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Новости Видео Война
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Бойцы подразделения "Whisky Squad" на украинском "Humvee" ведут огонь из пулемета Browning M2 в бою на границе с Белгородщиной. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы бойцов подразделения "Whisky Squad", которые на украинском "Humvee" поддерживают огнем подразделения добровольцев из "Российского добровольческого корпуса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как воины из "Whisky Squad" ведут огонь по путинским подразделениям из пулемета Browning M2.

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"Подразделение "Whisky Squad" на украинской HMMWV обеспечивает огневую поддержку РДК на границе с Белгородской областью. Видео с камеры, которая закреплена на амуниции пулеметчика. Браунинг М2 – отличное качество с 1921 года!", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Также смотрите: "Сибирский батальон" и РДК подняли свои знамена в с. Козинка Белгородской области: "Вскоре - во всех городах и селах". ФОТО

Автор: 

армия РФ (19674) уничтожение (7245) боевые действия (4311) Белгород (457) РДК (60) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+8
Фільм "Не погрожуй НАТО попиваючи брагу у себе в Задуп'ї" ч.1.
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19.03.2024 12:54 Ответить
+5
Ваш..Ваш... Коленька!!!))) У нас у штурмових підрозділах БАТ-2 ну ніяк не може бути...та якщо трошки мозком **пораскинуть** і подумати..(що тобі неможливо) то і відповідь можна отримати... ))) Як же ти писати навчився..якщо мозок відсутній?)))
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19.03.2024 12:51 Ответить
+5
M2 Browning Machine Gun

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19.03.2024 13:53 Ответить
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Гарно! Цікаво - чий БАТ-2 горів?
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19.03.2024 12:39 Ответить
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19.03.2024 12:42 Ответить
Як здогадався?
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19.03.2024 12:45 Ответить
Про що?
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19.03.2024 12:47 Ответить
Два кацапа лизнули один в одного.
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19.03.2024 12:49 Ответить
Що то український горить.
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19.03.2024 12:52 Ответить
Без хрестів.
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19.03.2024 12:50 Ответить
Дійсно, хрестів і справді не має.
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19.03.2024 13:02 Ответить
Ваш..Ваш... Коленька!!!))) У нас у штурмових підрозділах БАТ-2 ну ніяк не може бути...та якщо трошки мозком **пораскинуть** і подумати..(що тобі неможливо) то і відповідь можна отримати... ))) Як же ти писати навчився..якщо мозок відсутній?)))
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19.03.2024 12:51 Ответить
а підбиту техніку нашу або кацапську кіньми чи "нашими українськими" хамві евакуюють ? все є у штурмових підрозділах.
Але тут справді кацапська техніка горить, бо наша в ролик не потрапила б
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19.03.2024 13:36 Ответить
ні... нашу техніку **евакуюють** БАТ-2... яка зашла разом з штурмовими підрозділами на кацапську землю!!!))) І у штурмовій бригаді є така **техніка**!!??? Звідки Ви Шановний!? Ви то хоть поцікавтеся озброєнням і видами техніки..яка є на озброєнні різних бригад. БАТ-2... це машина інженерного призначення.. прокладка доріг..риття окопів .. та земляних укріплень..тощо. . Ніколи не була у складі бойвих підрозділів. Чи то наші на кацапщину відправили БАТ-2 рити траншеї..чи прокладати дороги...)))??? Чи як по Вашому **Евакуювати** розбиту техніку?)))
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19.03.2024 14:44 Ответить
Довбню, ти хоч би поцікавився де відбуваються події, і яка техніка стоїть на озброєнні 91 опп.
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19.03.2024 14:48 Ответить
.. ще одне підтвердження..Коленька.. що ти дурноголовий!!! Події на відео розгортаються на кацапській білгородчині. Воюють руснявий РДК з кацапською армією! Яке відношення 91 полк інженерних військ ЗСУ мають до цього дійства? Нащо таку техніку..як БАТ-2 заводити на русняву територію. Вон... як і полк будує лінію укріплення ... а не евакуює розбиту техніку. Це для тебе...дурня..як у річку Воркслу завести ракетний крейсер для підтримки дій РДК! Був би ти хоч трохи розумним..ти б таку дичину не писав би. Яка техніка стоїть на озброєнні 91 ОПП!?)))) Стоїть... А до цього відео яке це має відношення? Ти хоч розумієш..деменційний... про що мова?
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19.03.2024 15:00 Ответить
"Ворксла" у тебе в твоїй пустій макітрі! Ти тупий довбограй, і крапка!
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19.03.2024 15:05 Ответить
..як же знатно ти обісрався..дименційний!! ))) Ти навіть розуміючі..що обісрався... видалив своє **НАШ**!! Але признати свою дичину і відверту дурість не наважився! То ти хто після цього? Я навмисне тролив тебе... що ти вже по саме горло заліз у лайно! І ти заліз!!!
Бувай..дименційне! Велике горе..що подібні тобі барани.. голосують..вибирають.. пишуть..а потім роблять вигляд..що нічого не було і я ні при чому. Нажаль подібних тобі значна більшість. І це велике горе для України!
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19.03.2024 15:10 Ответить
Пєсатєль ти канєшно ого-го!
Доречі, недолугий, ти можеш звернутись до модератора з питанням хто видалив мою відповідь. А "обісрався" той, хто сидить за твоїм компом і бряцає прутнем по клавіатурі, намагаючись бути схожим на твого призедента.
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19.03.2024 15:15 Ответить
ти видалило.. тваринка брехлива!!! Ти ж..смердяче Николай Николаевич...))) А не Микола Миколайович...))) От тільки не можу зрозуміти! Нащо так брехати..викручуватися... Та ти..вша кацапська ..нікому тут не цікавий! І то що ти розумововідсталий кацап... ніякого сумніву. От горе ..що ти існушеш тут в Україні. і гадиш..мразото!
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19.03.2024 15:20 Ответить
Якесь лайно собаче бере на себе відповідальність заявляти хто і кому тут цікавий)) вша кацапська, що сидить за твоїм компом явно має завищене чюйство собствєнной важності, роздаючи всім навколо повчальні опуси в менторському тоні.
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19.03.2024 15:44 Ответить
.. ти до того розумововідстале... що мої слова **вша кацапська** використовувати почав.))) Ти навіть висловити свої пусту думку не можеш своїми словами. Де же стовідсоткові сигнали ..що у голові у тебе пустота. Що почув... не забув... тут же використав..))) А так ... ну що з тебе взяти....Николай Николаевич... лайно смердяче!!!??? (можеш використати). Давай... кацапсяче розумов і стовідсотково...кровью.... (кацапська смердяча кров завжди себе покаже...))))... існуй далі...)))
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19.03.2024 16:05 Ответить
Отой еґсперд, якому Ви відповідаєте, мабуть передивився ******* марафєту, хоча й там розповідали про підірвані під@рами мости через Ворсклу.
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19.03.2024 14:45 Ответить
... Коленька!!! То ти відповіси..чий БАТ горить? А то твої деменційні вкиди не що інше..як намагання довести..що ти відверто дурноголовий!!!))))
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19.03.2024 14:49 Ответить
Я тобі вище відписав, недолугий!
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19.03.2024 14:51 Ответить
Мій коментар щодо твого питання видалено модератором, дурна твоя макітра, тому я не збираюсь ще раз особисто для якогось клоуна повторювати написане. Ти ж сам читав.
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19.03.2024 15:09 Ответить
Бачиш..дурнику... Я зараз видалив написане мною!! Бачиш який хрестик!!! Точно такий..як і твій. І ВИДАЛЕНО ЦЕ ТОБОЮ!!! Ти ще й паскудне брехло? Те що то руснява техніка горить...ніякого сумніву!! ТО може... ти кацапська гнида...? І

