4 088 31

Иран подтвердил гибель от израильского удара руководителя ракетной программы и 7 его заместителей

іран

В Иране подтвердили, что вследствие израильского удара погиб руководитель ракетной программы Корпуса стражей Исламской революционной, а также семь его ближайших заместителей, что серьезно нарушило структуру управления.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Times of Israel.

Ранее Иран подтвердил гибель командующего Воздушно-космических сил генерала Амира Али Хаджизаде вследствие атаки в пятницу.

Также погибли генералы Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасани и Джавад Джарсара, сообщает КСИР.

В КСИР не уточнили, почему эти люди собрались в одном месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран готов к соглашению, которое будет гарантировать отсутствие ядерного оружия в стране, - глава МИД Аракчи

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

+14
показать весь комментарий
15.06.2025 16:40 Ответить
+7
була спланована ситуація, щоб вони зібрались в одному місці і перебували там довгий час. Шукайте про це у Ауслендера.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:48 Ответить
+4
Верхівку надурили - сказали підтягуйтесь - там будуть всілякі няшки - рахат - лукум щербет пахлава
показать весь комментарий
15.06.2025 16:40 Ответить
Чимось нагадує, як у нас один міністр разом із заступниками в авіятрощі загинув.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:25 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 16:26 Ответить
Нічого такого - будуть з того світу керувати
показать весь комментарий
15.06.2025 16:26 Ответить
У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці. Джерело: https://censor.net/ua/n3558015

А де сказано, що вони всі загинули в одному місці?
показать весь комментарий
15.06.2025 16:28 Ответить
а где должно быть сказано?
показать весь комментарий
15.06.2025 16:33 Ответить
І навіщо
показать весь комментарий
15.06.2025 16:34 Ответить
була спланована ситуація, щоб вони зібрались в одному місці і перебували там довгий час. Шукайте про це у Ауслендера.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:48 Ответить
Ізраіль це заявляв, що зібрав і знищив їх в одному місці.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:48 Ответить
Нагадало старий анекдот
показать весь комментарий
15.06.2025 18:42 Ответить
Не зупиняйтеся!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 16:32 Ответить
Це тому що заступників замало, у ху...ла більше двійників, є за кім ховатися
показать весь комментарий
15.06.2025 16:33 Ответить
Верхівку надурили - сказали підтягуйтесь - там будуть всілякі няшки - рахат - лукум щербет пахлава
показать весь комментарий
15.06.2025 16:40 Ответить
а приготували та подали тартар з барашків ))
показать весь комментарий
15.06.2025 18:03 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 16:40 Ответить
Я б теж визнав, для їх безпеки. Якщо засвітили євреї не зупиняться поки не вб'ють.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:51 Ответить
А ти вважаєш, що ізраїльтяне спираються на заяви Ірану? 😁

Це МАГАТЕ та ООН звичайно вірять відомостям терористів.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:03 Ответить
Пять рядків інформації і сорок рядків про Нагадуємо.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:59 Ответить
,,Просыпаюсь утром рано---- нет на карте Тегерана!,, Грибоедов. Горе без ума.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:00 Ответить
Оце хто мріє про українську ядерну програму - можете спостерігати, як вона приблизно виглядатиме)
показать весь комментарий
15.06.2025 17:04 Ответить
Іран підтвердив загибель від ізраїльського удару керівника ракетної програми та 7 його заступників. У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuftsCibU7GN9a3doSNqfrxlOxJt135g59VGd7ePDJHD9ZRhMOU5vpNvLKgvVqFbDWvmI&usqp=CAU
показать весь комментарий
15.06.2025 17:07 Ответить
"У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці. Джерело: https://censor.net/ua/n3558015
😲 Як чому? Вони, як справжні джентльмени (насправді - не джентльмени) не могли дозволити собі, щоб дама ракета їх чекала, чи шукала поодинці.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:13 Ответить
Урфін Джус та Сім підземних Королів
показать весь комментарий
15.06.2025 20:18 Ответить
https://ibb.co/KpbGwm7N

Урфін Джус та Сім підземних Королів
показать весь комментарий
15.06.2025 20:21 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 20:30 Ответить
Чорносніжка та семеро гномів
показать весь комментарий
15.06.2025 20:31 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 20:35 Ответить
 
 