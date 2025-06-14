УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4757 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
14 321 85

Ізраїль продовжує атакувати Іран: б’є по газових і нафтових об’єктах у Тегерані та порту Бандар-Аббас. ВIДЕО

Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ірану - вибухи чути в містах Бендер-Аббас, Мераге і Ахваз. Також повідомляється про роботу ППО над Тегераном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Представник ізраїльської армії Еффі Дефрін повідомив на брифінгу, що "ще й у цю годину" ізраїльські ВПС продовжують "завдавати масштабних ударів у різних частинах Ірану".

За його словами, удари не припиняються вже майже 40 годин, за цей час атаковано понад 150 цілей. В останню добу головним фокусом ударів був Тегеран.

Також Дефрін повідомив, що було атаковано підземний об'єкт на заході Ірану. Там, за його словами, зберігали крилаті та балістичні ракети і запускали їх по Ізраїлю.

З іранського боку агентство "Таснім" нещодавно повідомило, що як у столиці, так і в багатьох регіонах знову почала працювати ППО.

Також воно пише, що протягом дня було збито велику кількість ізраїльських дронів, переважно на заході країни і в районі міста Ком у центральному Ірані.

Телеграм-канали повідомляють, що атаки спрямовані на порт Бендер-Аббас і Тегеран. Відео роботи ППО публікують у соцмережах.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль "завдасть удару по кожній цілі" найближчим часом. Іранські медіа повідомляють, що протягом кількох годин очікуються удари по Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія перекидає на Близький Схід додаткові винищувачі, - Стармер

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
це суки тюрбанні за ваші шахеди та ракети.
показати весь коментар
14.06.2025 22:19 Відповісти
+37
якби Трумп був президентом, цього б не було! Ой...
показати весь коментар
14.06.2025 22:20 Відповісти
+32
І за збитий ан
показати весь коментар
14.06.2025 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це суки тюрбанні за ваші шахеди та ракети.
показати весь коментар
14.06.2025 22:19 Відповісти
І за збитий ан
показати весь коментар
14.06.2025 22:20 Відповісти
і за нього.
показати весь коментар
14.06.2025 22:22 Відповісти
ан ?
показати весь коментар
14.06.2025 22:25 Відповісти
Збитий що?
показати весь коментар
14.06.2025 22:26 Відповісти
Boeing 737
показати весь коментар
14.06.2025 22:28 Відповісти
А що таке "ан" - умовна назва всіх цивільних літаків?
показати весь коментар
14.06.2025 22:39 Відповісти
За збитий Боїнг банкрота коломойського….МАУ….
показати весь коментар
15.06.2025 22:11 Відповісти
За Зеленского. Коли він був царем "300 єврейців" Леонідом Абрамовичем (дивіться "300 еврейцев"), його сильно образив цар Персії. І ось Ізраїль відомстив персам за свого блудного сина. .
показати весь коментар
15.06.2025 00:29 Відповісти
В сім'ї не без урода
показати весь коментар
15.06.2025 08:35 Відповісти
а чим треба заплатити Ізраълю,за те,що його представники (Я.Кедмі тощо) з 2012 року закликали і щоденно закликають Рашку нас знищити,а Рабіновіч і Табачнік приймають у цьому участь зараз?
показати весь коментар
15.06.2025 09:55 Відповісти
якби Трумп був президентом, цього б не було! Ой...
показати весь коментар
14.06.2025 22:20 Відповісти
Нехай рвуть друг дружку,як скажені пси. Чим більше тим краще.
показати весь коментар
14.06.2025 22:22 Відповісти
Вчора ***** під приводом поздоровлень Трампа з днем народженням просив його також припинити війну проти Ірану. На томість Трамп спитав як справи у ***** з припиненням війни щодо України. Здається Захід з Ізраілем знайшли болюче місце осі зла в їх поки безядерному союзничкові, так як вісь зла використала війну проти України для тиску на захід. І можливо доля України вирішується тепер саме на близькому сході.
показати весь коментар
15.06.2025 11:59 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 22:23 Відповісти
Шахеды русня сама клепает уже скорее всего. Так что он прав.
показати весь коментар
14.06.2025 23:10 Відповісти
клепає. але поставки з ірану йдуть постійно.
показати весь коментар
14.06.2025 23:12 Відповісти
Поменяй фамилию на Дятел. Зелёный дятел!
показати весь коментар
14.06.2025 23:47 Відповісти
Укуси мою какашку до крови.
показати весь коментар
14.06.2025 23:52 Відповісти
А що він не так сказав? Кацапи кліпають самі і там майже все уже інше на тих гєранях. А от ці удари Ізраілю - це справжня послуга росії, знову на війну в Україні потекли ріки нафтодоларів у кишені путіну. Таке враження, що друг путін попросив друга трампа, щоб той наказав Ізраілю це зробити.
Україні - тільки значні мінуси, невже не ясно?
показати весь коментар
15.06.2025 07:27 Відповісти
Але і викривлена логіка у вас. Тобто власні безпекової інтереси у Ізраїлю не можуть існувати? Тіко друг пуйло, агент краснов, друг біба. Конспірологія - завжди ознаа розумової обмеженості
показати весь коментар
15.06.2025 12:54 Відповісти
Шось Китай мовчить - в ганчірочку - Іран йому вигілний
показати весь коментар
14.06.2025 22:24 Відповісти
Зараз почнуть дописувати про ціну на нафту та великий зиск для Кацапстану. Тимчасово так. Але розгром Ірану приведе до мінус одного союзника *****. А це багатого коштує. Так що дуже добре для нас що рушникоголових проріджують.
показати весь коментар
14.06.2025 22:24 Відповісти
розгром ірану зі знесенням влади аятол це величезний + для обвалу ціни на нафту.
а зараз справді ціна потроху поповзе вгору на тлі очікувань можливого піздеца в заливі.
бо ******* фанатики під кінець можеть і по сайдитам довбанути...
показати весь коментар
14.06.2025 22:27 Відповісти
Знесення влади аятолл (що незаконно захопили її 46 років тому) -- це було б чудово.

