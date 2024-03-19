З Бєлгородської області РФ евакуюють близько 9 тис. дітей
Влада Бєлгородської області РФ вирішила евакуювати тисячі дітей з області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости, про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, в інші регіони РФ вивезуть близько 9 тис. дітей нібито "через обстріли з боку Збройних Сил України".
"Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано", - заявив губернатор.
Топ коментарі
+25 Виталий #548501
показати весь коментар19.03.2024 12:18 Відповісти Посилання
+19 olko11 olko
показати весь коментар19.03.2024 12:11 Відповісти Посилання
+17 Петро Вебер
показати весь коментар19.03.2024 12:11 Відповісти Посилання
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А у нас по оточеній Авдіїївці поліція ганялась за кількома родинами з дітьми і не могла їх вблагати виїхати.
ЗЄльона імпотенція Держави
Пропадемо к єпєням... !
РДК це і вимагали
Я вас правильно понял, товарисч гладков?
Уж как-то очень неожиданно малочисленная группа лиц стала вести бои чуть ли не в нескольких областях... И притом одновременно...
"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он
воротится."
Притчи 26
"16.рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:
17. злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя."
Псалтирь 7
плєшивий, дуже задоволений, добровільно обраним вироком, своїм кріпакам.
а тєлєк сказав, що всі найманці знищені, ще на підходах.
Ну и что не поделили жители Сибири и Белгородщины?
Астанавитесь!
Покажіть власним прикладом як треба ворога громити!
ітлерюг...юнармійці. Інакше плювати кацапам.
Відродіть і ці "скрєпи" вашого міфічного "вялічія"! Ще можна штучний голодомор відтворити - ситуація підходяща: чоловіків не вистачає, паливо зникає, імпортозаміщення "працює"... Не зупиняйтесь у поверненні "істарічєскай справєдлівасті" про яку марить головна кремлядь.
Я вірю у вас, московити - ви зможете!
Что не так, кацапы?
А от цікаво: де зараз ця... Жаба-Мандрвіниця? (Чи то просто Жаба...).
9т зовсім мало звичайно мабуть прикордоння