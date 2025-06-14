МИД призвал граждан Украины воздержаться от поездок на Ближний Восток
В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в ряд стран.
Об этом информирует пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ
В МИД призывают до стабилизации ситуации не посещать такие страны:
- Государство Израиль,
- Исламская Республика Иран,
- Иорданское Хашимитское Королевство,
- Республика Ирак,
- Ливанская Республика
- Сирийская Арабская Республика
"Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметили в ведомстве.
Также в МИД обратились к гражданам Украины: "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины(https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected]."
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших.
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Вчасно.
Бо ледве стримуюсь.
а я тільки но хотів поїхати
в Сирійську Арабську Республіку
і Йорданське Хашимітське Королівство.
А тут, на тобі - не можна...
Не знаю що тепер й робити...
Я повністю розгублений...
А громадянкам...?
Не знаю що й думати про застереження нашого рідного МЗС...