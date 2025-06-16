Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите G7 в Канаде, - Axios

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют встретиться на саммите "Большой семерки", который состоится в Канаде.

Об этом изданию Axios заявили собственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Кроме Зеленского, как отмечается, Трамп также лично встретится с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит G7 запланирован на 15-17 июня.

Официального подтверждения этой информации на эту минуту нет.

Ранее в Офисе Президента сообщали, что Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде.