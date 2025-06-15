УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7383 відвідувача онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
16 489 156

Іран готовий до угоди, яка гарантуватиме відсутність ядерної зброї в країні, - глава МЗС Аракчі

Іран відкинув можливість переговорів зі США під тиском

Іран готовий заключити угоду, яка гарантуватиме відсутність в нього ядерної зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

За його словами, Тегеран припинить атаки по Ізраїлю лише у разі припинення агресивних дій з боку Тель-Авіва.

Він також запевнив, що Іран на скасованих переговорах в Омані хотів подати США пропозиції, які могли призвести до операції з атому.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2334) ядерна зброя (1211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Вони брешуть.
Їм треба час відновитись, побудувати нові таємні об'єкти і завершити роботу над бомбою.
Вони зображуватимуть з себе саму слухняність, але після першого вдалого випробування вони відіграються за всі "приниження" стократно.
показати весь коментар
15.06.2025 10:42 Відповісти
+48
Тобто "здулись" вірні воїни Аллаха. Воно і зрозуміло - поки на голови справжнім організаторам та ідеологам терору не почнуть падати бомби, поки вони і будуть хоробрими. Але тільки буде загроза їх життю......
Це і до путлєра теж стосується.
показати весь коментар
15.06.2025 10:39 Відповісти
+28
А все що було потрібно отримати невелику п..здюлину. Ось Ізраіль дійсно майстер укладання угод.
показати весь коментар
15.06.2025 10:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так і є.

Адекватні іранці ще скажуть своє слово.

А найкраще було б, якби вони самі себе запитали "якого $!я клірики чужої релігії заправляють всіма справами у нашій країні??"
показати весь коментар
15.06.2025 12:02 Відповісти
Та ні - релігія в них вже 1400 років своя ... Інша справа , що до 1979 року по Тегерану ходили дівчата в міні , була купа клубів , були свої хіппі й рок-фани . Аятулли прийшли до влади через те, що більше половина Ірану й досі прожива в аулах . А в Тегерані не студенти повстали тоді , а учні медерсе - ті ж самі вихідці з аулів ... Крім того - романтизм революції дуже захоплює молодь ... вони й не помітили як на їх аятулли кайданки наділи .
показати весь коментар
15.06.2025 12:13 Відповісти
Дозволю погодитися з усім, написаним Вами, за винятком першого речення. Ні, не своя! У вас (семітських народів -- євреїв, арабів тощо) -- своя: від того сімейство релігій і називається "авраамічним". А от у індо-європейців релігія своя лише у північних індусів (тих, предки кого говорили санскритом).

У всіх інших народів індо-європейської мовної сімʼї релігія, на жаль, чужа і насаджена.

P.S. Наскільки світ був би багатшим культурно, якби вікінги, словʼяни, перси, греки, римляни, франки, сакси, кельти зберегли свої релігії і пронесли їх крізь тисячоліття....
показати весь коментар
15.06.2025 19:40 Відповісти
Оскільки у світі вже років там 3 тисячі не існує чистих рас , що а ніяких своїх чи чужих ... й тим більш "нав"язанних" релігій не існує ... Чи є ім"я Іван чужинним для "слов"ян" ? А Марія , а Яків , а Семен ?! Питання дуже смішне , бо англійців називают джонами , а німців - гансами , а поляків - янами . А усі ці імена походять від іудейського корення Йоханан . Ім"я Захар - теж іудейского походження -- як Йосеф й Давід - Міхаєль звучать однаково на івріті й на інших мовах . Що з того -- іудеїв ніколи не називали "іванами" ?! Й "захарами" - теж . Ми не знаймо яким би був світ а разі панування язицтва у Європі . Може таким як Індія ... Кастовим й нерівноправним . Що до семітів до 7 століття 95% семітів були такими ж язичниками як єврпопейці . Більш того визнавали іншіх богів ... Та й іудаїзм з наукової точки зору тільки в 3-5 столітті до нашої ери сформувався як монотеїзм . Ви кажете про про арабів, які як народ дуже молодий й його вплив тільки з ісламу и почався . Але були інші семіти - це Бабілон, це асірійці , це фінікійці й саме тому Карфаген - й усі вони не були монотеїстами и їх релігії не сильно відрізнялися від тих же римлян , чи Спарти . Більш того - епічне протистояння між зхідом й заходом вібувалося як раз між "аріями" - персами й греками . Й історики того часу про це згадували . А ось протистояння Риму з Карфагеном не несло тоді жодного расового , чи етнічного контексту -- морскі шляхи ... ось що . Я б на Вашому містці не сильно захоплювався друїдами ... Бо казки красиві , але майже 100% довененно , що вони приносили людей у жертву богам . Генетика вже давно довела, що ірландці до кельтів мають таке ж відношення як й вікінги -- тобто ніяких . Також генетика довела, що ні існує жодної природної відмінності між расами . А досягнення европейців виключно носят ефект накопичування ідей й традицію зберігати знання у бібліотеках й універсітетах - які теж розвиавлися спочатку виключно як регігійний заклад . Генетика впливає але з точки зору науки - інформатики це оперативна пам"ять - зітри її й цівілізаційний прошарок зникне й ми будьмо мати справу з крамальйонцем -- жорстоким нелюдяним !
показати весь коментар
15.06.2025 20:34 Відповісти
Ну добре 🙂 Я не сперечатимуся 🤝

