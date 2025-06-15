Иран подтвердил гибель от израильского удара руководителя ракетной программы и 7 его заместителей
В Иране подтвердили, что вследствие израильского удара погиб руководитель ракетной программы Корпуса стражей Исламской революционной, а также семь его ближайших заместителей, что серьезно нарушило структуру управления.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Times of Israel.
Ранее Иран подтвердил гибель командующего Воздушно-космических сил генерала Амира Али Хаджизаде вследствие атаки в пятницу.
Также погибли генералы Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасани и Джавад Джарсара, сообщает КСИР.
В КСИР не уточнили, почему эти люди собрались в одном месте.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
А де сказано, що вони всі загинули в одному місці?
Це МАГАТЕ та ООН звичайно вірять відомостям терористів.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuftsCibU7GN9a3doSNqfrxlOxJt135g59VGd7ePDJHD9ZRhMOU5vpNvLKgvVqFbDWvmI&usqp=CAU
😲 Як чому? Вони, як справжні джентльмени (насправді - не джентльмени) не могли дозволити собі, щоб
дамаракета їх чекала, чи шукала поодинці.
Урфін Джус та Сім підземних Королів