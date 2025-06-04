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Трамп репостнув статтю про санкції проти РФ після видалення та повернення свого поста про розмову з Путіним

Дональд Трамп

Після того, як президент США опублікував, видалив і знову повернув пост про свою розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, він зарепостив статтю The Washington Post про те, що Конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Трампа в TruthSocial.

У статті WP йдеться, що Путін, "вочевидь, не хоче миру", тож його потрібно змусити припинити війну.

 "Для цього Трампу потрібні більші важелі впливу. Конгрес може надати йому це, ухваливши Закон про санкції проти Росії, двопартійну ініціативу", - зазначається в матеріалі.

Як пише WP, закон може перекрити найважливіше джерело фінансування Кремля, заборонивши операції з російськими банками у сфері енергетики. Крім того, ця ініціатива може запровадити 500-відсотковий вторинний тариф для будь-якої країни, що купує уран, природний газ, нафту або нафтопродукти та нафтохімічну продукцію російського походження.

Читайте: Трамп просить Сенат США відкласти розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, - голова комітету Вікер

"Це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продажі російських енергоресурсів зі світового ринку, що приведе до руйнування російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження агресії проти України", - йдеться в статті.

Трамп не коментував цю статтю, крім того він зарепостив ще декілька матеріалів після публікації про розмову з Путіним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

Також читайте: США поки не схвалили рішень щодо нової військової допомоги Україні, бо Трамп хоче завершити війну, - Вітакер

Автор: 

путін володимир (24103) санкції (12085) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+10
Трмап! Дякую редакторам.
Не виправляйте, най так і буде трмап.
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04.06.2025 22:15 Відповісти
+9
Неимоверно тупая и мерзкая сволочь...
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04.06.2025 22:16 Відповісти
+9
це все *****..найбільші покупці російської нафти Індія та Китай. Індія созник США тож ніхуа тут не буде..А з Китаєм Трамп і так обісрався, тож якісь 500% то просто маячня і популізм..
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04.06.2025 22:16 Відповісти
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І що це означає? де пояснювальна бригада ОПешних ботів?
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04.06.2025 22:09 Відповісти
Пояснюю. Без ОПешних ботів. Тампон почухав ліву крашанку поговорив з ******. Потім натиснув червону кнопку йому принесли Коку. Після Коки почухав праву крашанку і репостнув.
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04.06.2025 22:14 Відповісти
Йому треба саме ОПшні, він жертва телемарахфону
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04.06.2025 22:15 Відповісти
А! Ну якщо так, то тоді дійсно у людини проблеми серйозні
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04.06.2025 22:18 Відповісти
клоуни
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04.06.2025 22:10 Відповісти
Трампа починає ковбасити?
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04.06.2025 22:12 Відповісти
Невже колись переставало ковбасити?
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04.06.2025 22:13 Відповісти
Зараз в нього цуцванг - кожний наступний крок - ше більша муйня
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04.06.2025 22:21 Відповісти
О!, я не читав коменти, а прокоментував інфу зразу. Я повторився; а ви, що називається, "з язика зняли"
Мені соромно: я, шахіст, забув про найдоречніший термін в таких випадках: :ЦУГЦВАНГ.
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04.06.2025 22:27 Відповісти
Zugzwang, так.

Але й у шахах інколи буває вихід. У трумпа нема -- його "кукуха" вже своє віджила.
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04.06.2025 22:52 Відповісти
Щось перемкнуло в маразматичній голові американського рюріка. ІноСМІ писали, що помічники Трампа виконують його вказівки лише коли він їх повторює двічі.
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04.06.2025 22:12 Відповісти
Ви ж не думаєте, що це рудий сам постить в соцмережі?
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04.06.2025 22:17 Відповісти
Truth Social (TRUTH Social) соц сітка самого Трампа, не просто мережа. Може і не сам, але полюбасу він це контролює та погоджує. Бо це не просто прес-релізи.....
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04.06.2025 22:20 Відповісти
але сам не здатен такі розлогі тексти писати і уваги та фокусу нема стільки літер вичитати. десь посередині абзацу вже байден починає проміж рядків в очі кидатись і програні минулі вибори)
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04.06.2025 22:26 Відповісти
Не труть сасыал, сасальный трутень.
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04.06.2025 22:37 Відповісти
МАРАЗМУ КРЄПЧАТЬ УЖЄ БОЛЄЄ НЄКУДА

