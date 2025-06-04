РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11048 посетителей онлайн
Новости Система анализа боевого опыта в ВСУ
707 17

США усваивают уроки войны в Украине для защиты от дронов, - посол в НАТО Витакер

будущий посол США в НАТО Витакер

США внимательно изучают опыт российско-украинской войны, в частности относительно угрозы от беспилотников, и адаптируют свои системы обороны в соответствии с новыми вызовами.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Комментируя риски, связанные с использованием малых и недорогих дронов, Уитакер отметил, что НАТО признает рост угрозы со стороны противников, которые либо покупают, либо самостоятельно разрабатывают такие системы.

"НАТО продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения целостности, устойчивости и адаптации своей противовоздушной и противоракетной обороны к изменениям в среде безопасности", - подчеркнул он.

По словам дипломата, США внимательно анализируют ход боевых действий в Украине и пытаются вынести максимум уроков, в частности относительно скорости развития событий на поле боя и потребности в технологической гибкости.

"Мы стараемся усвоить каждый урок, который можно вынести из современных боевых действий, их скорости развития и того, как мы должны внедрять инновации и быть технологически гибкими, чтобы противостоять тем угрозам, которые меняются со временем", - отметил Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выполняя боевое задание, погиб запорожский спецназовец Григорий Кожуховский. ФОТО

Автор: 

США (27106) дроны (4089) война в Украине (4634)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Да пошел ты *****, гандон. Украинцев геноцидят в промышленных масштабах, а оно уроки изучает.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:44 Ответить
+2
Засвоїли чи ні, але у мінеті добре попрактикувалися.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:40 Ответить
+2
Мабуть справедливим буде, якщо США вдячно продовжать надання військової допомоги Україні, щоб мати можливість і далі "уважно вивчати досвід російсько-української війни, зокрема щодо загрози від безпілотників, і адаптувати свої системи оборони відповідно до нових викликів. "
показать весь комментарий
04.06.2025 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Засвоїли чи ні, але у мінеті добре попрактикувалися.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:40 Ответить
Давайте, бо і вашій тріаді буде п..да. Потім будете плакатися кацапам, як вони зараз вам
показать весь комментарий
04.06.2025 14:42 Ответить
Зникккле Траа йло зингкле і зло.
показать весь комментарий
04.06.2025 15:02 Ответить
Кращий захист - Атлантичний океан?
Ну так фури і в США є.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:43 Ответить
Мабуть справедливим буде, якщо США вдячно продовжать надання військової допомоги Україні, щоб мати можливість і далі "уважно вивчати досвід російсько-української війни, зокрема щодо загрози від безпілотників, і адаптувати свої системи оборони відповідно до нових викликів. "
показать весь комментарий
04.06.2025 14:43 Ответить
Да пошел ты *****, гандон. Украинцев геноцидят в промышленных масштабах, а оно уроки изучает.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:44 Ответить
Поки боксера гамселять в ринзі, вдячні глядачі продовжують вивчати прийоми ведення бою.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:47 Ответить
США засвоюють уроки з війни в Україні

Іспити покажуть, як засвоїли, ***.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:49 Ответить
тепер будуть налагоджувати і собі масове виробництво для армії fpv-дронів по 5 тисяч $ за штуку. Але це не точно. Можливо за 10 тисяч.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:50 Ответить
Цинічні покидьки. Навіть не встидаються це говорити. Китай теж засвоює, але хоч мовчить і робить це здалеку.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:52 Ответить
Китай засвоїв... Заборонив продаж мавіків Україні...
показать весь комментарий
04.06.2025 14:55 Ответить
вчіться студенти !
показать весь комментарий
04.06.2025 14:52 Ответить
США засвоюють уроки... А Європа?
показать весь комментарий
04.06.2025 14:54 Ответить
Журналіст: що Трамп робить, аби гарантувати, що подібна до спецоперації СБУ «внутрішня атака дронів» не сталася у США?

Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».
показать весь комментарий
04.06.2025 14:56 Ответить
друга армія в світі вже обісралась
показать весь комментарий
04.06.2025 14:57 Ответить
а сша не хоче заплатити за навчання? може виставити рахунок?
показать весь комментарий
04.06.2025 15:08 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 15:09 Ответить
 
 