Ізраїль продовжує атакувати Іран: б’є по газових і нафтових об’єктах у Тегерані та порту Бандар-Аббас. ВIДЕО

Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ірану - вибухи чути в містах Бендер-Аббас, Мераге і Ахваз. Також повідомляється про роботу ППО над Тегераном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Представник ізраїльської армії Еффі Дефрін повідомив на брифінгу, що "ще й у цю годину" ізраїльські ВПС продовжують "завдавати масштабних ударів у різних частинах Ірану".

За його словами, удари не припиняються вже майже 40 годин, за цей час атаковано понад 150 цілей. В останню добу головним фокусом ударів був Тегеран.

Також Дефрін повідомив, що було атаковано підземний об'єкт на заході Ірану. Там, за його словами, зберігали крилаті та балістичні ракети і запускали їх по Ізраїлю.

З іранського боку агентство "Таснім" нещодавно повідомило, що як у столиці, так і в багатьох регіонах знову почала працювати ППО.

Також воно пише, що протягом дня було збито велику кількість ізраїльських дронів, переважно на заході країни і в районі міста Ком у центральному Ірані.

Телеграм-канали повідомляють, що атаки спрямовані на порт Бендер-Аббас і Тегеран. Відео роботи ППО публікують у соцмережах.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль "завдасть удару по кожній цілі" найближчим часом. Іранські медіа повідомляють, що протягом кількох годин очікуються удари по Ізраїлю.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.