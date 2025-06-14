МИД призвал граждан Украины воздержаться от поездок на Ближний Восток

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в ряд стран.

Об этом информирует пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ

В МИД призывают до стабилизации ситуации не посещать такие страны:

Государство Израиль,

Исламская Республика Иран,

Иорданское Хашимитское Королевство,

Республика Ирак,

Ливанская Республика

Сирийская Арабская Республика

"Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметили в ведомстве.

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Также в МИД обратились к гражданам Украины: "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины(https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected]."

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших.