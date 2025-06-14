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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
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Цей фактор нам точно не допомагає, - Зеленський про загострення між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль атакував іранський ядерний об’єкт Фордо

Загострення ситуації на Близькому Сході може вплинути на обстановку на фронті в Україні. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що наслідки ізраїльських ударів по Ірану вже відчутні: ціни на нафту пішли вгору, а це вигідно Росії. Якщо не буде запроваджено обмеження на експортну ціну, РФ отримає додаткові надприбутки, які можуть бути спрямовані на війну проти України.

"Цей фактор нам точно не допомагає. Тому і через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ", - сказав Зеленський.

Президент також анонсував нові контакти з США, зокрема з Дональдом Трампом, для обговорення питань нафтових обмежень і продовження підтримки України.

На думку Зеленського, важливим буде і аналіз наслідків ізраїльських ударів по іранській військовій індустрії. Якщо справді вражено заводи, що виготовляють "Шахеди" та ракети, це безпосередньо вплине на здатність Ірану постачати зброю Росії.

"Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача "рускім" зменшиться. Це допомагає Україні", - зазначив глава держави.

Зеленський також згадав про можливе зниження обсягів західної допомоги Україні на тлі загострення на Близькому Сході.

"Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори", - підкреслив президент.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Ізраїль (1709) Іран (2122)


