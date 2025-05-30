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На війні загинув доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс, який допомагав рятувати поранених
На війні в Україні загинув новозеландський доброволець Шан Ле Кернс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко в соцмережі X.
"З глибоким сумом я отримав звістку про те, що Шан Ле Кернс загинув у боротьбі за свободу України", - зазначив Мирошниченко.
Посол також висловив співчуття родині Шана Ле та його друзям.
"Моя країна назавжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям і всім громадянам, які стали на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди будемо пам'ятати Шана. Ми ніколи його не забудемо", - додав він.
Топ коментарі
+24 Serhios Bond #490169
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+19 Nika Vesela
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+17 Володимир Омельянов
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Господи бережи всіх хто захищає Україну🙏
який загинув за Украіну 😪😪😪
Слава Захисникам України!
Це не портновські призначенці в судах, що у тилу гадять!
Світла пам'ять Воїну...
Герою Слава !
співчуття рідним та батькам....
серед безлічі українських прапорців на Меморіалі на Майдані прапорці на честь загиблих із Білорусі, Литвіи, Грузії, Польщі, Великобританії, США, Австралії, Нової Зеландії, Еквадору, Бразилії.... із багатьох країн Демократії, навіть із далекого Тайваню.
наша війна стала світовою війною Добра та Зла, Світла із Пітьмою.
дякуємо вам, полеглі Воїни Світла !
ми переможемо, разом !
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