На війні загинув доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс, який допомагав рятувати поранених

На війні в Україні загинув новозеландський доброволець Шан Ле Кернс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко в соцмережі X.

"З глибоким сумом я отримав звістку про те, що Шан Ле Кернс загинув у боротьбі за свободу України", - зазначив Мирошниченко.

Посол також висловив співчуття родині Шана Ле та його друзям.

"Моя країна назавжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям і всім громадянам, які стали на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди будемо пам'ятати Шана. Ми ніколи його не забудемо", - додав він.

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