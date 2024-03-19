Из Белгородской области РФ эвакуируют около 9 тыс. детей

Власти Белгородской области РФ решили эвакуировать тысячи детей из области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в другие регионы РФ вывезут около 9 тыс. детей якобы "из-за обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины".

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района... 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край... Система выстроена", - заявил губернатор.

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