Приємно вести діалог з освіченою людиною!
показати весь коментар
15.06.2025 20:54 Відповісти
Ідея про існування якоїсь особливої індо-європейської відмінності є дуже застарілим й наслідком (на жаль) певних протонацистких уявлень . Требо розуміти, що ту "ідею" сповідували найбільш неосвітчені й найменьш приближенні до дослідницької роботи індівіди . Вульгарісти по-простому . Так саме спрощення - повністтю заперечувати щось там ... Я трохи знайоми з японською дійсністтю , так ось "Останній самурай" це пасквіль , що не має під собою будь що . Японські дослідники кажуть , що до десь так 19 століття (ближче - до кінця) Японія була відсталою й вторинною по відношенню до Кітаю . Ієрогліфі , релігя й традиції й їжа - усе з Китаю часів жовтого інператору Чи-Хуандзі ... Саме так . Але завдяки великому Муцихіто (по фільму з Томом Крузом) , або Мейдзі Японія зробила квантовий стрибок : саме це імператор заснував парламент , першим у світі заснував загальну освіту для усіх - включаючи дівчат . Той же Пєтька Уан - він зробив космітичні зміни , сутність влади не зміним - навпаки ліквідував деякі незалежні інституції - й усе тільки заради захоплень й імперіалізму . Та й Ататюрк як виявився не торкнувся аулів й секурілізовав тільки міста -- через те й прийшов люмпенських божок Ердоган . Мейдзі й його радники розуміли , що міняти требо під західний стандарт усі прошарки суспільства , а не тільки якуйсь еліту . А ось самурайська еліта прагнула залишити країну в середньовіччі й про це фільм , що прославляє дикунство й відсталість подавної більшості . Я прихильник ідеї того, що чим глибше зміни й прогрес торкається до усіх тим більше шансів країні квітнути й розвиватися . Елітарність це завжди гротеск й пиха людська . Саме тому я соціал демократ по економічним поглядам й вважаю що жодна людина у суспільстве не може бути кориснійшою за будь яку іншу (особливо - працюючу) в 10 мілійонів разів . А саме такий схил між міліардерами й простим двірником ... Й чим меньше різниця , тим успійшніше суспільство . Я не відбір власності , а за те , що найбіднійші були ситими й мали дах над головою й не страждали від нестачи зручної й комфортної одежи ...
показати весь коментар
15.06.2025 22:05 Відповісти
Говорит неправду.
показати весь коментар
15.06.2025 11:10 Відповісти
Да не будьте вы такие наивные! ЯО Ирана, которого нет и не скоро бы было это просто повод. " Люди гибнут за метал, в данном случае за газ. Под разговоры про иранское ЯО что бомбит Израиль? Газодобычу Ирана и его переработку. Идёт устранение конкурентов торговле сжиженным газом для США и рашки. Друг Беньямин подсуетился другу Донни и Володе, а те прикроют его от международного суда. А страдают простые люди, как всегда.
показати весь коментар
15.06.2025 11:11 Відповісти
Ізраіль має добити владу аятол. Ніяких перемовин. Іран має бути світською країною.
показати весь коментар
15.06.2025 11:11 Відповісти
Завжди вважав, що по Ірану треба було вдарити в 1979 році, коли ці дебіли мракобєсні ще слабкими були. Та й привід був - відновлення контролю над націоналізованими нафтовими родовищами західних компаній!
показати весь коментар
15.06.2025 11:11 Відповісти
А що можно було поробити з Дж. Картером - лауреатом Нобеля за повну його інпотенцію . Цю премію (мира) за звичай дають особливо безліким й угідливим ...
Або чорношкірим (виключно за колір шкіри) , або іншим фрікам !!!
показати весь коментар
15.06.2025 21:07 Відповісти
Ізраїль пастух мусульман. Україна буде пастухом для рашки і колишніх радянських республік. В Азії на цю роль претендує найбільш європеїзована азіатська країна Філіппіни, яка більше 400 років була західною колонією.
показати весь коментар
15.06.2025 11:12 Відповісти
сьогодні трампон напише
що це все завдяки йому -Великому брехливому
показати весь коментар
15.06.2025 11:12 Відповісти
Все пути ведут в Рим.
Никто не задумывался? А кто стоял у истоков ядерной программы Ирана?
Красный Совок!!!
А вот и нет. Америка начинала ядерную программу Ирана. Прошу заметить не программу мирного атома. А самое настоящее создание ядерного оружия. Для противодействия мусульманскому миру, просоветскому Ираку. Им были нужны 2 цепных пса на Ближнем Востоке. Но, как всегда там где вмешивается США, что то пошло не так.
показати весь коментар
15.06.2025 11:22 Відповісти
Там відбуваля через проксі.
КНДР дтктд.
показати весь коментар
15.06.2025 12:01 Відповісти
Повна маячня!!! Америка втекла з Ірану після того, як там владу захопили мулли. Допомагала створювати ЯЗ - русня
показати весь коментар
15.06.2025 16:25 Відповісти
Я о сотрудничестве Пехлави и Штатов. Хомейни тогда еще в Англии прятался.
показати весь коментар
15.06.2025 17:37 Відповісти
Для русні завжди винні США, а ЧебуРашка-ніколи.
показати весь коментар
15.06.2025 17:46 Відповісти
А Ви маніпулятор, бо сказати , що "амєрика начінала" то вважати , що то Бісмарк породив гітлера !!!
Ви не живете в контексті часу , бо при шаху Пехлеві в Тегерані дівчата ходили у міні, були свої панки , хіппі - й багато нічних клубів . Були рок-фан-клуби й тиждні моди . Ось тоді не тільки США але й Ізраїль постачав зброю персам . Жодних санцій й тільки придурковаті хфранцузі у часи лівацких урядів згодували й притулили одного маргінального шіїтського лідера . Франція (Жискар ДеСтен) й людожера бокасо притуляла й чілійского червонобупіка - Луїса Корвалола ... Це тільки потім виявился , що той "страждалєць за коммунну" отримував як сенатор від диктатора Піночета 5 тисяч доллярів пансіон ... Софок його обміняв за Буковського , але був ідейною людиною (захоплення Криму ****** не підтримав) . А страждалєць помандрював по софку , його там 100 разів обсмоктали як їх губасти вожак й Луїс терміново відбув до Паріжу .
показати весь коментар
15.06.2025 21:18 Відповісти
*******, як дишать. Перси - брехуни гірше за кацапів.

