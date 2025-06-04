Трамп репостнув статтю про санкції проти РФ після видалення та повернення свого поста про розмову з Путіним

Після того, як президент США опублікував, видалив і знову повернув пост про свою розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, він зарепостив статтю The Washington Post про те, що Конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Трампа в TruthSocial.

У статті WP йдеться, що Путін, "вочевидь, не хоче миру", тож його потрібно змусити припинити війну.

"Для цього Трампу потрібні більші важелі впливу. Конгрес може надати йому це, ухваливши Закон про санкції проти Росії, двопартійну ініціативу", - зазначається в матеріалі.

Як пише WP, закон може перекрити найважливіше джерело фінансування Кремля, заборонивши операції з російськими банками у сфері енергетики. Крім того, ця ініціатива може запровадити 500-відсотковий вторинний тариф для будь-якої країни, що купує уран, природний газ, нафту або нафтопродукти та нафтохімічну продукцію російського походження.

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"Це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продажі російських енергоресурсів зі світового ринку, що приведе до руйнування російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження агресії проти України", - йдеться в статті.

Трамп не коментував цю статтю, крім того він зарепостив ще декілька матеріалів після публікації про розмову з Путіним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

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