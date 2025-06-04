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Новости помощь Украине от США
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США пока не одобрили решения о новой военной помощи Украине, потому что Трамп хочет завершить войну, - Витакер

Помощь Украине: посол США ответил о будущих поставках оружия

Соединенные Штаты пока не определились, поставлять ли Украине оружие в будущем, поскольку президент Дональд Трамп заинтересован в завершении войны России против Украины.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий (в Украине - ред.). Поэтому никаких решений относительно будущей помощи (Украине - ред.) еще не одобрено", - отметил Уитакер.

Также дипломат подчеркнул, что Штаты рассчитывают на лидерство ЕС по предоставлению Украине "ресурсов и политического капитала, необходимых для достижения прочного мира".

В то же время источники в дипломатических кругах НАТО сообщили изданию "Радио Свобода", что Киев сейчас получает от Вашингтона военную помощь, которую согласовали при администрации экс-президента Джо Байдена. Также продолжается обмен разведданными и обеспечивается работа систем Starlink.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США извлекают уроки из войны в Украине для защиты от дронов, - посол в НАТО Уитакер

Автор: 

помощь (7866) США (27106) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
+17
Тобто Трамп зацікавлений у завершенні війни шляхом розгрому ЗСУ.
Трампісти - ви де, ау?
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04.06.2025 15:16 Ответить
+13
Все з ніг на голову, як і буває у тупих дегенератів.
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04.06.2025 15:17 Ответить
+7
А як війну завершити без зброї? - кацапи ж не зупиняються - вже на Суми націлились
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04.06.2025 15:18 Ответить
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Тобто Трамп зацікавлений у завершенні війни шляхом розгрому ЗСУ.
Трампісти - ви де, ау?
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04.06.2025 15:16 Ответить
Він просто артикулював те , що і так весь час було на думці американців - просто в голос не проговорювалось ...
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04.06.2025 15:20 Ответить
Пофігу що вони там вважають - це і раніше вирішувалось лише адміністрацією Байдена , а тепер - адміністрацією Трампа !
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04.06.2025 15:27 Ответить
Ну так адміністрація Байдена хоч щось зі зброї надсилала, Трампа - тільки побажання скоріше там дагаваріцца.
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04.06.2025 15:40 Ответить
І як завжди розумним людям це було зрозуміло ще задовго до виборів. Але хто їх слухає... Зманіпульоване стадо кричить про змову Бідона з ****** і про те що ***** боїться Трампа.
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04.06.2025 15:32 Ответить
Саме так і є, а якби Україна зникла то взагалі їм чудово. При Обамі робили вигляд що все чудово і міжнародне право впорядку після анексії Криму, при Байдені трохи підкинули зброї бо країни НАТО перелякалися і невстигають портки натягнути, а цей рудий трампакс як та затичка що немає навіть про що говорити)
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04.06.2025 15:34 Ответить
Все з ніг на голову, як і буває у тупих дегенератів.
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04.06.2025 15:17 Ответить
А як війну завершити без зброї? - кацапи ж не зупиняються - вже на Суми націлились
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04.06.2025 15:18 Ответить
ну они уже на купянск нацелилилсь уже 2 года как целяться 5 км)))они могут хоть на сидней целиться а реальность что ******* в 2-3 областях 4 год и ни одного райцентра не захватили.
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04.06.2025 15:23 Ответить
Ну чого ж - Луганську обл майже захопили - по Донецькій обл сунуться
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04.06.2025 15:27 Ответить
Трі дєбіла - єта сіла!
Бідна Україна має виживати між трьома клоунами!
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04.06.2025 15:18 Ответить
Та Трампу явно пообіцяли пару мільярдів, от воно і зі росію
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04.06.2025 15:18 Ответить
"Трампу явно пообіцяли пару мільярдів"

да ну, там один виолончелист ралдугин столько имеет, тут сумма на порядок больше должна быть
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04.06.2025 16:52 Ответить
Члени НАТО повинні вже насторожитися. Бо Тампон так же само захоче завершити війну, не допомагаючи жертві, коли на неї нападуть
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04.06.2025 15:21 Ответить
Ви все правильно розумієте,якщо **** попре на Захід то трампісти вмиють руки, деякі члени НАТО досі дивляться через рожеві окуляри і марять якимось гарантіями від США..
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04.06.2025 15:44 Ответить
Путін грає в ігри, коли справа стосується миру? - сенатор Грем.