А ДЖНОСОН з ПАЛАТИ вже сказав - знімають обговорення санкцій з повістки...
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04.06.2025 22:13 Відповісти
Не обговорення, а прийняття. Наступного тижня знов внесуть.
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04.06.2025 22:19 Відповісти
Це в Сенаті вже були готові до прийняття 86 голосами зі 100...А в Палаті... може щось пропустила , але вони після Сенату точно повинні готувати ...
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04.06.2025 22:29 Відповісти
...голосувати , а для цього саме ТІЛЬКИ ДЖОНСОН МОЖЕ ПОСТАВИТИ РОЗГЛЯД питання в повістіку дня
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04.06.2025 22:30 Відповісти
необовʼязково писати капсом, виглядає нібито кричите. гугліть, що таке vote of no confidence. він може перенести, але якщо зовсім відкине - більшістю проголосують за внесення проекту на розгляд повз джонсонів.
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04.06.2025 22:38 Відповісти
так само і з підписом трампа - якщо він накладає на щось вєто, Конгрес може за допомогою vote of no confidence прийняти більшістю проголосований закон попри вєто президента.
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04.06.2025 22:42 Відповісти
голосів не вистачить йти проти нього
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04.06.2025 23:16 Відповісти
Трмап! Дякую редакторам.
Не виправляйте, най так і буде трмап.
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04.06.2025 22:15 Відповісти
трмап-і є.
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04.06.2025 22:34 Відповісти
Це нагадує розмову голума з володаря кілець з самим собою, один в один!
"Ми дочекаємося пока вони заснуть та заберемо нашу прелєсть!
Ніі хозяін добрий, він дбає про нас!!
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04.06.2025 22:15 Відповісти
Справжній Трмап - от ні дать ні взять трмап
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04.06.2025 22:16 Відповісти
Неимоверно тупая и мерзкая сволочь...
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04.06.2025 22:16 Відповісти
це все *****..найбільші покупці російської нафти Індія та Китай. Індія созник США тож ніхуа тут не буде..А з Китаєм Трамп і так обісрався, тож якісь 500% то просто маячня і популізм..
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04.06.2025 22:16 Відповісти
Індія такий самий союзник США, як і Україна.
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04.06.2025 22:22 Відповісти
Та він схоже п'яний в - соплі .!! То пише , то видаляє , то знову пише , потім щось там репостить .
Таке враження що у нього в голові - нейрони однієї півкулі , оголосили війну нейронам іншої ,, і війна зараз в самому розпалі .
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04.06.2025 22:17 Відповісти
Вочевидь це не він пише, а найманий SMM-ник.
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04.06.2025 22:20 Відповісти
Мабуть так . Але ж напевно писарь не від себе пише . Очевидно він отримує такі вказівки від сЦаря .
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04.06.2025 22:28 Відповісти
ну видалення я думаю якась технічна помилка, про яку сцарь навіть не в курсі
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04.06.2025 22:44 Відповісти
Трмап такой трмап.
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04.06.2025 22:19 Відповісти
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04.06.2025 22:23 Відповісти
Він вже не знає, що робити, після втику свого куратора з луб'янки *****. В таких випадка - що не зробиш, то все на шкоду.
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04.06.2025 22:25 Відповісти
цугцванг, короче.
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04.06.2025 22:28 Відповісти
Зара Трумп дасть майстер-клас по ходінню у північно-південному напрямку!
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04.06.2025 22:25 Відповісти
Сцикливий обісраний підерський гопник ***** пожалілося Тампону спаливши свого агента. ***** вже даже не намагається приховувати свого агента Краснова. По воровським законам по яким жеве *****, воно вже опущене далі нікуди. Вже хватило того що воно засцяло і не приїхало на стрілку яку само ж забило. Тепер ще й ************ на Україну. Потрібно ще бити і бити по рашистах щоб вони вовком вили.
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04.06.2025 22:30 Відповісти
Американцы выбрали блоХера.
своих мозгов нет, только перепечатки.
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04.06.2025 22:34 Відповісти
Ваащета трумп на немецком это баклан, бездельник.
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04.06.2025 22:41 Відповісти
сотрясєніє воздухов. Цікаво побачити як будуть вводити 500-відсоткові тарифи проти Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, які купляють у рф СПГ, проти Японії, яка купляє СПГ та вугілля у рф, а також проти США, де чверть всіх ядерних реакторів працюють на російському урані (не кажучі про десятки атомних станцій у Європі та Азії).
Коротше - художествєнний піздьож.
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04.06.2025 22:38 Відповісти
>> художествєнний піздьож

😂👍
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04.06.2025 22:54 Відповісти
Біполярочка почалася. То вже клініка
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04.06.2025 22:39 Відповісти
це найкраще заглавне фото до будь-якої новини про трампа. ВВажаю, що редакція Цензора повинна зробити його постійним.
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04.06.2025 22:48 Відповісти
Паркінсон, напевно. Руки дрижать.
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04.06.2025 22:48 Відповісти
Альцгеймер з Паркінсоном посварилися.
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04.06.2025 22:48 Відповісти
какофонія думок Трумпа
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04.06.2025 23:03 Відповісти
тако
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04.06.2025 23:04 Відповісти
Ну у пицина істерика через сильний понос, викликаний "Павутиною", а той чого істерить? 🤔
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04.06.2025 23:07 Відповісти
 
 