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Топ коментарі
+5
Кинь про них!!!
Проблем у Вітчизні бракує???
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14.06.2025 14:57 Відповісти
+5
Хоть би зеленський, за внутрішнього ворога не забув, який щоденно убиває Україну, прямо з урядового кварталу!
Корупція в Мінрегіоні: НАБУ повідомило про підозри колишнім підлеглим Чернишова (оновлено) Джерело: https://censor.net/n3557771
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14.06.2025 15:00 Відповісти
+5
Що це за потік непов'язаних між собою слів і літер?
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14.06.2025 15:02 Відповісти
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Кинь про них!!!
Проблем у Вітчизні бракує???
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14.06.2025 14:57 Відповісти
"Докуя"
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14.06.2025 14:58 Відповісти
так він же про свою Вітчизну і говорить,мовляв на неї напав злий Іран...
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14.06.2025 16:36 Відповісти
Що це за потік непов'язаних між собою слів і літер?
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14.06.2025 15:02 Відповісти
Наркошка.
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14.06.2025 15:21 Відповісти
То мабуть Зеленського зацитували
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14.06.2025 15:33 Відповісти
Це мабуть Володимир Александрович маскується.
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14.06.2025 16:33 Відповісти
це мовна інкогеренція - ефекторний розлад мови на грунті психопатологічних відхилень. Зазвичай діалог з такими персонажами виглядає приблизно так:
- Як ви почуваєтеся?
- Де Петро… я пішов і спав. А що хочуть? І вчора було… все є…
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14.06.2025 16:43 Відповісти
Куди не кинь - всюди клин
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14.06.2025 14:58 Відповісти
Не клин, ми тоже хочемо жити.
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14.06.2025 15:04 Відповісти
Хоть би зеленський, за внутрішнього ворога не забув, який щоденно убиває Україну, прямо з урядового кварталу!
Корупція в Мінрегіоні: НАБУ повідомило про підозри колишнім підлеглим Чернишова (оновлено) Джерело: https://censor.net/n3557771
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14.06.2025 15:00 Відповісти
Хоть марайона не буде! Ракети, так. За рік.
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14.06.2025 15:03 Відповісти
Потім Порошенко все Вам згадає!
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14.06.2025 15:01 Відповісти
Хто винен ?, знову євреї !
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14.06.2025 15:03 Відповісти
Не мамятаю. Вшапочках?
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14.06.2025 15:05 Відповісти
як на мене, то іранцям давно треба було дати по морді, щоби не якшалися з рашою.
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14.06.2025 15:03 Відповісти
якою буде Ціна на нафту..головне
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14.06.2025 15:04 Відповісти
Європа допоможе. Основна масса там. Чекаєм.
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14.06.2025 15:07 Відповісти
Тобто не допомагає, Іран тепер менше буде кацапи допомагати.
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14.06.2025 15:06 Відповісти
А санкції на нафту з «Дружби» будуть?
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14.06.2025 15:07 Відповісти
Наоборот - террористы несут наказание. Об этом надо говорить! Как то не паралельно с Израелем действует Зеленский. Надо провести параллель - террористы наказаны в Иране и будут наказаны в рф. Это ведь одна шайка!
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14.06.2025 15:19 Відповісти
Типу нас хтось питавсь
Зеля не дозволяв
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14.06.2025 15:21 Відповісти
Это временное колебание и реакция во всех процессах - на события которые развернулись между Ираном и Израилем. За полтора года, с октября 2023 - израиль уже поработал в Секторе Газа (автономная часть палестины), в Ливане (и кусок себе нормальный отхапал по Израильским меркам), в Сирии (в частности создал Буферную зону в Голландских высотах, для отражения Иранских воздушных атак). Отработал и по Йемену неоднократно. - И везде когда он начинал был информационный всплеск и колебания. Пройдёт неделя-две, и всё устаканится, даже если Израиль будет продолжать бомбить Иран, это будет нормой, а через 2 недели у Ирана из ПВО только палки да камни останутся... а ну и рагатки чтобы пытаться докинуть камешки до израиля. Инфо всплеск сойдёт на нет, и будут периодически где то, что то упоминать, так как наземная операция невозможна
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14.06.2025 15:25 Відповісти
Чому ви вирішили, шо наземна операція неможлива? Я би назвав її маловірогідною, але аж ніяк не неможливою.
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14.06.2025 15:39 Відповісти
У Ізраїля людей не вистачить на окупацію Ірану. Чи Ви мали на увазі наземну операцію Ірану проти Ізраїлю?
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14.06.2025 16:36 Відповісти
Та ні, окупацію вони явно не потягнуть. Але ввести обмежений контінгент і все шо треба розваляти + зробити буферну зону - чому ні? Окрім того, будь які розборки в Персидській протоці - це бʼє в першу чергу по всіх арабських сусідах Ірана.
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14.06.2025 16:41 Відповісти
Я думаю, що там після ударів Ізраїлю відкриється вікно можливостей для зміни влади в Ірані.
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14.06.2025 17:01 Відповісти
Ну а жиди (в нормальному, некацапському сенсі цього слова) допоможуть чим можуть
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14.06.2025 17:03 Відповісти
У Ирана нет возможности добраться до Израиля. У него была такая возможность ранее, но он не воспользовался ею, и упустил свой шанс в первой декаде декабря, с падением режима Асада в Сирии. Пришедшие силы в достаточной мере продемонстрировали свою лояльность западу и нежелание конфликтовать с Израилем. Это наглядно видно на снятии санкций (некоторые из которых ещё в 1980 году были введены, когда Сирией управлял отец Асада). И показал полный разворот от Ирана (что логично, т.к. Иран в кооперации с рф ранее воевал с нынешним правительством на стороне того же Асада). Иордания закрыло своё воздушное пространство и вместе с США и Израилем сбивала ракеты Ирана, что не мешает впрочем истребитлем Израиля добираться до Ирана. Впрочем королевство, хоть и не является участником Авраамовых соглашений, но чёткую сторону заняло. Саудовская Аравия также на стороне США. Израиль окружён по сути странами которые не пропустят ВС Ирана. Гипотетически предположить, что Иран начнёт спец операцию в Сирии, чтобы дойти до Ливана, единственного союзника, и с согласия Ирака... чего им точно бы хватило - это живой силы, это реально орда, с населением почти 91 мил человек... но ни логистики, ни снабжения они не смогут обеспечить в тысячах километрах пустыни. Разве что бутылями по 25 литом воды обмотаются, чтобы от жажды не умереть, и дождаться прилётов от ВС Израиля.
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14.06.2025 16:57 Відповісти
100% згоден. Я мав на увазі шо навпаки Ізраїль може висадити якийсь обмежений десант після завоювання повного контролю в повітрі. Одна справа шось бомбити, а зовсім інша - коли солдати захоплять і підірвуть все. Зважабчи на те, шо в іранців багато всяких підземних обʼєктів, а США не дає протибункерні бомби.
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14.06.2025 17:07 Відповісти
я не эксперт, это лишь рассуждения. Теоретически это могли бы быть Воздушно десантные локальные высадки, единственное не понятно как эвакуировать потом небольшую группу спецназа, ну Моссад всегда умеет удивлять. Касательно наземной операции (крупной высадки с созданием буферной зоны) - это всегда потери, а учитывая расстояние более 1000 км, на оперативное прикрытие авиации не получится расчитывать. Да и буферная зона там не нужна. Соседи израиля Кувейт, он не является вообще игроком как таковым. Ирак (в котором находятся базы и бизнес США), Турция (она на словах только осуждает Израиль, но буферная зона и присутствие военных Израиля ей не нужно, она не допустит на своём участке), Азербайджан (союзник Израиля - там две недели или месяц назад были переговоры между Израилем и Сирией, именно Азербайджан выступил посредником и организатором), и Армения (она выкинута из арены, и ей проблем хватает от Азербайджана и Турции) - т.е. Израиль по сути там не имеет врагов. Про восточных соседей гвоорить не приходится, так как Иран огромный (по размерам 3 Украины) - да и дела Индии, Пакистана, Туркменистана и Афганистана) Израиль особо не фигурирует там. А и самое важное - у Израиля хватает работы по Сектору Газа (площадь которого 365 кв. км) - это весь участок как пол Киева (площадь Киева 847 кв. км), т.е. за пару часов пройти можно вдоль и за час полтора поперёк, они с октября 2023 года решить не могут. И у них есть много работы по Ливану и Йемену (той части Йемена которая контролируется Хуситами). Израиль очень высокотехнологичный в военном плане, и у него много оружия, в этом его Сила. Но он очень маленький (и по размеру и по населению) - не представляю себе, как он смог бы перебросить контингент достаточный, и какие цели были бы у него в Иране в наземной операции. Ядерку, он будет тактично рушить бомбами, у него их очень и очень много и производство и закупки не останавливаются.. возможны гипотетически локальные операции
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14.06.2025 17:29 Відповісти
Ото дурник!
З обох країн зброя та комплектуючі будуть використані одні проти інших і не поступатимуть *****.
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14.06.2025 15:26 Відповісти
Щоправда фактично наша зброя може передаватися Ізраїлю. І якось не віриться, що росія є технологічно залежною від Ірану. Як покупець російської зброї її цікавить і у дестабілізації на Близькому Сході росія і можливо, що лише росія зацікавлена.
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14.06.2025 15:46 Відповісти
кому це "нам " Українці та "НАМ" це 2 великі різниці.
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14.06.2025 15:54 Відповісти
Всі фактори йому не допомагають.
Навіщо пнувся на вищий пост у державі?
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14.06.2025 16:02 Відповісти
БОВДУР! Потужне це є головна перепона і тормоз у війні
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14.06.2025 16:09 Відповісти
Геополітик потужний,не о том міркує.
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14.06.2025 16:12 Відповісти
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 16:34 Відповісти
Хтось роздовбав союзника нашого ворога. І як це трактувати?
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14.06.2025 16:37 Відповісти
Ось нащо на увесь світ показувати,що ти нуль .
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14.06.2025 17:19 Відповісти
 
 