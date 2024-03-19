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Вранці у російському Бєлгороді пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Бєлгороді під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує Цензор.НЕТ.

В області було оголошено повітряну тривогу та пролунали вибухи.

За даними Міноборони РФ, Бєлгородську область атакували з РСЗВ RM-70 "Vampire", 9 снарядів нібито знищили сили ППО.

Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода

Автор: 

обстріл (29181) росія (66060) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+40
Жители Белгорода возмущены. Говорят "Почему Белгород?! Ведь обещали же Воронеж!"
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19.03.2024 10:28 Відповісти
+34
"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів"
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19.03.2024 10:43 Відповісти
+28
Мелочь, а приємно
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19.03.2024 10:28 Відповісти
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Мелочь, а приємно
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19.03.2024 10:28 Відповісти
це селище Розумне, Білгородської області
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19.03.2024 10:41 Відповісти
Назва не відповідає дійсності
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19.03.2024 11:01 Відповісти
рабочий посёлок Разумное - ru
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19.03.2024 11:06 Відповісти
для кацапів це не мелочь
бо у сусіда в белгороді дом целий то остался
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19.03.2024 11:52 Відповісти
Жители Белгорода возмущены. Говорят "Почему Белгород?! Ведь обещали же Воронеж!"
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19.03.2024 10:28 Відповісти
"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів"
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19.03.2024 10:43 Відповісти
це не ми!
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19.03.2024 10:28 Відповісти
Знищено 16 "таурусов". Уламки жодної шкоди не заподіяли!
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19.03.2024 10:29 Відповісти
Гарно! Вимагаємо продовження банкету!
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19.03.2024 10:30 Відповісти
Бєлгород, подъём!
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19.03.2024 10:30 Відповісти
ой як файно горить наче ватра ...
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19.03.2024 10:30 Відповісти
Касап якщо відкрив рота - збрехав. Воне не здатні перехоплювати рсзв ближньої дії. Постійно, щоб не відбулося = це "вампір", а чому не совковий бм21? Навіть не ставиться питання нах це нам валити в "нікуди", для свинособак це взагалі не аргумент.
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19.03.2024 10:35 Відповісти
Приплітають "зброю НАТО" щоб потім в ООН розповідати казочки.
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19.03.2024 10:44 Відповісти
град є град - це не нато
ще ніхто не вигадав як сбивати АРТИЛЕРІЙСЬКІ снаряди ПВО
я постійно читаю чей брєд про ПВО
і думаю - які ідіоти в це вірять?
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19.03.2024 11:55 Відповісти
При обстреле села Никольское погибла целая семья, сообщает Гладков.

В результате прямого попадания в дом погибла бабушка, мама, её гражданский муж и сын - 17-летний парень.

Маленькая девочка, которую успели спасти из-под завалов, находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. У неё закрыта черепно-мозговая травма.
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19.03.2024 10:37 Відповісти
17-річний парень, це добре, через рік не піде воювати в Україну!😜
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19.03.2024 10:41 Відповісти
То він "Укланился ат защиты Родины!"
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19.03.2024 11:15 Відповісти
Мацковскіє каратєлі дамбят Бєлгород.
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19.03.2024 10:41 Відповісти
«У него там не закрытый, а открытый перелом!»

Открытых и закрытых переломов будет всё больше. Кацапы сами этого хотели.
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19.03.2024 10:43 Відповісти
радость ты нам принёс...
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19.03.2024 12:05 Відповісти
Чомусь зовсім не шкода. Куди поділася моя толерантність? Мабуть російські нелюди знищили її.
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19.03.2024 14:59 Відповісти
Якщо 9 снарядів "вампірів" були збиті 9-тю ракетами С-300 - я це тільки вітатиму!!! Бо це все одно що стрілять по зайцю шротом з золота
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19.03.2024 10:38 Відповісти
Даремно сподіваєтеся. Там усе "збито" язиком. А це безкоштовно.
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19.03.2024 11:05 Відповісти
Прислів"я знаєш - "Не вмер Данило - болячка задавила…"? Якщо "збили язиком" - значить, "вампіри" прилетіли "туди, куди треба"! Це теж непогано!
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19.03.2024 11:14 Відповісти
де трупи, кровіща де?
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19.03.2024 10:39 Відповісти
Белгород вигрібає тепер за весь Воронєж
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19.03.2024 10:40 Відповісти
Та хай вигрібає, жійде черга і до воронєжу, і до мацкви!😁
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19.03.2024 10:42 Відповісти
я б сказал за весь кацапстан,ну и нпз еще выгребают)нпз важнее всратого белгорода)
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19.03.2024 10:42 Відповісти
Це їх вибір. Їм це мусить подобатись.
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19.03.2024 11:06 Відповісти
А вони там окрім слова "вампір" нічого більше не знають??
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19.03.2024 10:43 Відповісти
Бо ***** і є вампір. Про це вже давно його Люська говорила.

