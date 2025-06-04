США усваивают уроки войны в Украине для защиты от дронов, - посол в НАТО Витакер
США внимательно изучают опыт российско-украинской войны, в частности относительно угрозы от беспилотников, и адаптируют свои системы обороны в соответствии с новыми вызовами.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Комментируя риски, связанные с использованием малых и недорогих дронов, Уитакер отметил, что НАТО признает рост угрозы со стороны противников, которые либо покупают, либо самостоятельно разрабатывают такие системы.
"НАТО продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения целостности, устойчивости и адаптации своей противовоздушной и противоракетной обороны к изменениям в среде безопасности", - подчеркнул он.
По словам дипломата, США внимательно анализируют ход боевых действий в Украине и пытаются вынести максимум уроков, в частности относительно скорости развития событий на поле боя и потребности в технологической гибкости.
"Мы стараемся усвоить каждый урок, который можно вынести из современных боевых действий, их скорости развития и того, как мы должны внедрять инновации и быть технологически гибкими, чтобы противостоять тем угрозам, которые меняются со временем", - отметил Уитакер.
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