Але як це зробити?? 🤔
показати весь коментар
14.06.2025 22:36 Відповісти
Кажуть специ, якщо Ізраіль буде бити по іранській енергетиці і нафті, там дуже швидко станеться швах. В Ірані все дуже централізовано і безтолково. Усе швидко ляже без газу і нафти.
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
👍
показати весь коментар
14.06.2025 22:48 Відповісти
як і в кацапів
показати весь коментар
14.06.2025 23:49 Відповісти
Цей союзник є найбільш марним.
показати весь коментар
14.06.2025 22:28 Відповісти
У Ирана население 80 лямов. Какой разгром. К тому же сильно сомневаюсь что иранцы выберут между евреями и режимом первых
показати весь коментар
14.06.2025 22:38 Відповісти
Поразка влади аятол, мається наувазі. Ніхто не каже про військову поразку країни Іран як такої.
показати весь коментар
14.06.2025 22:39 Відповісти
Не думаю что они отпустят своё. Если бы Израиль мог то уже бы организовал какие-то попытки восстания. Но поживем увидим. Нам своих проблем хватает с головой
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
откуда в Иране евреи что бы их выбирать)))) хоть на карту глянь
показати весь коментар
14.06.2025 23:53 Відповісти
это сущеглупый кацап под девизом "не всё так однозначно"
показати весь коментар
14.06.2025 23:55 Відповісти
Имеется ввиду норм отношения с Израилем и с западным миром после свержение режима у себя. Никто из них не поддержит это. Не тупи
показати весь коментар
15.06.2025 00:09 Відповісти
Ты еще напиши что население рашки 140 млн
показати весь коментар
14.06.2025 23:54 Відповісти
Иди там в чат своих одноклассников и общайся с себе подобными. Хватит мне строчить под каждым моим комментарием
показати весь коментар
15.06.2025 00:10 Відповісти
Привернення законного режиму шаха або Іран буде бомблений до кам'яного віку їм вибирати
показати весь коментар
15.06.2025 09:46 Відповісти
знову почала працювати іранська ППО

Анекдот тиждня. 😁
показати весь коментар
14.06.2025 22:24 Відповісти
ппо ближнього радіусу, на відео ж видно
так колись у 2 світову літаки збивали
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
Яж і кажу - анекдот тиждня.
Зенітки пуляють по літаках, які з 10 тис метрів високоточні ракети запускають. 😁
А потім вони, як кацапи, скажуть, що все збили.
показати весь коментар
14.06.2025 22:38 Відповісти
На відео - збивають. То що не так ?
Ефективність в цілому - питання. Даних нормальних немає.
показати весь коментар
14.06.2025 22:43 Відповісти
Стріляють по ізраїльських безпілотниках
показати весь коментар
14.06.2025 23:36 Відповісти
Ізраїльське ППО очевидно теж не справляється. Це стає зрозуміло коли дивишся не тільки телемарафон.
показати весь коментар
14.06.2025 22:38 Відповісти
"Теж" тут зайве. У Ірану більше нема ППО.
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
Хех ... Ігла та ЗУ-21 це теж засоби ППО. А там ще є Панцирі, ТОРи, БУКи
показати весь коментар
14.06.2025 22:44 Відповісти
Буків, торів, панцирів, с300, с400 вже тю-тю.

