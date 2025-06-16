Макрон отверг идею Трампа: Не верю, что Россия может быть посредником в конфликте Израиля и Ирана
Россия не имеет достаточного авторитета для посредничества в конфликте между Израилем и Ираном.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
Как отмечается, Макрон категорически отверг идею, предложенную президентом США Дональдом Трампом, относительно посредничества Путина.
"Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не желает соблюдать Устав ООН, может быть посредником", - отметил он.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана. Он уже звонил ему по этому вопросу.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
Це все що треба знати про мораль в ********* світі - деградація
Та щоб твій трамп якнайскоріше здох!
І тебе не пошкодую за твою агітацію минулого року тут на цензорі.
Треба просто вірити. Чи ти не довіряєш Зеленьському?
Мене зажди переклинює, якщо коли згадують в позитивному контексті *****, його агента "Краснова", зелю з дермаком і їхніх слуг уродів.
Нового захотіли? Їжте, не обляпайтесь..
А на деле оказывается простым гавном.
Тупий уй'обок...
«Ця війна ніколи б не почалась, якби я був президентом» (Дональд Трамп, «Цитати великих»)
Ну, почалась нова війна на Близькому Сході і що? Чого це ви причепились до пацана? Ну ок, буду з повагою і не так фамільярно: причепились не до пацана, а до найвеличнішого із найвеличніших президентів Сполучених Штатів Америки, котрого сам Господь Бог благословив на президентство, відвівши руку підлого вбивці та вказавши перстом на нього, як на найкращішого переговірника із переговірників, peace deala із peace dealів, миротворця із миротворців, гольфіста із гольфістів... Але, нє - останнє то трохи не в тему...
Так чого ви до того Дональда Трампа причепились? Ця війна дійсно б ніколи не почалась, якби він був справжнім президентом США. Бо принижувати гостей в Овальному кабінеті Білого Дому та бути Президентом Америки - це ж зовсім різні речі, сагласітєсь. І дуже добре, шо ви це розумієте. А от Іран з Ізраїлем - ні.
Та й, взагалі, що він тут, бляха, міг зробити? Надавати Ізраїлю та Ірану по сраці? Відшмагати Нетаньяху різочкою? Поставити аятоллу в куток на гречку, щоб вони обоє, наче дітки в пісочниці, не чубились і не воювали? Так чи що, я вас питаю?... Але нє, дітки в пісочниці - то, здається, так воюють Росія з Україною. Чи Пакістан з Індією. Чи Китай із Тайванем в майбутньому. Чи...
Карочє, хрін поймеш всіх тих воювак неумних. Ну і хай собі гамселять одне одного, раз не хочуть слухати цілого Президента США. Бо тіко (чи taco) один Дональд Трамп - є справжнім миротворцем на цій невгамовній планеті. А після розкішного катарського самальотіка ще й дуже хочеться в підарунок Нобелевську премію Миру. Бо Донні не просто вам якийсь миршавий миротворець, а ціле сонцесяйне миротворище. Мегаmagaгігамиротератворище, ітіть калатіть. Потужне. Істинне. Неповторне. Правда, дуже хоче захопить Канаду, Мексику, Гренландію і Панаму, але то всьо не вщот. Бо всі ці канади з гренландіями та мексиками просто не панімають свого майбутнього американського щастячка.
Але миротворИ - не миротворИ, а Ізраїль з Іраном зупинити не вдалось. Не повезло. Не зрослось. Нє пашла карта. Просто не попьорло. От всю жизнь пьорло-пьорло зі всілякими peace dealами, а тута не попьорло. От якби королю Донні підфортило, то війна би не почалась. А так - не фортануло і всьо. Тому відваліть!
