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до кордону виявили танки. Іде бій.

"Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон", - пише у телеграм-каналі Легіон "Свобода России".

Також бійці Легіону "Свобода России" заявили з російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Росію від Путіна.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території", - своєю чергою заявили у "Сибірському батальйоні".

Бійці "Легіону Свободи" опублікували відеозапис знищення ворожого БТР.

