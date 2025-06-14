МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до низки країн.
Про це інформує пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ
У МЗС закликають до стабілізації ситуації не відвідувати такі країни:
- Держава Ізраїль,
- Ісламська Республіка Іран,
- Йорданське Хашимітське Королівство,
- Республіка Ірак,
- Ліванська Республіка
- Сирійська Арабська Республіка
"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", - наголосили у відомстві.
Також у МЗС звернулися до громадян України: "Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected]."
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих.
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Вчасно.
Бо ледве стримуюсь.
а я тільки но хотів поїхати
в Сирійську Арабську Республіку
і Йорданське Хашимітське Королівство.
А тут, на тобі - не можна...
Не знаю що тепер й робити...
Я повністю розгублений...
Завжди мріяв відвідати близький Схід,
ну і Біблійні місця Ізраїлю і Палестини...
А громадянкам...?
Не знаю що й думати про застереження нашого рідного МЗС...