Що заважає опору в РФ: воїни Легіону "Свобода Росії" про російське суспільство та спротив. ВIДЕО
Що заважає громадянам РФ видавити диктаторську владу Володимира Путіна та чи можливо це взагалі.
Про це воїни Легіону "Свобода Росії" розповіли у подкасті "Сопротивление.ФМ", передає Цензор.НЕТ.
"Подейкують, що народ у Росії здатний багато на що, тут і про російський бунт, і про боротьбу за справедливість, але є одна особливість. Як каже Цезар, "Ми довго запрягаємо, але потім швидко їдемо". Чи це так? Що заважає росіянам зараз же закінчити запрягати і, нарешті, "поїхати": поперти, погнати, видавити владу кривавого тирана Путіна, його поплічників із ФСБ та олігархату, повернути додому батьків, братів та синів, які гинуть ні за що в чужій країні?" - йдеться в описі.
Воїни розмірковують про те, що заважає опору в Росії: чи настільки сильний комплекс безпорадності, насаджений за роки проживання в тоталітарній державі? Чи справді люди бояться, чи, можливо, стали байдужі й апатичні вже до всього? І чому в самій Росії щодня продовжуються акти непокори, якщо всім так байдуже?
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От коли не можна буде більше гордістья дєржавой, і жерти-пити стане нічого, і опрічнікі хватку послаблять, тоді й спалахне. Не раніше.
Путлер постійно Єльцина згадує, як кращого політика того часу
навіть у минулому заході словом відзначив поважним.
вони струсили дармоїдів і хоч живуть як люди...
єльцин не шукав чогось нового (як лєнін свого часу), єльцин хотів повернути російську імперію і біловезькі угоди розглядав як тимчасові.
відразу як з України вивезли ядерну зброю та ракети в 1993-1994 роках - кримський мєшков отримав команду на сєпаратізм (відокремлення Криму), а фсб посилило "общаком" донєцкіх
ніколи не замислювались, чому нові банди створювали з боксерів та борців, а не з "старих провєрєних зеков" ? тому що цим процесом керувало фсб, операція "керований хаос"
з комунізмом в русскіх не получилось - вирішили повернутися в російську імперію, а "керований хаос" дозволяв фільтрувати тих, кого призначать олігархами на "районном, областном і государствєнном уровнях"
повернутися в російську імперію теж не получиться, бо тепер в росії не живуть німці, які й були головними конструкторами імперії
треба шукати чогось нового, і перша думка кацапа "а оно мнє надо ? ужє трі раза пробовалі і стало только хужє !"
І не пустять ніколи...