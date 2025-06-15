УКР
Іран підтвердив загибель від ізраїльського удару керівника ракетної програми та 7 його заступників

іран

В Ірані підтвердили, що внаслідок ізраїльського удару загинув керівник ракетної програми Корпусу вартових Ісламської революційної, а також семеро його найближчих заступників, що серйозно порушило структуру управління.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Раніше Іран підтвердив загибель командувача Повітряно-космічних сил генерала Аміра Алі Хаджізаде внаслідок атаки в п'ятницю.

Також загинули генерали Махмуд Багері, Давуд Шейхіан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасані та Джавад Джарсара, повідомляє КВІР.

У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран готовий до угоди, яка гарантуватиме відсутність ядерної зброї в країні, - глава МЗС Аракчі

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

+14
показати весь коментар
15.06.2025 16:40 Відповісти
+7
була спланована ситуація, щоб вони зібрались в одному місці і перебували там довгий час. Шукайте про це у Ауслендера.
показати весь коментар
15.06.2025 16:48 Відповісти
+4
Верхівку надурили - сказали підтягуйтесь - там будуть всілякі няшки - рахат - лукум щербет пахлава
показати весь коментар
15.06.2025 16:40 Відповісти
Чимось нагадує, як у нас один міністр разом із заступниками в авіятрощі загинув.
показати весь коментар
15.06.2025 16:25 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 16:26 Відповісти
Нічого такого - будуть з того світу керувати
показати весь коментар
15.06.2025 16:26 Відповісти
У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці.

А де сказано, що вони всі загинули в одному місці?
показати весь коментар
15.06.2025 16:28 Відповісти
а где должно быть сказано?
показати весь коментар
15.06.2025 16:33 Відповісти
І навіщо
показати весь коментар
15.06.2025 16:34 Відповісти
була спланована ситуація, щоб вони зібрались в одному місці і перебували там довгий час. Шукайте про це у Ауслендера.
показати весь коментар
15.06.2025 16:48 Відповісти
Ізраіль це заявляв, що зібрав і знищив їх в одному місці.
показати весь коментар
15.06.2025 16:48 Відповісти
Нагадало старий анекдот
показати весь коментар
15.06.2025 18:42 Відповісти
Не зупиняйтеся!!!
показати весь коментар
15.06.2025 16:32 Відповісти
Це тому що заступників замало, у ху...ла більше двійників, є за кім ховатися
показати весь коментар
15.06.2025 16:33 Відповісти
Верхівку надурили - сказали підтягуйтесь - там будуть всілякі няшки - рахат - лукум щербет пахлава
показати весь коментар
15.06.2025 16:40 Відповісти
а приготували та подали тартар з барашків ))
показати весь коментар
15.06.2025 18:03 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 16:40 Відповісти
Я б теж визнав, для їх безпеки. Якщо засвітили євреї не зупиняться поки не вб'ють.
показати весь коментар
15.06.2025 16:51 Відповісти
А ти вважаєш, що ізраїльтяне спираються на заяви Ірану? 😁

Це МАГАТЕ та ООН звичайно вірять відомостям терористів.
показати весь коментар
15.06.2025 18:03 Відповісти
Пять рядків інформації і сорок рядків про Нагадуємо.
показати весь коментар
15.06.2025 16:59 Відповісти
,,Просыпаюсь утром рано---- нет на карте Тегерана!,, Грибоедов. Горе без ума.
показати весь коментар
15.06.2025 17:00 Відповісти
Оце хто мріє про українську ядерну програму - можете спостерігати, як вона приблизно виглядатиме)
показати весь коментар
15.06.2025 17:04 Відповісти
Іран підтвердив загибель від ізраїльського удару керівника ракетної програми та 7 його заступників. У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuftsCibU7GN9a3doSNqfrxlOxJt135g59VGd7ePDJHD9ZRhMOU5vpNvLKgvVqFbDWvmI&usqp=CAU
показати весь коментар
15.06.2025 17:07 Відповісти
"У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці.
😲 Як чому? Вони, як справжні джентльмени (насправді - не джентльмени) не могли дозволити собі, щоб дама ракета їх чекала, чи шукала поодинці.
показати весь коментар
15.06.2025 17:13 Відповісти
Урфін Джус та Сім підземних Королів
показати весь коментар
15.06.2025 20:18 Відповісти
https://ibb.co/KpbGwm7N

Урфін Джус та Сім підземних Королів
показати весь коментар
15.06.2025 20:21 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 20:30 Відповісти
Чорносніжка та семеро гномів
показати весь коментар
15.06.2025 20:31 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 20:35 Відповісти
 
 