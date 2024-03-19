Бойцы подразделения "Whisky Squad" на украинском "Humvee" ведут огонь из пулемета Browning M2 в бою на границе с Белгородщиной. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы бойцов подразделения "Whisky Squad", которые на украинском "Humvee" поддерживают огнем подразделения добровольцев из "Российского добровольческого корпуса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как воины из "Whisky Squad" ведут огонь по путинским подразделениям из пулемета Browning M2.

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"Подразделение "Whisky Squad" на украинской HMMWV обеспечивает огневую поддержку РДК на границе с Белгородской областью. Видео с камеры, которая закреплена на амуниции пулеметчика. Браунинг М2 – отличное качество с 1921 года!", - отмечает в комментарии автор публикации.

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