Ще пару-трійку хвиль треба полюбому нанести.
показати весь коментар
15.06.2025 11:18 Відповісти
гірше за кацапів вже немає нікого.
показати весь коментар
15.06.2025 13:37 Відповісти
владу треба міняти
показати весь коментар
15.06.2025 11:24 Відповісти
а потом вас будут КОШМАРИТЬ как Украину под любым предлогом !!! ( хунта, нацыки , каратели, гос.язык ,вера )
показати весь коментар
15.06.2025 11:24 Відповісти
Судя по комментариям в статье про Сердючку, украинские ватники и сами справились с мовой. Похоже с украинизацией уже все.
показати весь коментар
15.06.2025 11:39 Відповісти
«Я русскій би вивчив лише за те,
Щоб <******* далі послати кацапа.»
показати весь коментар
15.06.2025 12:04 Відповісти
Іран пішов на переговори мабуть тому що ракети завершились і треба час виробити нові. Нажаль західним компаніям вигідний такий режим в Ірані, тому що в обхід санкцій ті продають ресурси дешевше ринку. А Ізраїль як не крути залежний від компонентів та протиракет до американських комплексів.
Тому це буде нова перерва у цій війні, а в наступному раунді вони вже будуть мабуть ядеркою обмінюватись, якщо режим в Ірані не зміниться.

