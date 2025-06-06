Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде, - ОП
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состояться на полях саммита "Большой семерки" в Канаде.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", - сказал Ермак, комментируя итоги визита украинской делегации в США.
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+3 Hrysha Hlyba #582024
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+3 Victor Frey #551639
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+2 Vujko Donetski
показать весь комментарий06.06.2025 21:45 Ответить Ссылка
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А так, усі довбойоби, нах...
А якщо серйозно -- Ви маєте рацію. Результату з таких "переговорів" за півроку -- нуль.
Хлібороби гуєві...
Песдешь!
а Воно Катається по світу...
🤬🤬🤬
На яких там "полях"? Буде відловлювати Трампа на підходах до туалету - це було вже в історії української "дипломатії" від донецьких - але охорона Трампа прожене Зеленського як драного кота...
Хоча Трамп і сам не краще того драного кота, якого дере путін....