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19.03.2024 11:01 Відповісти
***** сказало що їм це вигідно. Так що всьо па плану. Пропаганда буде казитися та мотивувати бидло "к отмщєнію".
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19.03.2024 10:46 Відповісти
даже если кремль взорвут с ермитажем то кацапье все будет отрицать.ведь не могли же его "слабые хохлы" уничтожить,проще сказать что кремля здесь никогда и не стояло)
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19.03.2024 10:49 Відповісти
Мабуть, щось з електропроводкою, видно замкнуло….
Буває, на московії, після бояришника…
Усьо так падамашнему, було!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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19.03.2024 10:51 Відповісти
Всім 3,14-дарасам,путлоботам,й місцевому лайну,який скигле про те,що -"ето комаріниє укуси",хочу сказати,що це дуже добра справа,а в цю гру,ми граємо тепер удвох.
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19.03.2024 10:59 Відповісти
Тут свого "лайна" вистачає! Учора одна ГНИДА, під українським прапорцем, скиглила, що у тому, що кацапня наше північне прикордоння обстрілює - винні саме атаки РДК та "легіонерів" на Бєлгород!
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19.03.2024 11:19 Відповісти
Схема добре відпрацьована на Донецьку.
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19.03.2024 11:00 Відповісти
А гдє ви билі восємь лєт, когда дамбілі бєлгород?
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19.03.2024 11:06 Відповісти
Та ладно все по плану. ***** порожняк не гонит
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19.03.2024 11:07 Відповісти
Непогано для початку
Лайк.
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19.03.2024 11:07 Відповісти
Мені теж хотілося б більшого...
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19.03.2024 12:25 Відповісти
Що згорить те не згніє
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19.03.2024 11:07 Відповісти
головне що встигли прголосити
за фуйла..
більш Бєлгород мацкві не потрібен
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19.03.2024 11:16 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=26052 Контуры новой реальности


Несмотря на то, что прутина торжественно поздравила вся мировая гниль, начиная от Си и заканчивая хуситами, в самой выгребухе настроения становятся все менее радостные. Правда, тут надо отметить, что ни к чему конкретному эти настроения не приведут, поскольку известный принцип «…, а мы крепчаем», там никогда не перестанет быть актуальным. Тем не менее, жители Белгорода все больше приходят к мысли о том, что не такую войну они поддерживали. И убеждает их в этом как относительно небольшая группа повстанцев, так и собственные военные, которые лупят по чем попало. В Сети уже масса фотографий с торчащими из стен многоэтажек ракетами от ЗРК Панцирь. Они имеют очень узнаваемый внешний вид и потому там даже не сомневаются в том, кто лупил этими ракетами.

Нынешний затяжной рейд на территорию Курской и Белгородской областей а так же ожесточение, с которым ведутся боевые действия, отчасти поясняется тем, что в этот раз в атакующую группу вошел солидный отряд бойцов из Ичкерии. Они прекрасно помнят о том, что имеют очень длинный список долгов за уничтожение десятков тысяч своих соотечественников и теперь у них имеется возможность поквитаться и предъявить счет за то, что русские сделали с их родиной. Причем, это - не кадыровцы, воюющие за ништяки разного сорта, а идейные бойцы, которых ведет в бой кровь их убитых и умерших под пытками родственников. Им не нужна материальная мотивация, поскольку они и так мотивированы на максимальный ущерб врагу.
Ну а сами жители Белгорода уже четко знают, что такое прилеты и разбор завалов. Так, сегодня был прилет по заводу «Энергомаш» и если два года подряд все летело исключительно по Харькову, а жители Белгорода невозмутимым тоном рассуждали под камеру о том, что именно полетело по соседнему городу, то теперь они видят то, что видели харьковчане, прямо на своих улицах. Помнится, как прошлой весной брали интервью у жителей этого города о том, поддерживают ли они войну и все как один были «за». И вот теперь они с удивлением наблюдают такое:
https://twitter.com/Kerim___Y/status/1769784879770632561

Как можно понять, у них еще нет автомата на действия во время налета: как минимум отойти от окон и отработать принцип «двух стен», а у кого есть время и возможность - уйти в укрытие. Они еще стоят на балконе и с раскрытой варежкой смотрят на обстрел. В общем, война оказалась немного не такой, какую они заказывали.

