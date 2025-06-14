Ізраїль продовжує атакувати Іран: б’є по газових і нафтових об’єктах у Тегерані та порту Бандар-Аббас. ВIДЕО
Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ірану - вибухи чути в містах Бендер-Аббас, Мераге і Ахваз. Також повідомляється про роботу ППО над Тегераном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
Представник ізраїльської армії Еффі Дефрін повідомив на брифінгу, що "ще й у цю годину" ізраїльські ВПС продовжують "завдавати масштабних ударів у різних частинах Ірану".
За його словами, удари не припиняються вже майже 40 годин, за цей час атаковано понад 150 цілей. В останню добу головним фокусом ударів був Тегеран.
Також Дефрін повідомив, що було атаковано підземний об'єкт на заході Ірану. Там, за його словами, зберігали крилаті та балістичні ракети і запускали їх по Ізраїлю.
З іранського боку агентство "Таснім" нещодавно повідомило, що як у столиці, так і в багатьох регіонах знову почала працювати ППО.
Також воно пише, що протягом дня було збито велику кількість ізраїльських дронів, переважно на заході країни і в районі міста Ком у центральному Ірані.
Телеграм-канали повідомляють, що атаки спрямовані на порт Бендер-Аббас і Тегеран. Відео роботи ППО публікують у соцмережах.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль "завдасть удару по кожній цілі" найближчим часом. Іранські медіа повідомляють, що протягом кількох годин очікуються удари по Ізраїлю.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україні - тільки значні мінуси, невже не ясно?
а зараз справді ціна потроху поповзе вгору на тлі очікувань можливого піздеца в заливі.
бо ******* фанатики під кінець можеть і по сайдитам довбанути...
Але як це зробити?? 🤔
Анекдот тиждня. 😁
так колись у 2 світову літаки збивали
Зенітки пуляють по літаках, які з 10 тис метрів високоточні ракети запускають. 😁
А потім вони, як кацапи, скажуть, що все збили.
Ефективність в цілому - питання. Даних нормальних немає.
Ну хай Іглою дістануть на глазок F-35 на 10 тисячах.
Може навіть влада зміниться в Ірані як в Сириї
Зробив крок до бою то не зупиняйся!!
Ріст цін на нафту тимчасовий і взагалі ріст цін, це не основна причина доходів раші, а те що захід дальше з нею торгує.
Бомбежка школ, больниц, жилых кварталов и беззащитного населения, это почерк красно-коричневого еврейского терроризма.
Якби зеленський був для путіна ворогом - то в першу чергу кинжали б летіли по ОП і в лютому 22-го не було петріотів, щоб його врятувати.
Окопна війна в 21-му столітті - це спланований геноцид.
В будь-якому випадку, це не пояснює чому зеленський досі живий.
А що ж тоді таке кривірозький пейсатий на призвіще "зеленський"?
А це дороговказ для нас. Достатньо знищити нафтові та газові термінали на Балтиці та трубопроводи до них і раші всьо!
Наша балістика на підході