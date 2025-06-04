США пока не одобрили решения о новой военной помощи Украине, потому что Трамп хочет завершить войну, - Витакер
Соединенные Штаты пока не определились, поставлять ли Украине оружие в будущем, поскольку президент Дональд Трамп заинтересован в завершении войны России против Украины.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий (в Украине - ред.). Поэтому никаких решений относительно будущей помощи (Украине - ред.) еще не одобрено", - отметил Уитакер.
Также дипломат подчеркнул, что Штаты рассчитывают на лидерство ЕС по предоставлению Украине "ресурсов и политического капитала, необходимых для достижения прочного мира".
В то же время источники в дипломатических кругах НАТО сообщили изданию "Радио Свобода", что Киев сейчас получает от Вашингтона военную помощь, которую согласовали при администрации экс-президента Джо Байдена. Также продолжается обмен разведданными и обеспечивается работа систем Starlink.
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Трампісти - ви де, ау?
Трамп заявив, що припинить допомогу Україні одразу після обрання, "ще до того, як зайде у Білий дім"
Бідна Україна має виживати між трьома клоунами!
да ну, там один виолончелист ралдугин столько имеет, тут сумма на порядок больше должна быть
ТРАМП і Путін Путін грають в ігри, коли справа стосується миру!
Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков, який намагається отримати премію миру Нобеля.
Однак "не пройшло и полгода", і, навіть, сто днів президенства в США, а історія вже розмістила Трампа у списку "миротворців" серед Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і всякий інших злодіїв ХІ і ХІІ століття...
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Нарцис - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.
ФАНФАРОН/fanfaron -пихатий, гонористий, зарозумілий базіка; хвалько. - як у Гоголя Хлестаков
А про репутацію надійного партнера взагалі забудуть на сотню років.
А якщо до цього приплюсувати те сороміцтво яке вони показали кинувши Афганістан, то просто репутація одна-"Кидала" зовсім не надійна країна.
Це їх проблеми.
Воно хоче завершити війну на користь свого кремлівського господаря?!
То фіг ти вгадав, трамписько кінчене!
Україна - нація сильних, нація вільних!
Нічого з твоїх мерзотних планів не здійсниться!
Якщо буде потрібно захищати замлю України, то не лише жінки, -
діти стануть на її захист!
Це тобі трампон-гандон не США, де президент в MD картоплею смаженою торгує!