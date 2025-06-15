Трамп заявил, что Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана: Он звонил мне по этому вопросу
Президент США Дональд Трамп поддержал возможное участие российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях для прекращения конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом глава Белого дома сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что он "открыт" к возможному посредничеству Путина в конфликте между Израилем и Ираном.
"Он звонил мне по этому вопросу. Мы долго разговаривали об этом", - сказал американский лидер.
Кроме этого, Трамп заявил, что США рассматривают возможность вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем.
"На данный момент мы не участвуем в конфликте. Но возможно, мы можем вмешаться", - добавил глава США.
Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.
В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.
