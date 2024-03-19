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Из Белгородской области РФ эвакуируют около 9 тыс. детей

росія

Власти Белгородской области РФ решили эвакуировать тысячи детей из области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в другие регионы РФ вывезут около 9 тыс. детей якобы "из-за обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины".

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района... 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край... Система выстроена", - заявил губернатор.

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Автор: 

дети (6574) россия (96169) эвакуация (2102) Белгород (457)


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Топ комментарии
+25
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19.03.2024 12:18 Ответить
+19
Ашотакоє? Случілось може шо?
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19.03.2024 12:11 Ответить
+17
Па плану!
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19.03.2024 12:11 Ответить
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Па плану!
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19.03.2024 12:11 Ответить
Чому так близько від лінії фронту? Далекий Схід спокійне місце у Параші, поки що,
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19.03.2024 12:18 Ответить
ботоксний слів на вітер не кидає , сказав же , що 2024 р -рік сім`ї на болотах, сказав -виконує
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19.03.2024 12:32 Ответить
А я пропоную нищіти ще балтійський флот - щось йому там спокійно
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19.03.2024 12:45 Ответить
Так, по плану. Організували масову евакуацію 9 тис. ! дітей і організовано евакуюють населення

А у нас по оточеній Авдіїївці поліція ганялась за кількома родинами з дітьми і не могла їх вблагати виїхати.

ЗЄльона імпотенція Держави

Пропадемо к єпєням... !
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19.03.2024 12:31 Ответить
Ашотакоє? Случілось може шо?
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19.03.2024 12:11 Ответить
да.ета гражданская вайна на рабсєє случілась-шо нє панятна...
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19.03.2024 12:15 Ответить
Путін створює "санітарну зону" На Білгородщині!
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19.03.2024 12:41 Ответить
Вже в Нєвзорова публікують пустий Бєлгород з сиренами, які сповіщають про атаку.
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19.03.2024 12:13 Ответить
"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів"
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19.03.2024 12:23 Ответить
порожній Белгород - легко звільнити від пукіна
РДК це і вимагали
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19.03.2024 12:32 Ответить
Т.е. их отцы и братья присоединились к РДК?
Я вас правильно понял, товарисч гладков?
Уж как-то очень неожиданно малочисленная группа лиц стала вести бои чуть ли не в нескольких областях... И притом одновременно...
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19.03.2024 12:13 Ответить
Мені особисто байдуже якщо навіть їх дітей вибухи зачеплять. Навіть плювати на родичів там. Вони того варті.
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19.03.2024 12:14 Ответить
Та родичів я навіть сам адреси поскидаю, а діточок шкода, мабуть моя русофобія ще не достатня
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19.03.2024 13:21 Ответить
Кацапня погано розуміє приказку. Нерий яму комусь бо сам в неї пропадеш.
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19.03.2024 12:16 Ответить
Це не приказка, а Бiблiя! 🙏🙏🙏

"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он
воротится."
Притчи 26

"16.рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:

17. злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя."
Псалтирь 7
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19.03.2024 18:43 Ответить
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19.03.2024 12:18 Ответить
А він не забув у кишені положити зернятко соняшника ? Я
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19.03.2024 12:44 Ответить
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19.03.2024 21:14 Ответить
ну, не знаю!
плєшивий, дуже задоволений, добровільно обраним вироком, своїм кріпакам.
а тєлєк сказав, що всі найманці знищені, ще на підходах.
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19.03.2024 12:18 Ответить
Типичная гражданская война на рф, о которой так любила звездеть кацапская пропаганда, освещая событиях в ДНР/ЛНР.
Ну и что не поделили жители Сибири и Белгородщины?
Астанавитесь!
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19.03.2024 12:18 Ответить
Россіяне проти россіян - це і є громадянська війна .
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19.03.2024 12:42 Ответить
"В лагєря, в лагєря, в лагєря.."(с)
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19.03.2024 12:19 Ответить
Так зрозуміло, що роботи не початий край.
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19.03.2024 12:30 Ответить
Зрозуміло, консерва вскрилася!
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19.03.2024 13:32 Ответить
руское ПВО убивает белгород
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19.03.2024 12:35 Ответить
В'ячеслав, в мене якесь нерозуміння, якщо ви не задоволені діями ЗСУ, чому ще не з речами у ТЦК?
Покажіть власним прикладом як треба ворога громити!
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19.03.2024 13:30 Ответить
"єду в магадан, мля..." (С)
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19.03.2024 12:22 Ответить
Єду в є*єня
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19.03.2024 12:26 Ответить
Эх, такие еще малопроспиртованные органы вывозят!
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19.03.2024 12:24 Ответить
Цінний біоресурс. Гітлерюг...юнармійці. Інакше плювати кацапам.
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19.03.2024 12:25 Ответить
Летний детский лагерь в КНДР.

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19.03.2024 12:27 Ответить
На збір 3 години, потім товарні вагони і без зупинок - на Далекий Схід! (як то було з українцями та киримли за часів улюбленого ними сраліна)
Відродіть і ці "скрєпи" вашого міфічного "вялічія"! Ще можна штучний голодомор відтворити - ситуація підходяща: чоловіків не вистачає, паливо зникає, імпортозаміщення "працює"... Не зупиняйтесь у поверненні "істарічєскай справєдлівасті" про яку марить головна кремлядь.
Я вірю у вас, московити - ви зможете!
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19.03.2024 12:29 Ответить
Так путєн же обещал "санитарную зону"!
Что не так, кацапы?
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19.03.2024 12:29 Ответить
Росіяни на ютубі зараз посиленно вандалять відео суспільного тв, де зняті наслідки їх атак на Сумщину. Тому видно що тема війни на їх території неабияк їх вкурвлює. Тому лупайте сю скалу (рос.території), нехай ні дощ, ні град не спинить вас.
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19.03.2024 12:34 Ответить
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19.03.2024 12:35 Ответить
О, в козломордії з'явилися вже біженці
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19.03.2024 12:38 Ответить
ЦЕ ВЖЕ САНІТАРНА зона про яку хутин мріяв?
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19.03.2024 12:39 Ответить
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19.03.2024 12:40 Ответить

А от цікаво: де зараз ця... Жаба-Мандрвіниця? (Чи то просто Жаба...).
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19.03.2024 14:07 Ответить
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19.03.2024 12:48 Ответить
Правильно, поки обстріл треба відвезти
9т зовсім мало звичайно мабуть прикордоння
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19.03.2024 12:59 Ответить
Carma is the bitch.
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19.03.2024 13:03 Ответить
 
 