Ну хай Іглою дістануть на глазок F-35 на 10 тисячах.
показати весь коментар
14.06.2025 22:50 Відповісти
Трампон, це вирок. І війну в Україні не закінчило, і на ближньому сході ескалація не кисла. Та що там зовнішня політика, всередині країни руде опудало вже начудило по саме нехочу.
показати весь коментар
14.06.2025 22:26 Відповісти
)(уло залишиться без одного союзника, а це добре.
Може навіть влада зміниться в Ірані як в Сириї
показати весь коментар
14.06.2025 22:28 Відповісти
Дай Боже щоб потужності такої вистачило на тиждень і більше!!
Зробив крок до бою то не зупиняйся!!
показати весь коментар
14.06.2025 22:31 Відповісти
Ізраїль нищить нафтодобування Ірану, ціни на нафту ростуть, )(уйло потирає руки від задоволення та дякує Ірану за шахеди, і Ізраїлю за фінансову підтримку. У )(уйла все добре, навіть з трамплом облизались.
показати весь коментар
14.06.2025 22:32 Відповісти
А ви не думаєте що ця балістика що обійшла американські новіші за наші Патріоти комплекси, могла б легко опинитись в раші і тоді було б дуже сумно.

Ріст цін на нафту тимчасовий і взагалі ріст цін, це не основна причина доходів раші, а те що захід дальше з нею торгує.
показати весь коментар
14.06.2025 22:37 Відповісти
Основна частина прибутку кацапії це нафта та газ,це країна бензоколонка.Якби Іраном керували зелені то вони може б і продали оркам кращу балістику,а собі залишили гіршу або взагалі були б без балістики,наприклад,будували б дороги,але там таких до влади не допускають.З чого ви взяли що ріст цін на нафту тимчасовий?ізраіль рятує рашку від економічної кризи.
показати весь коментар
14.06.2025 22:55 Відповісти
где вы беретесь, долбоёбы? нефти в мире *****! только краник сильнее открутить!
показати весь коментар
14.06.2025 23:57 Відповісти
Куда ты лезешь со свиным рылом, да в калашный ряд? Знаток мировой экономики хренов.
показати весь коментар
15.06.2025 00:21 Відповісти
Кретин,так біжи та відкручуй ті краники скоріше.
показати весь коментар
15.06.2025 12:24 Відповісти
Іран зробив їх дешевими і може легко продавати і раші, вже один раз навіть поставив раніше якщо ви вже забули. Але після таких ударів уже точно нікому не продасть.
показати весь коментар
15.06.2025 09:12 Відповісти
Путька в восторге. Цены на нефть как на дрожжах растут
показати весь коментар
14.06.2025 22:36 Відповісти
Кацап, угомонись! Все уже поняли что ты заступил на смену
показати весь коментар
14.06.2025 23:58 Відповісти
***** кайфує, скота *****, бабок дох, роблю шо хочу всі бояться , ну трошки боюся міжнародний кримінальний суд а так все з........
показати весь коментар
14.06.2025 22:44 Відповісти
израиль действует по прямой указке Хйлуа, такими же преступными, сатанистскими методами, как кацапсины.
Бомбежка школ, больниц, жилых кварталов и беззащитного населения, это почерк красно-коричневого еврейского терроризма.
показати весь коментар
14.06.2025 22:47 Відповісти
вірно
показати весь коментар
14.06.2025 22:53 Відповісти
у вас перекличка кацапских ботов?
показати весь коментар
14.06.2025 23:59 Відповісти
А тепер відчуйте різницю. Немає війни в окопі, бо в першу чергу на ******** війні рублять голову.
Якби зеленський був для путіна ворогом - то в першу чергу кинжали б летіли по ОП і в лютому 22-го не було петріотів, щоб його врятувати.
Окопна війна в 21-му столітті - це спланований геноцид.
показати весь коментар
14.06.2025 22:48 Відповісти
безперечно
показати весь коментар
14.06.2025 22:54 Відповісти
То кацапи по твоєму слов'яни!?
показати весь коментар
15.06.2025 09:07 Відповісти
Так написано в його методичці
показати весь коментар
15.06.2025 09:57 Відповісти
Прив'яжись до стільця ,бо впадеш, після того, як я тобі це скажу: так, слов'яни. Не забувай, що тисячі "кацапів" воюють в рядах ЗСУ і багато з них є Героями України, в той час коли десятки тисяч "щирих українців" служать в теробороні Монако і на Польському і Чеському фронтах.
показати весь коментар
15.06.2025 16:00 Відповісти
