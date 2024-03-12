УКР
Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області, російські телеграм-канали пишуть про бої (оновлено). ВIДЕО

Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Про це повідомив у фейсбуці колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем сил визволення, - пише він. - Наразі в Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій".

Цю інформацію підтверджують і російські телеграм-канали. На кордоні помічено кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до кордону виявили танки. Іде бій.

"Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон", - пише у телеграм-каналі Легіон "Свобода России".

Також бійці Легіону "Свобода России" заявили з російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Росію від Путіна.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території", - своєю чергою заявили у "Сибірському батальйоні".

Бійці "Легіону Свободи" опублікували відеозапис знищення ворожого БТР.

+38
це теж важливо
це ***** як прутнем по губах водити
12.03.2024 08:29 Відповісти
+37
Навряд чи буде більше, але понервувати рашку теж непогано.
12.03.2024 08:29 Відповісти
+30
Коли Пригожин влаштував реальний бунт тоді й треба було масовано заходити. А тепер для пропаганди хіба що згодиться, адже будь який бій з ворогом це не капітуляція.
12.03.2024 08:31 Відповісти
Подивимось через 48 годин. Минулий похід на Грайворон теж починався пафосно, а закінчився повним відновленням контролю над кордоном з боку зс рф.
12.03.2024 09:21 Відповісти
Да ясн хрен что ето ненадолго. Да и нету смысла долго удерживать какие то росийские деревни ценой больших потерь. Зато как ***** по губам х***ем помазали перед *выборами*
12.03.2024 09:25 Відповісти
"Єта...., єта чо такоє?.."
Єта те до чого вам прийдеться звикати
12.03.2024 09:17 Відповісти
Здавайтеся кацапи. Що вам захищати? Оті злидні що з вікна видько чи дорогу на цвинтарь?
12.03.2024 12:29 Відповісти
для успешного наступления нужна авиация. чтобы хотя бы Белгород освободить (как Авдиевку).
нужно было дождаться F-16.
12.03.2024 09:25 Відповісти
Можливо, вони вже є 😠
12.03.2024 10:59 Відповісти
Это классно
Любая нештатная ситуация
Любой ,даже маленький хаос на России сегодня
Бьет по путину
Знаете - как говорят врачи
Самое страшное- это мелкие стрессы
Но часто
Можно делать россиянцам мелкие частые стрессы
Это не так трудно, как освободить Крым
Но очень действенно
Это покажут все телеканалы мира
Это для россии облом
Это как если бы Мексика каталась по территории Штатов на танках
12.03.2024 09:26 Відповісти
Конечно больше бы пользы было если бы все ети росийские добробаты и полк Калиновского Беларашку отбили у Бульбофюрера. А там глядишь беларусы присоединились бы к освободителям. И ***** лишился бы единственного реального союзника с помощью которого он терроризирует Запад.
12.03.2024 09:29 Відповісти
Пізно, ніколи захід не дозволить лізти на країну з ядерною зброєю.
12.03.2024 12:44 Відповісти
там занадто ватне населення..,у них був шанс зкинути бульбофюрера але в тій спосіб, що продемонстрували вони навіть голову колгоспа не виженуть..Але все ж таки варто боротися, як казав Т.Г.Шевченко -борітеся - поборете вам бог помагає за вас правда..
12.03.2024 12:49 Відповісти
Беларусов просто Европа кинула. Вместо поддержать беларусов они призывали к мирному решению и переговорам. Если бы Европа не поддержала наш Евромайдан у нас бы получился такой же пшик как у беларусов
12.03.2024 13:11 Відповісти
У белосусов конечно пшик, но и могилки не копают. У каждого свой выбор.
12.03.2024 13:42 Відповісти
Нам повезло, что янык был у власти мало времени и не успел заточить силовиков под себя. Менты и армия были не слишком против народа, а ***** было не до того - у него в это время ещё была олимпиада. А пока тот раздуплился, ссыкун янек сбежал.
Бацька же за 30 лет навострил такую силовую машину, ненавидящую народ (плюс смертная казнь!), что у белорусов почти не было шансов. "Почти", потому что был один очень короткий момент, буквально несколько часов, когда пюрер растерялся и испугался, а толпа подошла к тюрьме и могла её взять. Но... Промедление, цветочки, носочки, "не хотим Майдана", "мы дружим с россией"... Пюрер оговтался, заручился поддержкой ***** (уже пуганного Майданом и готового на всё , чтобы тот не повторился у других соседей) и натравил своих псов на белых и пушистых протестующих. И случилось, что случилось.
И Европа со Штатами тут ни при чём. Сами, всё сами!
12.03.2024 19:36 Відповісти
Молодці хлопці з легіону, Україні будь яка допомога у боротьбі з плешивим гітлером та його посіпаками у пригоді буде. Я помʼятаю як пригожин йшов на мацкву,так там всі пообсірались… ну нехай зараз хоча би пообсцикаються.
12.03.2024 09:39 Відповісти
Якось це все підозріло виглядає- перед виборами ***** вони вирішили знову зайти туди. Зараз ***** почне орати- от дивіться шо коїться, тільки я вас захищу, голосуйте за мене !
12.03.2024 09:42 Відповісти
Да забудьте про вибори,вони там відбулись тіки один раз у1991 році.
12.03.2024 09:44 Відповісти
Ще мені вкурвлює що з кожної помийки верещат що грошей нема навіть на необхідне для арміі.А хто ж тоді забезпечує зброєю,************ та іншим.Вони ж себе видають як окрему одиницю,а не як підрозділ арміі.
12.03.2024 09:42 Відповісти
Росіяни повертаються на свою рідну землю, яка більше 20 років під окупцією пуйла і його банди. А хто сильно переживає, що терористичні війська Цапії зітруть в пиляку ці легіони, то він помиляється, бо маайже вся їх боєздаьна терористична армія в Україні.
12.03.2024 09:50 Відповісти
Треба залучати до Легіону місцеве населення на звільнених від кацапів землях!
12.03.2024 10:04 Відповісти
хай би краще Придністрів'я звільнили
12.03.2024 10:06 Відповісти
Придністрів'я має "вистрілити" і кінці цього року. Після перевиборів пуйла на Цапії почнуть закручувати гайки не тільки наріду, а і видвіляти на поліцайські анклави в рази менше, от і зашевеляться поліцаї та зрадники. А ще там велика кількість ***********, які потрібні як кацапам, так і нам.
12.03.2024 11:05 Відповісти
так і я про ********** в першу чергу, і вони нам потрібні зараз, а не в кінці року
12.03.2024 14:28 Відповісти
Nu vot puskai tam i astaiutsa , ruski baranit ruskih....chto mozhet bit luche etava !
12.03.2024 10:10 Відповісти
Kakaia nahren svabodnaia "razia " ....🤣🤣🤣
12.03.2024 10:14 Відповісти
перед виборами це чудова свиня
12.03.2024 10:28 Відповісти
З Богом
12.03.2024 11:23 Відповісти
думаю и на ПРИДНЕСТРОВЬЕ пора двигаться !!! ((((
12.03.2024 11:37 Відповісти
Упс, а що трапилось? Т-64 можна купити в будь-якому воєнторзі і взагалі це раша армія їх добровільно віддала наступаючим визволителям! 😆
12.03.2024 12:16 Відповісти
Їх там вб'ють і все
12.03.2024 12:28 Відповісти
Вже двадцять разів заходили і живі якось...
12.03.2024 12:35 Відповісти
який сенс від тих заходів ?
12.03.2024 12:37 Відповісти
Риторичне питання, читайте топ коментарі...
12.03.2024 12:41 Відповісти
тобто сенсу як і у всій діяльності зеленої банди не багато
аби інформаційний привід був
роблять з людей наркоманів, залежних від нових емоцій
12.03.2024 12:44 Відповісти
Ну можна мабуть і так сказати...
12.03.2024 16:43 Відповісти
я так зрозумів цей "беспокоящий вогінь" просто піар схожий на тік-ток кадирівців..
12.03.2024 12:43 Відповісти
Розвідка боєм, деморалізація ворога, але більша за все це перевірка реації заходу та ***** це реально потужна інформаційна атака - розвіяння наративів, що на парашу не можна нападати, бо ***** ядерну зброю застосує та непереможну руzzкую армію, ось хай Шольц сьогодні розповість своїм елетам ще раз як він тауруси недає бо на рашу не можна нападати
12.03.2024 13:47 Відповісти
Ці аргументи не дуже допомагають. Адже результатів немає.
12.03.2024 13:48 Відповісти
а ви з тих хто хоче виграти війну з голой сракой за пів року?
12.03.2024 20:13 Відповісти
Я за голу сраку не голосувала.
12.03.2024 20:29 Відповісти
Це ви так виправдовуєтесь? Доречі ********* сьогодні майже один до одного сказала - 60 чоловік на двох танків це ні про що
13.03.2024 02:33 Відповісти
ну и сколько их?тысяча,несколько тысяч?против сотен тысяч орков.молодцы конечно,но не верится в их победу.
12.03.2024 12:36 Відповісти
Якісь безцільні рейди. А "сибірський батальйон" може диверсії виконати на газопроводі "сила сибіру" ? Один вдалий рейд і весь схід та приморський край без газу буде. А є ще вузькі місця на залізничних шляхопроводах, яке може зупинити єдину залізничну гілку в напрямку КНР!
12.03.2024 12:38 Відповісти
теж про це подумав