Точно така сама ситуація з рашею, захід не хоче зміни режиму і тому не дасть озброєння для рівноцінного протистояння з орками, тому треба розробляти своє далекобійне озброння і дивитись в рот заходу, нічого звідти радикального не прийде.
показати весь коментар
15.06.2025 11:24 Відповісти
Ракети не завершилися , просто при 100% котролю Цахалем над небом Ірану їх до 95% не встигають запустити . А ти що запускають заздалагідь відома траєкторія й час пуску й місце ...
показати весь коментар
15.06.2025 21:35 Відповісти
Очікував. Ще вчора писав, а хтось намагався сперечатись.

показати весь коментар
15.06.2025 11:27 Відповісти
А от дебіла нижче можна було і забанити.
Бо реально вже дістали ці зажопні іскперди, які про Ізраїль знають тільки те, що там ненависні їм євреї.
показати весь коментар
15.06.2025 11:39 Відповісти
Израиль, естественно, волнует и ужасает перспектива появления ЯО у аятолл с отбитыми мозгами. А эта перспектива исчислялась не годами, а месяцами или даже неделями. Газодобыча Ирана - ну причем здесь это, когда для Израиля речь идет о возможной гибели в ближайшее время? Как можно быть такими дурачками (а это мягкое слово), чтобы верить, что Израиль просто хочет при таком раскладе просто помочь кому то в конкурентной борьбе?
показати весь коментар
15.06.2025 11:35 Відповісти
Дурілка картонна
показати весь коментар
15.06.2025 11:36 Відповісти
Наверняка рашка с китаем насоветовали ирану пойти на мировую. Очень бы им хотелось сохранить режим аятолл. Вывод: нужно добивать до полного уничтожения.
показати весь коментар
15.06.2025 11:38 Відповісти
Бий Цахал бий!! За 7 жовтня ( "потоп аль акса") , за всі обстріли, за всі терористичні капості!! Бити поки режим ісламістів не гепнеться!!
показати весь коментар
15.06.2025 12:42 Відповісти
Потому шо получили 3,14зды©
показати весь коментар
15.06.2025 11:42 Відповісти
От що піз...іна кошерна творить
показати весь коментар
15.06.2025 12:04 Відповісти
Требо зрозуміти , що через ліквідацію за один день половини генштабу режим бісноватих аятулл трещить по швах . Учьора значна кількість іранців навіть не подумала приховувати на цей рахунок їх радості . Почались масові арешти ... Еліта , особливо в Тегерані люто ненавидить режим й через те у Ізраїля стільки очей й вух ... Жителі Ізраїля навіть в бомбосховищах листуються в соцмережах з жітелями Тегерану . Це точно не їх війна й вони точно не мріють як їх дід хоменеї про 72 гуріїв в Адемі . Вони молоді й хочуть жити й бути відкритими до світу . Ось в Катарі феміністок не існує , а в Ірані - є .

