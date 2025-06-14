США не були здивовані ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, ми уважно стежимо за ситуацією, - Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не були здивовані останньою хвилею ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану та ескалацією конфлікту між двома країнами.

"Я б не сказав, що нас справді здивувала якась динаміка цих подій. Вона триває певний час, але ми уважно за цим стежимо",- сказав Гегсет.

Також глава Пентагону заявив, що США добре підготовлені до захисту своїх громадян та інтересів на Близькому Сході і "мають значні ресурси в регіоні".

Окрім цього, Гегсет повторив слова президента США Дональда Трампа про підтримку мирного вирішення нинішньої ескалації між Ізраїлем та Іраном.

"Президент продовжує заявляти, що він надає перевагу миру. Він надає перевагу вирішенню цього питання за столом переговорів. Іран все ще має таку можливість, але Ізраїль вжив заходів, які вважав необхідними для самооборони, і, судячи з першого дня, вони були досить ефективними", - сказав очільник оборонного відомства США.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

