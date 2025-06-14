УКР
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
12 265 139

США перекинули частину систем протидії безпілотникам з України на Близький Схід, - Гегсет

Гегсет про перекинадання ППО на Близький Схід

США частково перекинули засоби протидії безпілотникам з України на Близький Схід. 

Про це заявив глава Пеннтагону Піт Гегсет в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань, яке було поставлено:  чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії безпілотникам з України на Близький Схід? На що я відповів: "так, ми це зробили"", - сказав очільник оборонного відомства США.

Він також додав, що США використовують всі наявні ресурси, щоб захистити своїх людей регіоні.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявляв, що США перемістили на Близький Схід 20 тис. ракет для ППО, які призначалися Україні.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

Читайте також: США не були здивовані ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, ми уважно стежимо за ситуацією, - Гегсет

ППО (3570) США (24349) Близький Схід (58) Гегсет Піт (93)
+31
Не 3.14здіть гниди .. Напевно ж - засобами протидії безпілотникам , увесь Ізраїль забитий під зав'язку , і вже давно . Оце повірю я , що Ізраїль до цього моменту залишався беззахисним перед іранськими дронами . Та щасс ..
Ви перекинули ті засоби лише щоб перед загрозою масованих кацапських ударів , і неможливості більше їх відбивати , зробити Україну більш зговірливою ,, і таки змусити нас погодитись на умови кацапів . На капітуляцію тобто .
показати весь коментар
14.06.2025 19:08 Відповісти
+26
Є чим пишатися, будапештські херанти.
" Договори з кацапами і Штатами не варті паперу, на якому вони написані."
показати весь коментар
14.06.2025 19:00 Відповісти
+18
Ну звісно, для Краснова і його дуполизів українці не люди.
показати весь коментар
14.06.2025 18:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Системи перемістили завчасно, отже Ізраїль та США разом планували удар по Ірану.
показати весь коментар
14.06.2025 19:19 Відповісти
Це не "системи протидії безпілотникам", це ракети для збиття БПЛА, які були замовлені Україною по програмі USAI за рахунок держбюджету США (в рамкках отих самих 61 лярди з минулого року), виготовлені і мали бути передані Україні. Але Трамп перенаправив...
показати весь коментар
14.06.2025 19:20 Відповісти
і ***** позвонив і виніс подяку рудому підору
показати весь коментар
14.06.2025 19:24 Відповісти
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ"... Цензор, "Rising lion" це зовсім не "левиний народ" у перекаді...
показати весь коментар
14.06.2025 19:25 Відповісти
Це просто скорочення, причому неправильне. Назва операції звучить так - "а-Ам кі-Лаві", Народ як Лев.
А повне вираження, виглядає так - "а-Ам кі-Лаві Якум", Народ як Лев Повстане
показати весь коментар
14.06.2025 20:25 Відповісти
Дякую за пояснення. То це тут у Пентагоні невдало переклали виходить...
показати весь коментар
14.06.2025 21:02 Відповісти
Віктор, це "Rising lion" - не є коректним перекладом назви операції.
показати весь коментар
14.06.2025 20:41 Відповісти
Цікаво звучить. Типу системи стояли в Україні, а їх забрали і вивезли в Ізраїль? Чи вони стояли в США, призначались на відправку в Україну, але їх направили в Ізраїль?
показати весь коментар
14.06.2025 19:25 Відповісти
Їх модифікували спеціально для України, під знищення "шлюхедів". Тобто дуже негарно повели себе "партнери".
показати весь коментар
14.06.2025 19:36 Відповісти
Питання було в іншому: де вони фізично знаходились і звідки їх забрали, з України чи з США?

