США перекинули частину систем протидії безпілотникам з України на Близький Схід, - Гегсет

США частково перекинули засоби протидії безпілотникам з України на Близький Схід.

Про це заявив глава Пеннтагону Піт Гегсет в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань, яке було поставлено: чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії безпілотникам з України на Близький Схід? На що я відповів: "так, ми це зробили"", - сказав очільник оборонного відомства США.

Він також додав, що США використовують всі наявні ресурси, щоб захистити своїх людей регіоні.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявляв, що США перемістили на Близький Схід 20 тис. ракет для ППО, які призначалися Україні.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

