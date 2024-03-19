Из Белгородской области РФ эвакуируют около 9 тыс. детей
Власти Белгородской области РФ решили эвакуировать тысячи детей из области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в другие регионы РФ вывезут около 9 тыс. детей якобы "из-за обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины".
"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района... 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край... Система выстроена", - заявил губернатор.
Топ комментарии
+25 Виталий #548501
показать весь комментарий19.03.2024 12:18 Ответить Ссылка
+19 olko11 olko
показать весь комментарий19.03.2024 12:11 Ответить Ссылка
+17 Петро Вебер
показать весь комментарий19.03.2024 12:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А у нас по оточеній Авдіїївці поліція ганялась за кількома родинами з дітьми і не могла їх вблагати виїхати.
ЗЄльона імпотенція Держави
Пропадемо к єпєням... !
РДК це і вимагали
Я вас правильно понял, товарисч гладков?
Уж как-то очень неожиданно малочисленная группа лиц стала вести бои чуть ли не в нескольких областях... И притом одновременно...
"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он
воротится."
Притчи 26
"16.рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:
17. злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя."
Псалтирь 7
плєшивий, дуже задоволений, добровільно обраним вироком, своїм кріпакам.
а тєлєк сказав, що всі найманці знищені, ще на підходах.
Ну и что не поделили жители Сибири и Белгородщины?
Астанавитесь!
Покажіть власним прикладом як треба ворога громити!
ітлерюг...юнармійці. Інакше плювати кацапам.
Відродіть і ці "скрєпи" вашого міфічного "вялічія"! Ще можна штучний голодомор відтворити - ситуація підходяща: чоловіків не вистачає, паливо зникає, імпортозаміщення "працює"... Не зупиняйтесь у поверненні "істарічєскай справєдлівасті" про яку марить головна кремлядь.
Я вірю у вас, московити - ви зможете!
Что не так, кацапы?
А от цікаво: де зараз ця... Жаба-Мандрвіниця? (Чи то просто Жаба...).
9т зовсім мало звичайно мабуть прикордоння