З Бєлгородської області РФ евакуюють близько 9 тис. дітей

Влада Бєлгородської області РФ вирішила евакуювати тисячі дітей з області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости, про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, в інші регіони РФ вивезуть близько 9 тис. дітей нібито "через обстріли з боку Збройних Сил України".

"Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано", - заявив губернатор.

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