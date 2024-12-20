УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10947 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 617 18

Що заважає опору в РФ: воїни Легіону "Свобода Росії" про російське суспільство та спротив. ВIДЕО

Що заважає громадянам РФ видавити диктаторську владу Володимира Путіна та чи можливо це взагалі.

Про це воїни Легіону "Свобода Росії" розповіли у подкасті "Сопротивление.ФМ", передає Цензор.НЕТ.

"Подейкують, що народ у Росії здатний багато на що, тут і про російський бунт, і про боротьбу за справедливість, але є одна особливість. Як каже Цезар, "Ми довго запрягаємо, але потім швидко їдемо". Чи це так? Що заважає росіянам зараз же закінчити запрягати і, нарешті, "поїхати": поперти, погнати, видавити владу кривавого тирана Путіна, його поплічників із ФСБ та олігархату, повернути додому батьків, братів та синів, які гинуть ні за що в чужій країні?" - йдеться  в описі.

Воїни розмірковують про те, що заважає опору в Росії: чи настільки сильний комплекс безпорадності, насаджений за роки проживання в тоталітарній державі? Чи справді люди бояться, чи, можливо, стали байдужі й апатичні вже до всього? І чому в самій Росії щодня продовжуються акти непокори, якщо всім так байдуже?

Також читайте: Підірвав штаб із комбатом "Шторм-Z": На бік України перейшов російський військовий Сільвер

Автор: 

росія (65146) військовослужбовці (4744) Легіон Свобода Росії (61) війна в Україні (3858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Забагато ще приводів для тєрєбоньканья вялічія, і холодильник не зовсім порожній, і фсб бдіт.
От коли не можна буде більше гордістья дєржавой, і жерти-пити стане нічого, і опрічнікі хватку послаблять, тоді й спалахне. Не раніше.
показати весь коментар
20.12.2024 14:53
+1
Абсолютна інертність. І відсутність причин для бунту. Як і лідерів бунту.
показати весь коментар
20.12.2024 14:48
+1
в 17 и 91гг прошлого века точка кипения на расее прошла критическую отметку. И случился бунт бессмысленный и беспощадный. Только что-то мне подсказывает что "ножек Трампа" теперь не будет 🤔🤣
показати весь коментар
20.12.2024 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсолютна інертність. І відсутність причин для бунту. Як і лідерів бунту.
показати весь коментар
20.12.2024 14:48 Відповісти
Забагато ще приводів для тєрєбоньканья вялічія, і холодильник не зовсім порожній, і фсб бдіт.
От коли не можна буде більше гордістья дєржавой, і жерти-пити стане нічого, і опрічнікі хватку послаблять, тоді й спалахне. Не раніше.
показати весь коментар
20.12.2024 14:53 Відповісти
Мне кажется кацапы больше всего на свете боятся революций. У них они всегда приводили к полному пи*децу.
показати весь коментар
20.12.2024 15:03 Відповісти
в 17 и 91гг прошлого века точка кипения на расее прошла критическую отметку. И случился бунт бессмысленный и беспощадный. Только что-то мне подсказывает что "ножек Трампа" теперь не будет 🤔🤣
показати весь коментар
20.12.2024 14:56 Відповісти
У 17 році був тотальний піздец. А от у 91, тут все таки треба сказати дякую Єльцину.
показати весь коментар
20.12.2024 15:03 Відповісти
у них в 91 жерти нічого було, все республікам віддавали

Путлер постійно Єльцина згадує, як кращого політика того часу
навіть у минулому заході словом відзначив поважним.

вони струсили дармоїдів і хоч живуть як люди...
показати весь коментар
20.12.2024 15:44 Відповісти
вот это их и останавливает
показати весь коментар
20.12.2024 15:14 Відповісти
"верхи можуть, а низи бажають жити по старому". причому аж пищать! так бажають часів з мароженками по 14 капєєк, докторской по 2.20, піражками с ногтямі по 6 капєєк (потом по 9 капєєк),.... причому, не тільки в самій постпараші, а й у всьому постсовкові (за винятком Балтії)
показати весь коментар
20.12.2024 15:03 Відповісти
Ряжені какцапи розмірмірковують про долю какцапів цирк продовжується під назвою "ані же люді"
показати весь коментар
20.12.2024 15:08 Відповісти
Бунт і зміна влади в Москалії неможливий апріорі! Владу там захопило КГБ(ФСБ) і це вже назавжди!
показати весь коментар
20.12.2024 15:28 Відповісти
В прошлом веке аж 2 раза было 🤔🤣
показати весь коментар
20.12.2024 15:35 Відповісти
І взагалі, утримувати таку багатонаціональну державу в порядку без жорсткої диктатури неможливо! Як тільки почнеться демократія - хаос і розвал імперії!
показати весь коментар
20.12.2024 15:49 Відповісти
А більше всього ,як не дивно, відсутність суттєвої "двіжухи" залежить від цинізму і хитрожопості лідерів багатьох країн, які хіба окрім прибалтів, не бажають ніякого бунту в" чумному бараці". Тут вам і нікчемні санкції ,а ті що повинні діяти ,легко обходяться . Тому тліє все дуже повільно.
показати весь коментар
20.12.2024 15:35 Відповісти
В них була Новодворська, вони її згноїли, зараз аж три опозиції, свобода, рдк, та сибірський батальйон, вони їх не помічають. Їм не треба свобода,їм треба піздюлюна.
показати весь коментар
20.12.2024 15:45 Відповісти
а чого нам дивуватися з кацапів, якщо в нас самих вибрали "слуг народу"?

єльцин не шукав чогось нового (як лєнін свого часу), єльцин хотів повернути російську імперію і біловезькі угоди розглядав як тимчасові.

відразу як з України вивезли ядерну зброю та ракети в 1993-1994 роках - кримський мєшков отримав команду на сєпаратізм (відокремлення Криму), а фсб посилило "общаком" донєцкіх

ніколи не замислювались, чому нові банди створювали з боксерів та борців, а не з "старих провєрєних зеков" ? тому що цим процесом керувало фсб, операція "керований хаос"

з комунізмом в русскіх не получилось - вирішили повернутися в російську імперію, а "керований хаос" дозволяв фільтрувати тих, кого призначать олігархами на "районном, областном і государствєнном уровнях"

повернутися в російську імперію теж не получиться, бо тепер в росії не живуть німці, які й були головними конструкторами імперії

треба шукати чогось нового, і перша думка кацапа "а оно мнє надо ? ужє трі раза пробовалі і стало только хужє !"
показати весь коментар
20.12.2024 15:57 Відповісти
Рабів до раю не пускають!
І не пустять ніколи...
показати весь коментар
20.12.2024 16:07 Відповісти
мішають яйця, яких немає
показати весь коментар
20.12.2024 18:01 Відповісти
 
 