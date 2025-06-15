Іран готовий до угоди, яка гарантуватиме відсутність ядерної зброї в країні, - глава МЗС Аракчі
Іран готовий заключити угоду, яка гарантуватиме відсутність в нього ядерної зброї.
Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
За його словами, Тегеран припинить атаки по Ізраїлю лише у разі припинення агресивних дій з боку Тель-Авіва.
Він також запевнив, що Іран на скасованих переговорах в Омані хотів подати США пропозиції, які могли призвести до операції з атому.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Адекватні іранці ще скажуть своє слово.
А найкраще було б, якби вони самі себе запитали "якого $!я клірики чужої релігії заправляють всіма справами у нашій країні??"
У всіх інших народів індо-європейської мовної сімʼї релігія, на жаль, чужа і насаджена.
P.S. Наскільки світ був би багатшим культурно, якби вікінги, словʼяни, перси, греки, римляни, франки, сакси, кельти зберегли свої релігії і пронесли їх крізь тисячоліття....
Приємно вести діалог з освіченою людиною!
Або чорношкірим (виключно за колір шкіри) , або іншим фрікам !!!
що це все завдяки йому -Великому брехливому
Никто не задумывался? А кто стоял у истоков ядерной программы Ирана?
Красный Совок!!!
А вот и нет. Америка начинала ядерную программу Ирана. Прошу заметить не программу мирного атома. А самое настоящее создание ядерного оружия. Для противодействия мусульманскому миру, просоветскому Ираку. Им были нужны 2 цепных пса на Ближнем Востоке. Но, как всегда там где вмешивается США, что то пошло не так.
КНДР дтктд.
Ви не живете в контексті часу , бо при шаху Пехлеві в Тегерані дівчата ходили у міні, були свої панки , хіппі - й багато нічних клубів . Були рок-фан-клуби й тиждні моди . Ось тоді не тільки США але й Ізраїль постачав зброю персам . Жодних санцій й тільки придурковаті хфранцузі у часи лівацких урядів згодували й притулили одного маргінального шіїтського лідера . Франція (Жискар ДеСтен) й людожера бокасо притуляла й чілійского червонобупіка - Луїса Корвалола ... Це тільки потім виявился , що той "страждалєць за коммунну" отримував як сенатор від диктатора Піночета 5 тисяч доллярів пансіон ... Софок його обміняв за Буковського , але був ідейною людиною (захоплення Криму ****** не підтримав) . А страждалєць помандрював по софку , його там 100 разів обсмоктали як їх губасти вожак й Луїс терміново відбув до Паріжу .
Ще пару-трійку хвиль треба полюбому нанести.
Щоб <******* далі послати кацапа.»
Тому це буде нова перерва у цій війні, а в наступному раунді вони вже будуть мабуть ядеркою обмінюватись, якщо режим в Ірані не зміниться.
Точно така сама ситуація з рашею, захід не хоче зміни режиму і тому не дасть озброєння для рівноцінного протистояння з орками, тому треба розробляти своє далекобійне озброння і дивитись в рот заходу, нічого звідти радикального не прийде.
Бо реально вже дістали ці зажопні іскперди, які про Ізраїль знають тільки те, що там ненависні їм євреї.
Тобто зараз не до ЯЗ , вони хочуть рятувати їх дупи й зара судомно дзвонять у мацькву й просять притулку на той випадок , якщо зв"ясується що вони у списку на ліквідацію ...
А в кого є бейці перевіряти транспорти рашки?) вони й суднами й літаками що завгодно можуть ..
Невже шось сталося!!
Невже Цахал поцілив ракетами в улюблений ішак-гарем чи то в самого...
Тепер нові овцейопи грають в перемовини. Там на місці звичайно видніше. Але останнім часом в Ізраїлю перемовини якось не йдуть.
вони то може і готові, а хЙло куди буде технології продавати?