І одне із запитань, яке було поставлено: чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії безпілотникам з України на Близький Схід? На що я відповів: "так, ми це зробили" Джерело: https://censor.net/ua/n3557936
показати весь коментар
14.06.2025 19:49 Відповісти
Их передали из штатов.
"... з України на Близький Схід" - для України на Близький Схід.
показати весь коментар
14.06.2025 21:00 Відповісти
Ну якось воно не так мало б звучати, якби "для України на близький схід".
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
Якщо так це розглядати, то ви праві. Але скоріш за все це або "особливості перекладу", або рівень знань того, хто ставив Хегсету це запитання
показати весь коментар
15.06.2025 08:28 Відповісти
Коли я кажу, що для США ми унтерменші, чомусь мене відправляють в бан. Це ж просто гірка правда. Пофіг, демократ Обама чи республіканець Трамп. Хто читав книгу Обами чи блоги американців, що в Києві працювали. Це єдина причина, чому нам не можна мати ядерку. І чому нас прокинуть завжди. Про шерифа та проблеми індіанців - це про нас.
показати весь коментар
14.06.2025 19:42 Відповісти
Гегсет ти гандон.
показати весь коментар
14.06.2025 19:47 Відповісти
дякуємо, дуже дякуємо
показати весь коментар
14.06.2025 19:53 Відповісти
Американские мальчики теперь будут воевать на ближнем востоке, почти против ядерного государства. Война с ираном их война, но война у европе против сумашедшей россии не их война
показати весь коментар
14.06.2025 19:59 Відповісти
Ну, так воювати з майже ядерною державою і з реально ядерною - дві великі різниці. Звісно, що вони вибрали війну з майже ядерною.
показати весь коментар
14.06.2025 20:11 Відповісти
Все правильно! І тут, єдине,що відповідає здоровому глузду,- це легендарні слова пана Черчиля: ""Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну, і ганьбу""... Амарикасоси - вам п**да !!!
показати весь коментар
15.06.2025 12:44 Відповісти
Дык, трампу нужны ослабленные Европа с мордором , как и с Ираном. Ничего личного - это же сделка. Штаты на Второй мировой не хило приподнялись.
показати весь коментар
14.06.2025 21:14 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 20:06 Відповісти
Зробимо Америку знову сильною. Поб'ємо слабаків зі списами своїми Томагавками ! Щоб стати сильним треба ховатись від сильного ? Так, краще бути першим у другій лізі ніж останнім у Вищій.
показати весь коментар
14.06.2025 21:42 Відповісти
"Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань, яке було поставлено: чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії безпілотникам з України на Близький Схід? На що я відповів: "так, ми це зробили"", - сказав очільник оборонного відомства, а Ізраїль ХОЧ В КУРСІ КУДА ПЕРЕМІСТИЛИ І ЧИ ПЕРЕМІСТИЛИ ВЗАГАЛІ???
показати весь коментар
14.06.2025 21:51 Відповісти
Рудий ідіот вже сцить сам ляпати, то промокашки підхопили...
показати весь коментар
15.06.2025 00:31 Відповісти
Щоб захистити своїх людей в регіоні 🇮🇱🫡 а Українці для них то таке просто гої
показати весь коментар
15.06.2025 02:42 Відповісти
та срати вже на ту гамерику
давай нову паутинку!!!
розебем усю ядерку на землі дронами
показати весь коментар
15.06.2025 08:13 Відповісти
так їх давав байден нах ви віддали цьому довбойобу-педофілу
показати весь коментар
15.06.2025 09:01 Відповісти
Я не розумію за який х.р Язелені гниди віддали америкосам половини надр, за що бл,
показати весь коментар
15.06.2025 09:26 Відповісти
Не сподівайтесь на адміністрацію трампона, це союзники та прихильники орків
показати весь коментар
15.06.2025 09:35 Відповісти
хегсет- це рідкісний дегенерат, украіноненависник
показати весь коментар
15.06.2025 10:21 Відповісти
Схоже домовились: кацапи здають Іран, штати - Україну.
показати весь коментар
15.06.2025 10:39 Відповісти
Давай, хворобливий ти наш, працюй! Може напрацюєш разом з Трампушкою на третю світову. До того йдеться, коли такі невігласи при владі...
показати весь коментар
15.06.2025 12:19 Відповісти
Коли вже цей Гегсет гігнеться?
показати весь коментар
15.06.2025 12:21 Відповісти
Вельмишановний наш Пан Президент, чи не змогли б Ви дати,, Фас,, нашим хлопцям, щоб зібрали, не зробили, а зібрали до купи, хоч маленьку бомбку. Ну такий шанс, впустити,ну ніяк не можна.
показати весь коментар
15.06.2025 14:01 Відповісти
Чом бий не забрати,якщо діючий(поки що) президент України вводить санкції проти ЗСУ,блокує виробництвор РЕБ в Україні?!
показати весь коментар
15.06.2025 15:32 Відповісти
Цей алкаш напевно пишається власною тупістю та підлістю.
показати весь коментар
15.06.2025 17:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 