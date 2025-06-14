УКР
876 17

США не були здивовані ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, ми уважно стежимо за ситуацією, - Гегсет

Гегсет про ескалацію між Ізраїлем та Іраном

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не були здивовані останньою хвилею ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану та ескалацією конфлікту між двома країнами.

Його заяву цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що нас справді здивувала якась динаміка цих подій. Вона триває певний час, але ми уважно за цим стежимо",- сказав Гегсет.

Також глава Пентагону заявив, що США добре підготовлені до захисту своїх громадян та інтересів на Близькому Сході і "мають значні ресурси в регіоні".

Окрім цього, Гегсет повторив слова президента США Дональда Трампа про підтримку мирного вирішення нинішньої ескалації між Ізраїлем та Іраном.

"Президент продовжує заявляти, що він надає перевагу миру. Він надає перевагу вирішенню цього питання за столом переговорів. Іран все ще має таку можливість, але Ізраїль вжив заходів, які вважав необхідними для самооборони, і, судячи з першого дня, вони були досить ефективними", - сказав очільник оборонного відомства США.

Читайте також: Протистояння між Ізраїлем та Іраном може дестабілізувати весь світ, - Туск

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

Читайте також: Цей фактор нам точно не допомагає, - Зеленський про загострення між Ізраїлем та Іраном

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2333) США (24349) Гегсет Піт (93)
Топ коментарі
+7
Чомусь Трамп мені нагадує малу дитину, яка чимось зацікавилась, спробувала, в неї нічого не вийшло, образилась, зламала/пошкодила оте "щось" і побігла шукати собі іншу цікавинку. А дорослі, що є поруч, змушені пояснювати гостям, що так і було задумано і нічого паганого не сталося.

Ось і ці заяви "когось з дорослих" (в даному випадку Гегсет) - спосіб прикрити провал трампона в переговорах з Іраном, ІМХО
Ось і ці заяви "когось з дорослих" (в даному випадку Гегсет) - спосіб прикрити провал трампона в переговорах з Іраном, ІМХО
14.06.2025 18:46 Відповісти
+6
https://t.me/sergiytaran/1320 Сергій Таран, політолог (радник Порошенка):
Трамп так хотів не підставляти Америку під «третю світову», що зараз його країна на порозі війни, в якій одна із сторін заявляє, що у разі потреби може застосувати ядерну зброю, а друга - погрожує її ось-ось випробувати. Війна між Ізраїлем та Іраном - яскравий приклад некомпетентності зовнішньої політики Трампа, коли пихата самовпевненість у власному таланті домовитися з будь-ким призвела до того, що з лідером США всерйоз ніхто не хоче говорити. Тобто говорити, ще говорять, але кожен робить при цьому своє. Іран збагачує уран, Ізраїль обстрілює Тегеран та не йде з сектору Газа, Росія планує подальшу війну, Китай взагалі ігнорує погрози Трампа, а Україна змушена враховувати обмеження американської допомоги…
Протиборство Ірану та Ізраїлю матиме наслідки і особисто для Трампа. США не зможуть ігнорувати цю війну так, як можуть ігнорувати російсько-українську війну… Хоча би тому, що політичний досвід, численні лобісти та інститут подвійного громадянства дає Ізраїлю набагато більше впливів на американську політику, ніж Україні.
Тому Трампу треба буде визначатися. Але будь яке рішення Трампа щодо війни - колотиме його власних прихильників.
На сьогодні у лавах MAGA вже чути прямі заяви щодо неприпустимості дій Трампа на Близькому Сході. І це тільки початок.
14.06.2025 18:45 Відповісти
+2
Так, ми перекинули системи ППО проти БПЛА з України на Близький Схід. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей у ​​регіоні та у всьому світі, - Міністр оборони США Хегсет
14.06.2025 18:38 Відповісти
Так, ми перекинули системи ППО проти БПЛА з України на Близький Схід. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей у ​​регіоні та у всьому світі, - Міністр оборони США Хегсет
14.06.2025 18:38 Відповісти
Якшо американці забрали для захисту американців в регіоні, то це їх пріоритет, питання вдругому, чому коли приїзжають поломники в Умань, наші аж дуже переймаються їх безпекою, євреї срати хтіли на нас, а ми чому маємо перейматися, самі приїхали, впав шахед, зібрали в коробку, відправили додому!
14.06.2025 18:51 Відповісти
Вважайте, що це сказав Порошенко. Це те, що він, як політик, публічно виголосити не може. Але його позицію потрібно знати.
14.06.2025 18:46 Відповісти
Чомусь Трамп мені нагадує малу дитину, яка чимось зацікавилась, спробувала, в неї нічого не вийшло, образилась, зламала/пошкодила оте "щось" і побігла шукати собі іншу цікавинку. А дорослі, що є поруч, змушені пояснювати гостям, що так і було задумано і нічого паганого не сталося.

Ось і ці заяви "когось з дорослих" (в даному випадку Гегсет) - спосіб прикрити провал трампона в переговорах з Іраном, ІМХО
Ось і ці заяви "когось з дорослих" (в даному випадку Гегсет) - спосіб прикрити провал трампона в переговорах з Іраном, ІМХО
14.06.2025 18:46 Відповісти
америка це країна зрадників.
тобто навіть євреїв а не те що якихось там українців можна зрадити, просто ніхто не дає гарну ціну.
тому куколди і спостерігають за ситуацією...
14.06.2025 18:58 Відповісти
Кращого миротворця, дипломата, економіста ніж Чубатий, світ ще не знав.
14.06.2025 19:01 Відповісти
Удар Ізраїлю по Ірану рятує РФ від економічного колапсу
https://youtu.be/***********
14.06.2025 19:20 Відповісти
+
14.06.2025 19:25 Відповісти
Прислали ракеты, разведка, наведение на цели. Это совместная операция США и Израиля. Америка этого не отрицает.
14.06.2025 19:21 Відповісти
Понти ганяє, тіпа "смотрящій" по планеті, а насправді - ссучений
14.06.2025 19:33 Відповісти
Наблюдатели куевы...
14.06.2025 19:49 Відповісти
Таке враження що в адміністрації Трампа,як і в нашого подавляюча більшість тупих.Міністр оборони Остін це був профі,а Гегсет тільки дефірамби Трампу лепече.
14.06.2025 20:09 Відповісти
В універах США почали вивчати новий курс "Сраколизання" ! Гегсет став першим номінантом.
14.06.2025 21:52 Відповісти
Ні, ви не були здивовані - ви були в а*ує! В вас перший коментвр притомний прорізався через декілька годин і то Трамп умудрився на протязі години зробити два протилежні за суттю коментарі.
14.06.2025 20:11 Відповісти
Трампа, ау! Чого не оголосити війну папуасам ? Вони, трясця, плюють у бік Вашингтону ! І 6-й флот у повному складі на блокаду острова. З усіх боків та ще й знизу та зверху. Перемога буде ... переможною.
14.06.2025 21:55 Відповісти
Стежить він, треба діяти, а не спостерігати!
15.06.2025 00:37 Відповісти
 
 