Тобто угрофінські дикуни,мордва і мокші це слов'яни з різними болотяниками ерзя.Росіяни,як і болгари,не єслов'янами.Доктор історичних наук,старший науковий співробітник Інституту історії України НАН Борис Черкас.Серед слов'янських народів є два народи,які об'єктивно не є слов'янами,але слов'нізувалися це болгари і росіяни.Проблема в тому,що болгари це не приховують,а навпаки,показують таким чином всю багатогранність історії,її унікальність,уміння знаходити спільну мову між тюрками і слов'янами.У російській історії все навпаки:вони ображаються,коли ти їм кажеш таке,вони цього не визнають і ніколи не визнають.І поки вони будуть визнавати Київ своєю історією,то ми будемо мати ці проблеми,-які мали в минулому,сьогоденні маємо і будемо мати в майбутньому.Помилка рабсіян полягає ж у тому,що вони починають свою історію не зі своєї території,а з чужої,оскільки чомусь прив'язуються до династії Рюриковичів,котрі насправді правили у різних куточках Європи.Росіяни є фіно-уграми й повинні історію свою починати від них в основі у них ідуть ці племена.Вони виходили від того,що у у них колись князі були Рюриковичів,значить все,де правили Рюриковичі,зокрема Київ,є їхньою історією.Ну Рюриковичі у нас взагалі багато де правили,вони і на Балканах були,і в Прибалтійському регіоні.Тому відповідно,це доволі штучна концепція,яку ставив у свій час ще їхній історик Кричевський,що за етнічною ознакою їм треба виводити зовсім з іншого регіону і від іншого народу,-не слов'янського.Рабсіяни є фіно-уграми й повинні історію свою починати від них.
показати весь коментар
16.06.2025 11:38 Відповісти
Может потому что нет сухопутной границы, не? Где им воевать в окопах прикажете. В СА или Йордании? Может хоть на карту сначала стоит глянуть де тот Иран и де тот Израиль. Если бы мы воевали с Казахстаном или Монголией, у нас бы тоже где-то так было бы. Вот с Газой есть граница и там месиво приличное. В меньших масштабах и в одну калитку, но это уже из-за малого фронта и большой разницы в силе противника. Была бы у палистинцев армия хотя бы на уровне того же Ирана, было бы то же месиво.
показати весь коментар
15.06.2025 01:00 Відповісти
Якби у них був спільний кордон то напевно вони б почали бомбити тих аятол, як тільки вони задекларували своєю ціллю знищення Ізраїлю.
В будь-якому випадку, це не пояснює чому зеленський досі живий.
показати весь коментар
15.06.2025 10:45 Відповісти
Коли вони перестануть м'яти один одному маленькі обрізані пиписьки і почнуть війну?
показати весь коментар
14.06.2025 22:59 Відповісти
Браво! Євреї в ділі.
А що ж тоді таке кривірозький пейсатий на призвіще "зеленський"?
показати весь коментар
14.06.2025 23:03 Відповісти
Удары по порту Бендер-Аббас куда более интересно даже чем по газовым объектам. Это один из курпных военных портов Ирана. Только днём власти Ирана заявили, что могут ввести блокаду в Ормузском проливе, как начало работы в этом направлении не заставило себя ждать.
показати весь коментар
14.06.2025 23:11 Відповісти
чим кацапи поможуть своєму вірному союзнику? як зіллються, то іран і образитися може
показати весь коментар
14.06.2025 23:34 Відповісти
Америка уже сказала что нельзя бить по нефтегазовой инфраструктуре посколку это повышает цену на нефтегаз?)))) Как она это Украине говорила
показати весь коментар
15.06.2025 00:22 Відповісти
Короче самый хреновый для нас сценарий. Цены на нефть вверх. Бабки у ***** на войну будут.
показати весь коментар
15.06.2025 00:54 Відповісти
Недолго. Цены быстро отскочат - шо, нефти ни у кого, кроме Ирана нет, что ли?
показати весь коментар
15.06.2025 08:29 Відповісти
Быстро это за 6-10 месяцев. За это время рашка получит лишних 50 лярдов на повышении цены
показати весь коментар
15.06.2025 12:07 Відповісти
У росії є.
показати весь коментар
15.06.2025 18:29 Відповісти
"б'є по газових і нафтових об'єктах у Тегерані та порту Бандар-Аббас"
А це дороговказ для нас. Достатньо знищити нафтові та газові термінали на Балтиці та трубопроводи до них і раші всьо!
Наша балістика на підході
показати весь коментар
15.06.2025 09:43 Відповісти
Израилю всю , Украине шиш идите на переговоры
показати весь коментар
16.06.2025 04:53 Відповісти
 
 