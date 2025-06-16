Макрон відкинув ідею Трампа: Не вірю, що Росія може бути посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану

Росія не має достатнього авторитету для посередництва у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Як зазначається, Макрон категорично відкинув ідею, запропоновану президентом США Дональдом Трампом, щодо посередництва Путіна.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена до конфлікту високої інтенсивності та вже кілька років не бажає дотримуватися Статуту ООН, може бути посередником", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану. Він вже телефонував йому з цього питання.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Читайте: Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак, - Нетаньягу