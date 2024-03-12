Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області, російські телеграм-канали пишуть про бої (оновлено). ВIДЕО
Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.
Про це повідомив у фейсбуці колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем сил визволення, - пише він. - Наразі в Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій".
Цю інформацію підтверджують і російські телеграм-канали. На кордоні помічено кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до кордону виявили танки. Іде бій.
"Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон", - пише у телеграм-каналі Легіон "Свобода России".
Також бійці Легіону "Свобода России" заявили з російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Росію від Путіна.
"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території", - своєю чергою заявили у "Сибірському батальйоні".
Бійці "Легіону Свободи" опублікували відеозапис знищення ворожого БТР.
Єта те до чого вам прийдеться звикати
нужно было дождаться F-16.
Любая нештатная ситуация
Любой ,даже маленький хаос на России сегодня
Бьет по путину
Знаете - как говорят врачи
Самое страшное- это мелкие стрессы
Но часто
Можно делать россиянцам мелкие частые стрессы
Это не так трудно, как освободить Крым
Но очень действенно
Это покажут все телеканалы мира
Это для россии облом
Это как если бы Мексика каталась по территории Штатов на танках
Бацька же за 30 лет навострил такую силовую машину, ненавидящую народ (плюс смертная казнь!), что у белорусов почти не было шансов. "Почти", потому что был один очень короткий момент, буквально несколько часов, когда пюрер растерялся и испугался, а толпа подошла к тюрьме и могла её взять. Но... Промедление, цветочки, носочки, "не хотим Майдана", "мы дружим с россией"... Пюрер оговтался, заручился поддержкой ***** (уже пуганного Майданом и готового на всё , чтобы тот не повторился у других соседей) и натравил своих псов на белых и пушистых протестующих. И случилось, что случилось.
И Европа со Штатами тут ни при чём. Сами, всё сами!
аби інформаційний привід був
роблять з людей наркоманів, залежних від нових емоцій
"тихо прийшли -> відпрацювали -> тихо пішли" - більш ефективна схема, і в першу чергу - зберігає особовий склад
людей своїх все ж таки поклали тоді трішки, нажаль, і це теж треба враховувати
А реально надежда только на Господа Бога