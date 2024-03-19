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Новини
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З Бєлгородської області РФ евакуюють близько 9 тис. дітей

росія

Влада Бєлгородської області РФ вирішила евакуювати тисячі дітей з області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости, про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, в інші регіони РФ вивезуть близько 9 тис. дітей нібито "через обстріли з боку Збройних Сил України".

"Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано", - заявив губернатор.

Дивіться: Вранці у російському Бєлгороді пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5152) росія (66060) евакуація (2342) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+25
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19.03.2024 12:18 Відповісти
+19
Ашотакоє? Случілось може шо?
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19.03.2024 12:11 Відповісти
+17
Па плану!
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19.03.2024 12:11 Відповісти
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Па плану!
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19.03.2024 12:11 Відповісти
Чому так близько від лінії фронту? Далекий Схід спокійне місце у Параші, поки що,
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19.03.2024 12:18 Відповісти
ботоксний слів на вітер не кидає , сказав же , що 2024 р -рік сім`ї на болотах, сказав -виконує
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19.03.2024 12:32 Відповісти
А я пропоную нищіти ще балтійський флот - щось йому там спокійно
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19.03.2024 12:45 Відповісти
Так, по плану. Організували масову евакуацію 9 тис. ! дітей і організовано евакуюють населення

А у нас по оточеній Авдіїївці поліція ганялась за кількома родинами з дітьми і не могла їх вблагати виїхати.

ЗЄльона імпотенція Держави

Пропадемо к єпєням... !
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19.03.2024 12:31 Відповісти
Ашотакоє? Случілось може шо?
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19.03.2024 12:11 Відповісти
да.ета гражданская вайна на рабсєє случілась-шо нє панятна...
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19.03.2024 12:15 Відповісти
Путін створює "санітарну зону" На Білгородщині!
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19.03.2024 12:41 Відповісти
Вже в Нєвзорова публікують пустий Бєлгород з сиренами, які сповіщають про атаку.
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19.03.2024 12:13 Відповісти
"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів"
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19.03.2024 12:23 Відповісти
порожній Белгород - легко звільнити від пукіна
РДК це і вимагали
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19.03.2024 12:32 Відповісти
Т.е. их отцы и братья присоединились к РДК?
Я вас правильно понял, товарисч гладков?
Уж как-то очень неожиданно малочисленная группа лиц стала вести бои чуть ли не в нескольких областях... И притом одновременно...
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19.03.2024 12:13 Відповісти
Мені особисто байдуже якщо навіть їх дітей вибухи зачеплять. Навіть плювати на родичів там. Вони того варті.
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19.03.2024 12:14 Відповісти
Та родичів я навіть сам адреси поскидаю, а діточок шкода, мабуть моя русофобія ще не достатня
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19.03.2024 13:21 Відповісти
Кацапня погано розуміє приказку. Нерий яму комусь бо сам в неї пропадеш.
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19.03.2024 12:16 Відповісти
Це не приказка, а Бiблiя! 🙏🙏🙏

"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он
воротится."
Притчи 26

"16.рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:

17. злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя."
Псалтирь 7
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19.03.2024 18:43 Відповісти
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19.03.2024 12:18 Відповісти
А він не забув у кишені положити зернятко соняшника ? Я
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19.03.2024 12:44 Відповісти
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19.03.2024 21:14 Відповісти
ну, не знаю!
плєшивий, дуже задоволений, добровільно обраним вироком, своїм кріпакам.
а тєлєк сказав, що всі найманці знищені, ще на підходах.
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19.03.2024 12:18 Відповісти
Типичная гражданская война на рф, о которой так любила звездеть кацапская пропаганда, освещая событиях в ДНР/ЛНР.
Ну и что не поделили жители Сибири и Белгородщины?
Астанавитесь!
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19.03.2024 12:18 Відповісти
Россіяне проти россіян - це і є громадянська війна .
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19.03.2024 12:42 Відповісти
"В лагєря, в лагєря, в лагєря.."(с)
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19.03.2024 12:19 Відповісти
Так зрозуміло, що роботи не початий край.
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19.03.2024 12:30 Відповісти
Зрозуміло, консерва вскрилася!
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19.03.2024 13:32 Відповісти
руское ПВО убивает белгород
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19.03.2024 12:35 Відповісти
В'ячеслав, в мене якесь нерозуміння, якщо ви не задоволені діями ЗСУ, чому ще не з речами у ТЦК?
Покажіть власним прикладом як треба ворога громити!
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19.03.2024 13:30 Відповісти
"єду в магадан, мля..." (С)
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19.03.2024 12:22 Відповісти
Єду в є*єня
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19.03.2024 12:26 Відповісти
Эх, такие еще малопроспиртованные органы вывозят!
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19.03.2024 12:24 Відповісти
Цінний біоресурс. Гітлерюг...юнармійці. Інакше плювати кацапам.
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19.03.2024 12:25 Відповісти
Летний детский лагерь в КНДР.

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19.03.2024 12:27 Відповісти
На збір 3 години, потім товарні вагони і без зупинок - на Далекий Схід! (як то було з українцями та киримли за часів улюбленого ними сраліна)
Відродіть і ці "скрєпи" вашого міфічного "вялічія"! Ще можна штучний голодомор відтворити - ситуація підходяща: чоловіків не вистачає, паливо зникає, імпортозаміщення "працює"... Не зупиняйтесь у поверненні "істарічєскай справєдлівасті" про яку марить головна кремлядь.
Я вірю у вас, московити - ви зможете!
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19.03.2024 12:29 Відповісти
Так путєн же обещал "санитарную зону"!
Что не так, кацапы?
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19.03.2024 12:29 Відповісти
Росіяни на ютубі зараз посиленно вандалять відео суспільного тв, де зняті наслідки їх атак на Сумщину. Тому видно що тема війни на їх території неабияк їх вкурвлює. Тому лупайте сю скалу (рос.території), нехай ні дощ, ні град не спинить вас.
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19.03.2024 12:34 Відповісти
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19.03.2024 12:35 Відповісти
О, в козломордії з'явилися вже біженці
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19.03.2024 12:38 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ САНІТАРНА зона про яку хутин мріяв?
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19.03.2024 12:39 Відповісти
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19.03.2024 12:40 Відповісти

А от цікаво: де зараз ця... Жаба-Мандрвіниця? (Чи то просто Жаба...).
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19.03.2024 14:07 Відповісти
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19.03.2024 12:48 Відповісти
Правильно, поки обстріл треба відвезти
9т зовсім мало звичайно мабуть прикордоння
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19.03.2024 12:59 Відповісти
Carma is the bitch.
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19.03.2024 13:03 Відповісти
 
 