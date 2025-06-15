Трамп: Иран и Израиль заключат соглашение, так же как я заставил Индию и Пакистан

Президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и заключат сделку - так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить её, в том случае посредством торговли с США, чтобы внести разум, сплочённость и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться", - заявил президент США.

Далее Трамп вспомнил другие конфликты в мире, которые, по его словам, ему удалось остановить: между Косово и Сербией, а также между Египтом и Эфиопией.

"В скором времени у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ни за что не получаю признания, но это нормально, люди понимают. Сделаем Ближний Восток снова большим", - написал глава Белого дома.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