Два кацапа лизнули один в одного. був правий... що у твоєму пості визначив тебе..як смердячого кацапа? Тут ти і спалився..??
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19.03.2024 15:15 Ответить
То він вас двох мав на увазі! Пєши єсчьо!
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19.03.2024 15:18 Ответить
Не думав, що ти такий дебіл. Ну да ладна, пєши єсчьо!
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19.03.2024 14:29 Ответить
..звісно ти думати не можеш!! У твойому мозковому осередку мені місця точно нема. ))) Так наша БАТ..чи не наш? НАШ для тебе який..Руснявий чи Український? Бачиш які елементарні питання доводиться тобі задавати, щоб розібратися який БАТ горить!?
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19.03.2024 14:46 Ответить
цапы окапывались
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19.03.2024 13:27 Ответить
Та ваш, ваш, бо ковшом у бік України стояв...
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19.03.2024 12:52 Ответить
Більш того - нема жодної логічної причини тягнути з собою в рейд цю гаргару...
.
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19.03.2024 13:03 Ответить
Фільм "Не погрожуй НАТО попиваючи брагу у себе в Задуп'ї" ч.1.
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19.03.2024 12:54 Ответить
Кацап, неа кадрах Белгородская область
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19.03.2024 13:14 Ответить
Ще підгорілі пукани ватників починаючи з самого *****
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19.03.2024 13:14 Ответить
Tell them - it's "Whiskey".
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19.03.2024 13:29 Ответить
Humvee наш
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19.03.2024 13:45 Ответить
patronen feur 😁
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19.03.2024 13:51 Ответить
M2 Browning Machine Gun

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19.03.2024 13:53 Ответить
от якби БК ніколи не закінчувався
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19.03.2024 14:16 Ответить
Підвіска м'ягенька - йде "красиво", так як має бути....
І працює "красиво"!!! Файно!!!
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19.03.2024 14:08 Ответить
а на другом видео мертвые с косами лежат и тишина
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19.03.2024 15:31 Ответить
 
 