Тобто зараз не до ЯЗ , вони хочуть рятувати їх дупи й зара судомно дзвонять у мацькву й просять притулку на той випадок , якщо зв"ясується що вони у списку на ліквідацію ...
показати весь коментар
15.06.2025 12:05 Відповісти
Главная причина иранцы не арабы, у которых сейчас везде захватывают власть дикие салафиты. Они просто боятся этих животных.
показати весь коментар
15.06.2025 12:13 Відповісти
Брешут они. Не для того строили АЕС чтобы отказася от ЯО. Если Израиль начал-он должен добить все ядерные обьекты Ирана включая и АЭС. Пока есть АЭС-Иран никогда не откажется от ЯО. Дадут Корее ОЯТ из своей АЕС,корея обогатит сделает из него Уран и вернет Ирану. И этот оружейный уран не будет иметь следов коррейского урана поскольку сделан из Иранского сырья. Почему Иранцы до сих пор этого сне сделали? А СКорея с удовольствием провернет эту сделку если Иран щедро расчитается нефтью или долларами
показати весь коментар
15.06.2025 12:12 Відповісти
А з якого такого часу й Ірану з хряком кімом є спільний кордон . Ви думаете, що кожний транспорт , що прямує від Пхєньяну ретельно не відслідковуєтся ?! Це сірники можно непомітно перевезди , по він не залишає "радіаційного сліду" . А збагаченний уран вимає мілійону обмежень для перевезення . Й чи допустить таке Сі ?! Йому нахрен не потрібно йще одне непрогнозованне ядерне утворення . Там аналітики не такі убогі й тупі як у кремлі . У Китаю інша ціль й інша стратегія - їм вкрай вигідні санції й дешева іранська нафта . Навіщо їм незговірливий Тегеран ?!
показати весь коментар
15.06.2025 12:23 Відповісти
Ха ха...
А в кого є бейці перевіряти транспорти рашки?) вони й суднами й літаками що завгодно можуть ..
показати весь коментар
15.06.2025 12:37 Відповісти
Ось як діють "НИЩИВНІ САНКЦІЇ". На практиці. Не на словах ! МусьЇ Байден та Трамп побачили ? І їм не соромно ?
показати весь коментар
15.06.2025 12:27 Відповісти
До 73 процентов дебилов все равно не дойдет,капитан квн голобородько с ермаком из фсб сделают все,чтобы Украина кушала шашлыки еще очень долго
показати весь коментар
15.06.2025 12:29 Відповісти
Ух ти!
Невже шось сталося!!
Невже Цахал поцілив ракетами в улюблений ішак-гарем чи то в самого...
показати весь коментар
15.06.2025 12:35 Відповісти
Це буде угода типу Буд. Меморандуму чи щось інше?
показати весь коментар
15.06.2025 12:48 Відповісти
Подивимось шо далі буде. Хамас євреїв розвів як лохів з перемовинами. Потягнув час, отримав змогу перегрупуватися і знову захопити контроль над Газою і разом з тим не віддав заручників.
Тепер нові овцейопи грають в перемовини. Там на місці звичайно видніше. Але останнім часом в Ізраїлю перемовини якось не йдуть.
показати весь коментар
15.06.2025 12:50 Відповісти
Війна в Газі зайшла в глухий кут через те що Ізраїль хотів уникнути втрат.
показати весь коментар
15.06.2025 13:24 Відповісти
Але не забутьте поставити умову гарантованої відсутності ЯЗ в Ізраїлю, а то буде, як в Україні. Такі тіпочки ходять парами і співають однакову пісню про ісконно-обєтованниє зємлі
показати весь коментар
15.06.2025 13:18 Відповісти
Це те саме що вони кажуть завжди. Але Ізраїль хоче щоб в Ірані не було нічого пов'язаного з ядерною промисловістю. Ядерну зброю Іран і так робив в таємниці і буде продовжувати.
показати весь коментар
15.06.2025 13:28 Відповісти
значить попали добре
показати весь коментар
15.06.2025 14:17 Відповісти
рушникоГолові *****..ни
вони то може і готові, а хЙло куди буде технології продавати?
показати весь коментар
15.06.2025 14:19 Відповісти
Классика. С добрым словом и пистолетом…
показати весь коментар
15.06.2025 14:45 Відповісти
Не было бы Америки , все искали бы израиль на краю земли . Где нибудь где где раки не зимуют. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
15.06.2025 14:45 Відповісти
Хлопці з рушниками на голові,це не так працює! Дедлайн на мирну угоду пройшов.З першим ударом ізраїльської авіації правила гри помінялися.В першому випадку ви б не мали ЯЗ,але б мали зняття санкцій та деякі плюшки. Тепер не матимете ні ЯЗ, ні зняття санкцій. "Фарш неможливо провернуть назад..."
показати весь коментар
15.06.2025 17:36 Відповісти
Це яка вже за рахунком угода буде ? і як минулі Іран виконував ?
показати весь коментар
15.06.2025 21:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 