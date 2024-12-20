Що заважає опору в РФ: воїни Легіону "Свобода Росії" про російське суспільство та спротив. ВIДЕО

Що заважає громадянам РФ видавити диктаторську владу Володимира Путіна та чи можливо це взагалі.

Про це воїни Легіону "Свобода Росії" розповіли у подкасті "Сопротивление.ФМ", передає Цензор.НЕТ.

"Подейкують, що народ у Росії здатний багато на що, тут і про російський бунт, і про боротьбу за справедливість, але є одна особливість. Як каже Цезар, "Ми довго запрягаємо, але потім швидко їдемо". Чи це так? Що заважає росіянам зараз же закінчити запрягати і, нарешті, "поїхати": поперти, погнати, видавити владу кривавого тирана Путіна, його поплічників із ФСБ та олігархату, повернути додому батьків, братів та синів, які гинуть ні за що в чужій країні?" - йдеться в описі.

Воїни розмірковують про те, що заважає опору в Росії: чи настільки сильний комплекс безпорадності, насаджений за роки проживання в тоталітарній державі? Чи справді люди бояться, чи, можливо, стали байдужі й апатичні вже до всього? І чому в самій Росії щодня продовжуються акти непокори, якщо всім так байдуже?

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