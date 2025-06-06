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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде, - ОП

трамп,зеленский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состояться на полях саммита "Большой семерки" в Канаде.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", - сказал Ермак, комментируя итоги визита украинской делегации в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован как Путиным, так и Зеленским, однако особую враждебность проявляет именно к лидеру Украины, - The New York Times

Автор: 

G7 (844) Зеленский Владимир (20854) Трамп Дональд (5651) Ермак Андрей (1271)


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Топ комментарии
+3
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06.06.2025 21:46 Ответить
+3
на днях Єрмака і всю потужну делегацію на чолі з віце премєркою послали подалі в США, результат візиту нуль, навіть в новинах загубилось, на яких полях вони ще зустрінуться і що вони будуть в тому полі робити, буряки полоти???
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06.06.2025 21:47 Ответить
+2
А може і не зустрітися: чи то Додик не приїже, чи найвеличнішого не запросять... А ще. мабуть, знову почнуть катрти тасувати, дивитися в кого є козирі на руках. Але додик навіть не підозрює, що козир сидить в ОП.
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06.06.2025 21:45 Ответить
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А який сенс ?
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06.06.2025 21:40 Ответить
Дипломатичний жабогадюкінг. Шоу...
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06.06.2025 21:47 Ответить
"Очко для заглядання" змінилося, тепер воно перейшло к Трампу.
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06.06.2025 21:47 Ответить
Як карта ляже
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06.06.2025 21:41 Ответить
Два безтолкові дебіла. Яка може бути домовленість.
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06.06.2025 21:42 Ответить
А може і не зустрітися: чи то Додик не приїже, чи найвеличнішого не запросять... А ще. мабуть, знову почнуть катрти тасувати, дивитися в кого є козирі на руках. Але додик навіть не підозрює, що козир сидить в ОП.
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06.06.2025 21:45 Ответить
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06.06.2025 21:46 Ответить
Хто з них білий півень ?
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06.06.2025 22:02 Ответить
Рижий !
А так, усі довбойоби, нах...
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06.06.2025 22:07 Ответить
На полях… для гольфу. На повному серйозі, канадські жополизи підготували для Дональда Тако Трампа поле для гольфу.
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06.06.2025 21:47 Ответить
на днях Єрмака і всю потужну делегацію на чолі з віце премєркою послали подалі в США, результат візиту нуль, навіть в новинах загубилось, на яких полях вони ще зустрінуться і що вони будуть в тому полі робити, буряки полоти???
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06.06.2025 21:47 Ответить
Заспівають разом пісню "О шампселізе"....

А якщо серйозно -- Ви маєте рацію. Результату з таких "переговорів" за півроку -- нуль.
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06.06.2025 22:03 Ответить
На полях...
Хлібороби гуєві...
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06.06.2025 21:48 Ответить
У кого туз или козырь шестёрка?
Песдешь!
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06.06.2025 21:49 Ответить
"Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови" О чом лопоче цей турист до Америки, Який крок ? куди ? тампон даже не знав про його туристичний вояж а люба зустріч з цим недоумком купленим ****** це тільки ганьба американців які вибрали цього придурка( як до речі і українці боневтіка)і ніякого толку.
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06.06.2025 21:51 Ответить
Подається так новина, ніби після їх зустрічі у нас буде перемога. Воно знову поїде у мілітарі, показуючи світу, що з окопів, бо хто там знає, що воно чотирижди відкосило? І знову Трамп його пошле подалі і через нього заблокує Україні всю допомогу. Хіба Боневтіку не зрозумівло, що Трамп його не переносить і цим він шкодить Україні? Але воно не піде, воно буде триматися булави, як вош кожуха і плювати йому на Україну.
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06.06.2025 22:07 Ответить
А чого ОП не розповідає про те, як Єрмак до США з'їздив? 😁
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06.06.2025 22:20 Ответить
В країні йде все більш окупації території
а Воно Катається по світу...
🤬🤬🤬
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06.06.2025 22:25 Ответить
біда для України , від зустрічі двох ворогів України і її народу....
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06.06.2025 22:25 Ответить
Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді

На яких там "полях"? Буде відловлювати Трампа на підходах до туалету - це було вже в історії української "дипломатії" від донецьких - але охорона Трампа прожене Зеленського як драного кота...

Хоча Трамп і сам не краще того драного кота, якого дере путін....
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06.06.2025 22:28 Ответить
Новина виключно для внутрішнього лохторату.
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06.06.2025 22:29 Ответить
КРУТО!ВАЩЕ КРУЧЕ НЕКУДА!КРУТО!
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06.06.2025 22:36 Ответить
 
 