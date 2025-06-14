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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід

Іхраїль б’є по Ірану

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до низки країн.

Про це інформує пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ

У МЗС закликають до стабілізації ситуації не відвідувати такі країни:

  • Держава Ізраїль,
  • Ісламська Республіка Іран,
  • Йорданське Хашимітське Королівство,
  • Республіка Ірак,
  • Ліванська Республіка
  • Сирійська Арабська Республіка

"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", - наголосили у відомстві.

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Також у МЗС звернулися до громадян України: "Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected]."

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих.

Автор: 

Ізраїль (1709) Іран (2122) МЗС (4183)


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Топ коментарі
+14
МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід

Вчасно.
Бо ледве стримуюсь.
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14.06.2025 13:19 Відповісти
+8
Новина виглядає як знущання над громадянами....
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14.06.2025 13:44 Відповісти
+4
Яка турбота. Прям обійняти і плакати
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14.06.2025 13:33 Відповісти
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МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід

Вчасно.
Бо ледве стримуюсь.
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14.06.2025 13:19 Відповісти
То громадянам адресовано. Повноправним.
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14.06.2025 13:20 Відповісти
Бляха-муха,
а я тільки но хотів поїхати
в Сирійську Арабську Республіку
і Йорданське Хашимітське Королівство.
А тут, на тобі - не можна...
Не знаю що тепер й робити...
Я повністю розгублений...
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14.06.2025 13:31 Відповісти
згадувати як колись хотів до Парижа
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14.06.2025 13:33 Відповісти
Прошу пана, можливо ви і марили Парижем, а я - ні.
Завжди мріяв відвідати близький Схід,
ну і Біблійні місця Ізраїлю і Палестини...
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14.06.2025 13:45 Відповісти
Зверніть увагу - громадянам України - не можна.
А громадянкам...?
Не знаю що й думати про застереження нашого рідного МЗС...
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14.06.2025 13:37 Відповісти
Ахахаха(
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14.06.2025 13:19 Відповісти
а я тільки в Ізраїль хотів поїхати.....ось тобі і на....
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14.06.2025 13:22 Відповісти
Я вам ДЯКУЮ, непоїду Я туди.
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14.06.2025 13:25 Відповісти
Клоуни...🤣🤣🤣
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14.06.2025 13:28 Відповісти
В Газу можна?
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14.06.2025 13:28 Відповісти
*громадянок
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14.06.2025 13:29 Відповісти
Цікаво, а в Україні дрони та ракети над головами не літають тому і кордони закриті.
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14.06.2025 13:31 Відповісти
ну то ж ізраїль,там війна,а це УКРАЇНА тут військовий стан....чуєте різницю,бо там війна для всіх,і всі готові це робити,а у нас війна для ,,обраних,, а для інших це виявляється бізнес
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14.06.2025 13:36 Відповісти
Яка турбота. Прям обійняти і плакати
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14.06.2025 13:33 Відповісти
особливо чоловікам від 18 до 60
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14.06.2025 13:33 Відповісти
,,обраним,, чоловікам
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14.06.2025 13:37 Відповісти
А самолетом мона?
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14.06.2025 13:37 Відповісти
в понеділок і в австрії треба з оглядкою на вулицю виходити. то зелічька зі скумбрією - це не менша загроза якихось катаклізмів ))
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14.06.2025 13:37 Відповісти
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14.06.2025 13:37 Відповісти
Близький, чи далекий? Співробітники, де паспорти? Всім здати.
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14.06.2025 13:42 Відповісти
Новина виглядає як знущання над громадянами....
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14.06.2025 13:44 Відповісти
МЗС - цинічні потвори.
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14.06.2025 13:56 Відповісти
Зробили вигляд ,ніби обізнані як американці.
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14.06.2025 14:08 Відповісти
*****, через год второй загран паспорт закончит действие. а выехать куда-либо зась
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14.06.2025 14:18 Відповісти
О божечко,а умене квиток в іран на завтра😥😥😥
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14.06.2025 15:04 Відповісти
ДПСУ напару з ТЦК плачуть разом з вами.
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14.06.2025 15:41 Відповісти
На кордоні з Польщею просто аншлаг щоб спетляти на Близький Схід.
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14.06.2025 15:39 Відповісти
От смішні застерегачі.
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14.06.2025 16:17 Відповісти
Яка турбота, навіть не знаю що і казати. Наступне повідомлення МЗС має бути и про те, що громадяни України мають виїхати з України бо тут занадто небезпечно
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14.06.2025 17:26 Відповісти
 
 