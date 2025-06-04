США пока не одобрили решения о новой военной помощи Украине, потому что Трамп хочет завершить войну, - Витакер

Соединенные Штаты пока не определились, поставлять ли Украине оружие в будущем, поскольку президент Дональд Трамп заинтересован в завершении войны России против Украины.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий (в Украине - ред.). Поэтому никаких решений относительно будущей помощи (Украине - ред.) еще не одобрено", - отметил Уитакер.

Также дипломат подчеркнул, что Штаты рассчитывают на лидерство ЕС по предоставлению Украине "ресурсов и политического капитала, необходимых для достижения прочного мира".

В то же время источники в дипломатических кругах НАТО сообщили изданию "Радио Свобода", что Киев сейчас получает от Вашингтона военную помощь, которую согласовали при администрации экс-президента Джо Байдена. Также продолжается обмен разведданными и обеспечивается работа систем Starlink.

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