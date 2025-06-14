РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8537 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
420 20

МИД призвал граждан Украины воздержаться от поездок на Ближний Восток

Ихраиль бьет по Ирану

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в ряд стран.

Об этом информирует пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ

В МИД призывают до стабилизации ситуации не посещать такие страны:

  • Государство Израиль,
  • Исламская Республика Иран,
  • Иорданское Хашимитское Королевство,
  • Республика Ирак,
  • Ливанская Республика
  • Сирийская Арабская Республика

"Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметили в ведомстве.

Также читайте: Наземная часть иранского ядерного объекта в Натанзе уничтожена, - Гросси

Также в МИД обратились к гражданам Украины: "Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины(https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected]."

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших.

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) МИД (7011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід

Вчасно.
Бо ледве стримуюсь.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:19 Ответить
+2
а я тільки в Ізраїль хотів поїхати.....ось тобі і на....
показать весь комментарий
14.06.2025 13:22 Ответить
+1
Ахахаха(
показать весь комментарий
14.06.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід

Вчасно.
Бо ледве стримуюсь.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:19 Ответить
То громадянам адресовано. Повноправним.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:20 Ответить
Бляха-муха,
а я тільки но хотів поїхати
в Сирійську Арабську Республіку
і Йорданське Хашимітське Королівство.
А тут, на тобі - не можна...
Не знаю що тепер й робити...
Я повністю розгублений...
показать весь комментарий
14.06.2025 13:31 Ответить
згадувати як колись хотів до Парижа
показать весь комментарий
14.06.2025 13:33 Ответить
Зверніть увагу - громадянам України - не можна.
А громадянкам...?
Не знаю що й думати про застереження нашого рідного МЗС...
показать весь комментарий
14.06.2025 13:37 Ответить
Ахахаха(
показать весь комментарий
14.06.2025 13:19 Ответить
а я тільки в Ізраїль хотів поїхати.....ось тобі і на....
показать весь комментарий
14.06.2025 13:22 Ответить
Я вам ДЯКУЮ, непоїду Я туди.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:25 Ответить
Клоуни...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.06.2025 13:28 Ответить
В Газу можна?
показать весь комментарий
14.06.2025 13:28 Ответить
*громадянок
показать весь комментарий
14.06.2025 13:29 Ответить
Цікаво, а в Україні дрони та ракети над головами не літають тому і кордони закриті.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:31 Ответить
ну то ж ізраїль,там війна,а це УКРАЇНА тут військовий стан....чуєте різницю,бо там війна для всіх,і всі готові це робити,а у нас війна для ,,обраних,, а для інших це виявляється бізнес
показать весь комментарий
14.06.2025 13:36 Ответить
Яка турбота. Прям обійняти і плакати
показать весь комментарий
14.06.2025 13:33 Ответить
особливо чоловікам від 18 до 60
показать весь комментарий
14.06.2025 13:33 Ответить
,,обраним,, чоловікам
показать весь комментарий
14.06.2025 13:37 Ответить
А самолетом мона?
показать весь комментарий
14.06.2025 13:37 Ответить
в понеділок і в австрії треба з оглядкою на вулицю виходити. то зелічька зі скумбрією - це не менша загроза якихось катаклізмів ))
показать весь комментарий
14.06.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 13:37 Ответить
Близький, чи далекий? Співробітники, де паспорти? Всім здати.
показать весь комментарий
14.06.2025 13:42 Ответить
 
 