І взагалі, Дональд Трамп завжди, всю свою жизнь був тільки за мир. Ще в першу свою каденцію він так істошно мирився з тим же Іраном, що не роздумуючи побив із ним всі горшки та скасував уже укладену з Тегераном ядерну угоду. Бо такого гєніального укладатєля ядерних угод, як Дональд Трамп, треба ще пошукати. А саме та угода з Іраном була стопудово бездарна. Бо її уклав мєрзкий вискочка Обама. Обамчик. Обамішка. Обаміщє кляте, хай йому грець! А от те, що з Іраном не вдалось ту ж саму ядерну угоду зараз відновити, то просто звьозди не сошлись. Бо якби оті звьозди взяли і сошлись, то такий гєній укладання угод без проблем би її уклав. А так, ізвінітє - всі претензії до звьозд.
В свою першу каденцію Дональд Трамп також вирішив помиритись з Кім Чен Ином. Жоден американський президент до нього із тим стрьомним Ином ніколи не мирився, а геніальний миротворець Донні на це льогко пішов. Так сказать - снізашол с нєбєс. Ну і що, що із північно-корейським пухляшком гидували зустрічатись навіть вожді диких африканських племен? Зато після миротворця Трампа у Кім Чен Ина якось раптово з'явилась така невеличка дрібничка, як атомна бомба. І на Корейському півострові настала тишь да благодать. Ну, чим не миротворець, твою дівізію?
А от те, як Дональд Трамп помирився із талібами в Афганістані, то це вопше красота. Звісно, при цьому прийшлось кинути законне афганське правітєльство і прописати в договорі такі стислі строки виводу (позорної втечі) із Афганістану американських військ, що у Джо Байдена очі на лоба полізли. А ще більше були шоковані сотні тисяч афганців, які співпрацювали із американським урядом і котрих без попередження залишили на поталу терористам Талібану. Але хто раді міра ва фсьом мірє буде звертати увагу на такі нєзначітєльні мєлочі? Странні ви якісь.
Але 20 січня 2025 року внєзапно почалось: настав жаданий та омріяний поколіннями американців та тих емігрантів, які під них косять, Золотий вік Америки, яка буде знову Great Agaіn. От так просто взяв і зразу ж у цю саму мить і настав. І панєслась!
Миттєво за якихось 24 години / три дні /три тижні / три місяці / три роки (потрібне підкреслити) Дональд Трамп взяв і закінчив війну між Росією та Україною. Звісно, те що ця війна так і не закінчилась - то вже не його, а наші проблеми. Бо насправді Трамп нам точно не peace deal. Адже, і коню понятно, що Росію ніколи не перемогти - доказано Наполеоном і Гітлером. А ви, українці, якогось хера вимахуєтесь? Чините якийсь безглуздий опір? Якісь павутини плетете? Вбили вже мільйон російських чудових окупантів. І вопше не панімаєте, хто в етам мірє хазяїн, вашу мать! Уже б здались і настав би, су ка, мир! Астанавітєть, тварі!
Але менше з тим, бо раптово всім на голови отой мир та мирні угоди посипались, як із рога ізобілія і закрокували по нашій планеті з новою силою та небаченим до цього нєістовством. Мирні наїзди на Панаму. Плюшки-фінтіклюшки для Гренландії. Дружній пресинг Месики. Миротворчий економічний тиск на Канаду. Прекрасна торгова війна із Китаєм та зі всім світом. Неймовірні втручання у вибори чи не всіх союзників по периметру. Веселі каруселі між Індією та Пакістаном. Ну і потрясні мирні ініціативи на Близькому Сході, після чого прямо сьогодні світ опинився в стані чергової глобальної мирної війни та на межі чудесного самознищення.
А якщо добавити сюди неймовірно-милий розкол суспільства в самих Штатах, дивовижну війну із мігрантами та вражаючі мирні ініціативи в Каліфорнії, то новий світ 21-го століття починає сяяти неймовірними миротворчими барвами, якими во всю нам фонтанує прямо в очі Трамп животворящий. Прям, справжній голуб миру, який не може зупинитись та гадить усюди, куди його несе вітром чи прогресуючою деменцією.