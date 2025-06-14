Цей фактор нам точно не допомагає, - Зеленський про загострення між Ізраїлем та Іраном

Загострення ситуації на Близькому Сході може вплинути на обстановку на фронті в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що наслідки ізраїльських ударів по Ірану вже відчутні: ціни на нафту пішли вгору, а це вигідно Росії. Якщо не буде запроваджено обмеження на експортну ціну, РФ отримає додаткові надприбутки, які можуть бути спрямовані на війну проти України.

"Цей фактор нам точно не допомагає. Тому і через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ", - сказав Зеленський.

Президент також анонсував нові контакти з США, зокрема з Дональдом Трампом, для обговорення питань нафтових обмежень і продовження підтримки України.

На думку Зеленського, важливим буде і аналіз наслідків ізраїльських ударів по іранській військовій індустрії. Якщо справді вражено заводи, що виготовляють "Шахеди" та ракети, це безпосередньо вплине на здатність Ірану постачати зброю Росії.

"Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача "рускім" зменшиться. Це допомагає Україні", - зазначив глава держави.

Зеленський також згадав про можливе зниження обсягів західної допомоги Україні на тлі загострення на Близькому Сході.

"Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори", - підкреслив президент.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід.