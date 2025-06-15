Іран підтвердив загибель від ізраїльського удару керівника ракетної програми та 7 його заступників
В Ірані підтвердили, що внаслідок ізраїльського удару загинув керівник ракетної програми Корпусу вартових Ісламської революційної, а також семеро його найближчих заступників, що серйозно порушило структуру управління.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.
Раніше Іран підтвердив загибель командувача Повітряно-космічних сил генерала Аміра Алі Хаджізаде внаслідок атаки в п'ятницю.
Також загинули генерали Махмуд Багері, Давуд Шейхіан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасані та Джавад Джарсара, повідомляє КВІР.
У КВІР не уточнили, чому ці люди зібралися в одному місці.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