"тихо прийшли -> відпрацювали -> тихо пішли" - більш ефективна схема, і в першу чергу - зберігає особовий склад
12.03.2024 12:45 Відповісти
Є в мене враження, що поки одні голосно відволікають увагу в Білгороді і Курську, інші тихо заходять, роблять бавовну, і тихо відходять. Бо сьогодні палає на багатьох нафто- та газосховищах.
12.03.2024 19:42 Відповісти
щось з попереднього рейду не зрозуміло, яких цілей досягли, окрім короткотривалого шуму у ЗМІ

людей своїх все ж таки поклали тоді трішки, нажаль, і це теж треба враховувати
12.03.2024 12:44 Відповісти
Воот, а теперь и мобилизацию начнем проводить на территории ерефии в рдк, легион и сибирский батальон. Бессрочную, до победы.Несогласных- на копку окопов
12.03.2024 13:26 Відповісти
Люди борются за свою и нашу свободу,их численность не такая большая чтобы захватить рашу, они делают что могут ,на них кацапам нужно перекидывать подразделения которые должны были усилить Авдеевское наступление (скорей всего) а это поможет ЗСУ
12.03.2024 19:21 Відповісти
Лиха беда начало...
А реально надежда только на Господа Бога
13.03.2024 09:45 Відповісти
Чим більше людей із росії зі зброєю в руках виступить проти путінського режиму-тим краще.Інформаційний супровід також важливий,як і ведення бойових дій.
17.03.2024 10:44 Відповісти
