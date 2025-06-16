Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите G7 в Канаде, - Axios
Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют встретиться на саммите "Большой семерки", который состоится в Канаде.
Об этом изданию Axios заявили собственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Кроме Зеленского, как отмечается, Трамп также лично встретится с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Саммит G7 запланирован на 15-17 июня.
Официального подтверждения этой информации на эту минуту нет.
Ранее в Офисе Президента сообщали, что Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде.
Топ комментарии
+14 piligrim
показать весь комментарий16.06.2025 08:27 Ответить Ссылка
+9 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий16.06.2025 08:27 Ответить Ссылка
+8 zakvova
показать весь комментарий16.06.2025 08:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо ЛІДОРу чхати на Неньку та воїнів ЗСУ на "нулі" , то звісно він свідомо так і одягнувся та поводився в Білом у Домі , щоб Рудий Дід оскаженів!
"То посмійтеся разом з ними!!!" Коли ЗЕЛЯбобики зробили свій суїцідний вибір 21 квітня 2019 року , то вони чекали на Веселуху та Розваги ... ага , вся країна в цвинтарях , а винен , звісно Трамп , а не лох73%.
Дурне поїхало в турне
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне...
- Так Трамп президент.
- Прастите!
https://t.me/romanenko_dns/24051 Юрий Романенко