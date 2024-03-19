Бойцы подразделения "Whisky Squad" на украинском "Humvee" ведут огонь из пулемета Browning M2 в бою на границе с Белгородщиной. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы бойцов подразделения "Whisky Squad", которые на украинском "Humvee" поддерживают огнем подразделения добровольцев из "Российского добровольческого корпуса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как воины из "Whisky Squad" ведут огонь по путинским подразделениям из пулемета Browning M2.
"Подразделение "Whisky Squad" на украинской HMMWV обеспечивает огневую поддержку РДК на границе с Белгородской областью. Видео с камеры, которая закреплена на амуниции пулеметчика. Браунинг М2 – отличное качество с 1921 года!", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+8 MausMike
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Але тут справді кацапська техніка горить, бо наша в ролик не потрапила б
Бувай..дименційне! Велике горе..що подібні тобі барани.. голосують..вибирають.. пишуть..а потім роблять вигляд..що нічого не було і я ні при чому. Нажаль подібних тобі значна більшість. І це велике горе для України!
Доречі, недолугий, ти можеш звернутись до модератора з питанням хто видалив мою відповідь. А "обісрався" той, хто сидить за твоїм компом і бряцає прутнем по клавіатурі, намагаючись бути схожим на твого призедента.
Два кацапа лизнули один в одного. був правий... що у твоєму пості визначив тебе..як смердячого кацапа? Тут ти і спалився..??
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І працює "красиво"!!! Файно!!!