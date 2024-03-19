Утром в российском Белгороде раздались взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российском Белгороде во время тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают местные паблики, передает Цензор.НЕТ.
В области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.
По данным Минобороны РФ, Белгородскую область атаковали из РСЗО RM-70 "Vampire", 9 снарядов якобы уничтожили силы ПВО.
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+40 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий19.03.2024 10:28 Ответить Ссылка
+34 ирина ира #418568
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бо у сусіда в белгороді дом целий то остался
ще ніхто не вигадав як сбивати АРТИЛЕРІЙСЬКІ снаряди ПВО
я постійно читаю чей брєд про ПВО
і думаю - які ідіоти в це вірять?
В результате прямого попадания в дом погибла бабушка, мама, её гражданский муж и сын - 17-летний парень.
Маленькая девочка, которую успели спасти из-под завалов, находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. У неё закрыта черепно-мозговая травма.
Открытых и закрытых переломов будет всё больше. Кацапы сами этого хотели.
Буває, на московії, після бояришника…
Усьо так падамашнему, було!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
Лайк.
за фуйла..
більш Бєлгород мацкві не потрібен
https://dl-news.defence-line.org/?p=26052 Контуры новой реальности
Несмотря на то, что прутина торжественно поздравила вся мировая гниль, начиная от Си и заканчивая хуситами, в самой выгребухе настроения становятся все менее радостные. Правда, тут надо отметить, что ни к чему конкретному эти настроения не приведут, поскольку известный принцип «…, а мы крепчаем», там никогда не перестанет быть актуальным. Тем не менее, жители Белгорода все больше приходят к мысли о том, что не такую войну они поддерживали. И убеждает их в этом как относительно небольшая группа повстанцев, так и собственные военные, которые лупят по чем попало. В Сети уже масса фотографий с торчащими из стен многоэтажек ракетами от ЗРК Панцирь. Они имеют очень узнаваемый внешний вид и потому там даже не сомневаются в том, кто лупил этими ракетами.
Нынешний затяжной рейд на территорию Курской и Белгородской областей а так же ожесточение, с которым ведутся боевые действия, отчасти поясняется тем, что в этот раз в атакующую группу вошел солидный отряд бойцов из Ичкерии. Они прекрасно помнят о том, что имеют очень длинный список долгов за уничтожение десятков тысяч своих соотечественников и теперь у них имеется возможность поквитаться и предъявить счет за то, что русские сделали с их родиной. Причем, это - не кадыровцы, воюющие за ништяки разного сорта, а идейные бойцы, которых ведет в бой кровь их убитых и умерших под пытками родственников. Им не нужна материальная мотивация, поскольку они и так мотивированы на максимальный ущерб врагу.
Ну а сами жители Белгорода уже четко знают, что такое прилеты и разбор завалов. Так, сегодня был прилет по заводу «Энергомаш» и если два года подряд все летело исключительно по Харькову, а жители Белгорода невозмутимым тоном рассуждали под камеру о том, что именно полетело по соседнему городу, то теперь они видят то, что видели харьковчане, прямо на своих улицах. Помнится, как прошлой весной брали интервью у жителей этого города о том, поддерживают ли они войну и все как один были «за». И вот теперь они с удивлением наблюдают такое:
https://twitter.com/Kerim___Y/status/1769784879770632561
Как можно понять, у них еще нет автомата на действия во время налета: как минимум отойти от окон и отработать принцип «двух стен», а у кого есть время и возможность - уйти в укрытие. Они еще стоят на балконе и с раскрытой варежкой смотрят на обстрел. В общем, война оказалась немного не такой, какую они заказывали.
Но не только в прифронтовой зоне мысли бродят отнюдь не о выборах. В разных пабликах рассуждают о том, что будет, если ВСУ продолжат утюжить НПЗ и остальную энергетическую инфраструктуру. Мы уже не замечаем генераторов, которые стоят чуть ли не под каждым домом и у каждого имеется хотя бы один мощный павербанк, ну а автомобилисты стараются держать бак полным, на всякий случай. У них же пока идет подход к этой теме, но уже на уровне экспертов. У кого есть желание, могут почитать вот этот пост.
А у кого нет времени или желания - в двух словах. Эксперты пишут о том, что проблемы с топливом возникли уже. Другое дело, что есть запасы, накопленные специально на случай войны, и пока ими еще можно компенсировать выбывшие мощности, но если дело с атаками на НПЗ будет идти тем же темпом, то компенсировать эти самые мощности прийдется предприятиям, расположенным на дальнем Восток и за Уралом, а потом - цистернами гнать в европейскую часть страны. Но в таком случае ляжет ЖД, поскольку такое логистическое плечо именно по топливу, перегрузит возможности железной дороги в направлении восток-запад и между прочим, это повлияет на военную логистику, которая идет приоритетом.
В общем, война постепенно приобретает не тот вид, который они все хотели. Но уже поздно, назад не отыграешь и прямо сейчас, пусть и немногие, но уже начинают просматривать контуры новой реальности. И она их не радует.
https://dl-news.defence-line.org/?p=26052
Или ты познаешь жизнь по фоткам с кацапских ресурсов?
але якщо щось прилітає по бєлгороду - то це неодмінно має бути чеський "вампір"
наративи вони такі наративи
За одну кацапську морду потрібно розчавити , як бридоту 😠
"Ставлюсь до цього з певною долею здорового скептицизму. На даний момент на поле бою, на основні наші напрямки на фронті воне не відображається..."
москалі забули заповіді Господні.
ось і результат.
що посіяли, то й мають.