Макрон отверг идею Трампа: Не верю, что Россия может быть посредником в конфликте Израиля и Ирана

Россия не имеет достаточного авторитета для посредничества в конфликте между Израилем и Ираном.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Как отмечается, Макрон категорически отверг идею, предложенную президентом США Дональдом Трампом, относительно посредничества Путина.

"Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не желает соблюдать Устав ООН, может быть посредником", - отметил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана. Он уже звонил ему по этому вопросу.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

