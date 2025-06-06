Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде, - ОП

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состояться на полях саммита "Большой семерки" в Канаде.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", - сказал Ермак, комментируя итоги визита украинской делегации в США.

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