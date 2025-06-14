Британія перекидає на Близький Схід додаткові винищувачі, - Стармер
Велика Британія перекидає на Близький Схід винищувачі "на випадок непередбачених ситуацій у регіоні".
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми переміщуємо засоби в регіон, у тому числі винищувачі, для підтримки у разі непередбачених ситуацій у регіоні", - сказав глава британського уряду.
Зазначається, що раніше Британія розмістила винищувачі на Близькому Сході в межах операції з протидії загрозам в Іраку та Сирії.
Як розповів речник прем’єр-міністра Великої Британії, додаткові екіпажі почали підготовку до розгортання вранці п'ятниці, 13 червня, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується. З британських баз були розгорнуті додаткові літаки для дозаправки. Також будуть відправлені додаткові винищувачі.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
Нам також на початку війни надали лендліз, але з якоїсь причини ми відмовились від нього та замість масового виробництва озброєння, погрузли в корупції.
Ізраїль плював на думку Європи, а Трамп ображає її, підтримує фашистів та вводить мита, і знову в разі проблем - всі мають допомагати американцям. Може прийшов час, дати шанс Донні продемонструвати - наскільки ж він зробив Америку великою за час свого президенства? І заодно зрозуміти необхідність мати союзників, а не перетворювати усіх навколо в ворогів.
"ви ж не в НАТО", "ви ж не Ізраїль"
Коли доходить до слів:
#Українці_ви_неймовірні
#тримайтесь_друзі
#зате_є_сторічна_угода
Тобто для тебе краще , ТАКО який зливає Україну пуйлу , ніж Британія яка фінансово підтримує Україну і передає зброю
На кого працюєш , лайно кремлівське ?
ВАШ трумп зливає Україну пуйлу
Що тут не зрозуміло?