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Новини Втрати України
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На війні загинув доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс, який допомагав рятувати поранених

Загинув Шан Ле Кернс

На війні в Україні загинув новозеландський доброволець Шан Ле Кернс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко в соцмережі X.

"З глибоким сумом я отримав звістку про те, що Шан Ле Кернс загинув у боротьбі за свободу України", - зазначив Мирошниченко.

Посол також висловив співчуття родині Шана Ле та його друзям.

"Моя країна назавжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям і всім громадянам, які стали на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди будемо пам'ятати Шана. Ми ніколи його не забудемо", - додав він.

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Автор: 

Нова Зеландія (107) втрати (4436) добровольці (932)


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Топ коментарі
+24
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...ї
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30.05.2025 12:07
+19
Боляче(😢

Господи бережи всіх хто захищає Україну🙏
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30.05.2025 12:17
+17
Вічна память цьому сміливому хлопцю з далекої Нової Зеландії ,в той час як ухилянти "уставшіє от войни " тікають з України.
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30.05.2025 12:15
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Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...ї
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30.05.2025 12:07 Відповісти
Вічна память цьому сміливому хлопцю з далекої Нової Зеландії ,в той час як ухилянти "уставшіє от войни " тікають з України.
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30.05.2025 12:15 Відповісти
Боляче(😢

Господи бережи всіх хто захищає Україну🙏
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30.05.2025 12:17 Відповісти
Знову на Майдані Незалежності танцюватимуть бойову хаку. Нехай цей танець на українській площі веде Тебе, Воїне у кращий світ. З великою вдячністю від українців.
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30.05.2025 12:32 Відповісти
щира вдячність та співчуття рідним та близьким... в котрий раз я дивуюсь сміливості та жертовності незнайомих людей з інших країн, яким теж болить наше горе...
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30.05.2025 12:37 Відповісти
Світла Памʼять Герою Шан Ле Кернсу ,
який загинув за Украіну 😪😪😪
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30.05.2025 12:39 Відповісти
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!! Памятаймо!
Слава Захисникам України!
Це не портновські призначенці в судах, що у тилу гадять!
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30.05.2025 12:39 Відповісти
такі люди йдуть до раю божого, звичайно ящо той взагалі існує
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30.05.2025 13:05 Відповісти
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30.05.2025 13:34 Відповісти
Глибока вдячність, за людяність і захист.
Світла пам'ять Воїну...
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30.05.2025 13:42 Відповісти
зате є такі українці, які гинуть за свою країну у Тисі.
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30.05.2025 14:02 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним та батькам....

серед безлічі українських прапорців на Меморіалі на Майдані прапорці на честь загиблих із Білорусі, Литвіи, Грузії, Польщі, Великобританії, США, Австралії, Нової Зеландії, Еквадору, Бразилії.... із багатьох країн Демократії, навіть із далекого Тайваню.
наша війна стала світовою війною Добра та Зла, Світла із Пітьмою.

дякуємо вам, полеглі Воїни Світла !
ми переможемо, разом !

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30.05.2025 14:39 Відповісти
 
 