Но не только в прифронтовой зоне мысли бродят отнюдь не о выборах. В разных пабликах рассуждают о том, что будет, если ВСУ продолжат утюжить НПЗ и остальную энергетическую инфраструктуру. Мы уже не замечаем генераторов, которые стоят чуть ли не под каждым домом и у каждого имеется хотя бы один мощный павербанк, ну а автомобилисты стараются держать бак полным, на всякий случай. У них же пока идет подход к этой теме, но уже на уровне экспертов. У кого есть желание, могут почитать вот этот пост.


А у кого нет времени или желания - в двух словах. Эксперты пишут о том, что проблемы с топливом возникли уже. Другое дело, что есть запасы, накопленные специально на случай войны, и пока ими еще можно компенсировать выбывшие мощности, но если дело с атаками на НПЗ будет идти тем же темпом, то компенсировать эти самые мощности прийдется предприятиям, расположенным на дальнем Восток и за Уралом, а потом - цистернами гнать в европейскую часть страны. Но в таком случае ляжет ЖД, поскольку такое логистическое плечо именно по топливу, перегрузит возможности железной дороги в направлении восток-запад и между прочим, это повлияет на военную логистику, которая идет приоритетом.

В общем, война постепенно приобретает не тот вид, который они все хотели. Но уже поздно, назад не отыграешь и прямо сейчас, пусть и немногие, но уже начинают просматривать контуры новой реальности. И она их не радует.
https://dl-news.defence-line.org/?p=26052
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19.03.2024 11:18 Відповісти
Це разборки мьєстного масштаба...
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19.03.2024 11:19 Відповісти
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19.03.2024 11:19 Відповісти
Більшість вибухів і пожеж в Блетгороді - це їхнє ж ППО
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19.03.2024 11:21 Відповісти
Выборы закончились. Зачем тратить снаряды, которых не хватает.
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19.03.2024 11:22 Відповісти
Не плачь. Завод "Энергомаш", г.Белгород. Прилёт в цех.
Или ты познаешь жизнь по фоткам с кацапских ресурсов?
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19.03.2024 11:26 Відповісти
Никаких маш на этих фотках я не вижу.
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19.03.2024 11:30 Відповісти
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19.03.2024 11:23 Відповісти
... це кацапсячі **герої** , які **загинули**, захищаючі рассею?
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19.03.2024 12:26 Відповісти
ні це жертви обстрілів кієвського рєжіма !
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19.03.2024 12:40 Відповісти
Хаймарс?
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19.03.2024 12:50 Відповісти
бесчинство неофашистаф в белгороде )
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19.03.2024 13:14 Відповісти
Ефект був би ще кращим, як би це була красная (від крові) площа з рубльовкою.
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19.03.2024 11:24 Відповісти
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19.03.2024 11:24 Відповісти
Близько 9000 дітей та інших жителів Бєлгорода буде евакуйовано з зони обстрілів російського ППО
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19.03.2024 11:34 Відповісти
повно "градів" з аналогічними ттх,
але якщо щось прилітає по бєлгороду - то це неодмінно має бути чеський "вампір"
наративи вони такі наративи
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19.03.2024 11:43 Відповісти
це пепео
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19.03.2024 11:47 Відповісти
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19.03.2024 11:47 Відповісти
санитарная зона???
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19.03.2024 11:49 Відповісти
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19.03.2024 11:54 Відповісти
За що ??
За одну кацапську морду потрібно розчавити , як бридоту 😠
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19.03.2024 12:50 Відповісти
***** в курсе. Его это прёт.
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19.03.2024 12:05 Відповісти
як вам, свинособаки кацапські, подобається???
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19.03.2024 12:13 Відповісти
Біля острова Зміїний близько 12:00 локаційно втрачено рашистський Су-24
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19.03.2024 12:17 Відповісти
пришло время повторять
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19.03.2024 12:30 Відповісти
не чокаясь...
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19.03.2024 12:35 Відповісти
Ну, ведь это же типичные штабы и места дислокации наемников и их транспорт!
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19.03.2024 12:32 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=R3yFXR9VSIA Под Белгород зашли 4 КОРПУСА ЛЕГИОНЕРОВ! Командиры РФ станут за партизан. Есть условие / КРАМАРОВ
"Ставлюсь до цього з певною долею здорового скептицизму. На даний момент на поле бою, на основні наші напрямки на фронті воне не відображається..."
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19.03.2024 12:35 Відповісти
не бомбите, да не бомбимы будете(С)
москалі забули заповіді Господні.
ось і результат.
що посіяли, то й мають.
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19.03.2024 13:29 Відповісти
Що ж ви по машинам пуляєте а у нас трупи.
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19.03.2024 13:31 Відповісти
Опять не там курят, курят и курят, никак не накурятся.
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19.03.2024 14:37 Відповісти
Какая трагєдія 😆
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19.03.2024 22:24 Відповісти
 
 