ТРАМП і Путін Путін грають в ігри, коли справа стосується миру!

Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков, який намагається отримати премію миру Нобеля.

Однак "не пройшло и полгода", і, навіть, сто днів президенства в США, а історія вже розмістила Трампа у списку "миротворців" серед Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і всякий інших злодіїв ХІ і ХІІ століття...

*******************************************************************

Нарцис - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.

ФАНФАРОН/fanfaron -пихатий, гонористий, зарозумілий базіка; хвалько. - як у Гоголя Хлестаков
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04.06.2025 15:22 Ответить
Это Он, Он, Он - ТрампОН, фанфарОН, гандОН!!!
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04.06.2025 15:30 Ответить
так і главарь терористів х*ло хоче того ж самого. совпадєніє?
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04.06.2025 15:26 Ответить
Ці американські ідіоти ніколи не зрозуміють, що аби закінчити цю війну, треба якомога більше зброї постачати Україні. Їм від ***** сцикотно.
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04.06.2025 15:33 Ответить
Схоже що сша будуть дуже довгий час відмивати свою репутацію від того лайна яким вони самі собі лице обісрали.
А про репутацію надійного партнера взагалі забудуть на сотню років.
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04.06.2025 15:37 Ответить
у реноме здатність до абсорбції дуже велика, тому смердіти гарантовано буде років сто.
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04.06.2025 15:53 Ответить
Агаж.
А якщо до цього приплюсувати те сороміцтво яке вони показали кинувши Афганістан, то просто репутація одна-"Кидала" зовсім не надійна країна.
Це їх проблеми.
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04.06.2025 15:58 Ответить
то хай Тайвань з Південною Кореєю хвилюються. А у нас багато хто свої висновки вже зробив.
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04.06.2025 16:07 Ответить
поцікавтесь, хто що знав про сша до 42-го року? от вони туди і спустяться, в небуття. вибрали боржника ***** і милуються. а ще воювати - бо рудий придурок доведе штати до війни
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04.06.2025 15:58 Ответить
А він хоч знає що він хоче, з 24-х годин "телиться" донині.
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04.06.2025 15:40 Ответить
сине красно полосатое *************
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04.06.2025 15:47 Ответить
у трампа срака широка, ще пару років може всидіти на двох стільцях.
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04.06.2025 15:51 Ответить
методички боржнику пишуться в кремлі? омериканці такі ж терпіли, як і кацапи. дві дикі країни, які так і не змогли цивілізуватися
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04.06.2025 15:54 Ответить
Написали ви у створеному дикою країною Інтернеті з комп'ютера, розробленого у дикій країні, і скоріше за все під керуванням операційної системи печеної компанії "Microsoft".
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04.06.2025 16:34 Ответить
План Трампа по завершению войны: никаких санкций против оркостана и никакой помощи Украине.
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04.06.2025 15:58 Ответить
Рижий дуник!
Воно хоче завершити війну на користь свого кремлівського господаря?!
То фіг ти вгадав, трамписько кінчене!
Україна - нація сильних, нація вільних!
Нічого з твоїх мерзотних планів не здійсниться!
Якщо буде потрібно захищати замлю України, то не лише жінки, -
діти стануть на її захист!
Це тобі трампон-гандон не США, де президент в MD картоплею смаженою торгує!
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04.06.2025 16:57 Ответить
 
 