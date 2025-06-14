Британія перекидає на Близький Схід додаткові винищувачі, - Стармер

Велика Британія перекидає на Близький Схід винищувачі "на випадок непередбачених ситуацій у регіоні".

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми переміщуємо засоби в регіон, у тому числі винищувачі, для підтримки у разі непередбачених ситуацій у регіоні", - сказав глава британського уряду.

Зазначається, що раніше Британія розмістила винищувачі на Близькому Сході в межах операції з протидії загрозам в Іраку та Сирії.

Як розповів речник прем’єр-міністра Великої Британії, додаткові екіпажі почали підготовку до розгортання вранці п'ятниці, 13 червня, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується. З британських баз були розгорнуті додаткові літаки для дозаправки. Також будуть відправлені додаткові винищувачі.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

