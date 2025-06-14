Наземная часть иранского ядерного объекта в Натанге уничтожена, - Гросси
Наземный завод по обогащению урана на ядерном объекте в Натанзе в Иране уничтожен в результатов нанесенных Израилем ударов.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете Безопасности ООН, передает"Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас иранские власти информируют нас об атаках еще на два объекта - а именно: на завод по обогащению топлива в Фордо и объект в Исфагане. На данный момент мы не имеем достаточной информации, кроме того, что можем подтвердить факт военной активности вокруг этих объектов также", - сказал глава МАГАТЭ.
По словам Гросси, агентство находится в постоянном контакте с Иранским ядерным регулятором для оценки состояния пораженных объектов. Также стороны определяют более широкие последствия для ядерной безопасности и защищенности.
Также Гросси подчеркнул, что ядерные объекты ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью.
"Такие атаки имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, защищенности, системы гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", - заявил глава МАГАТЭ.
Кроме этого, он заявил, что готов немедленно отправиться в Иран, чтобы оценить ситуацию на месте.
Напоследок Гросси предложил МАГАТЭ как нейтральную платформу, "где факты имеют преимущество над риторикой", а технический диалог - над эскалацией.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.
Известно о 35 пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
однак збили F-35. пілот потрапив у полон
За інформацією іранських медіа, кожен комплекс Bavar-373 має шість пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети, а також командний пункт, РЛС пошуку і РЛС супроводу цілі. Дальність виявлення системи становить 260 км, вона може одночасно відстежувати до 300 і вражати до шести цілей одночасно. Ракети ЗРК можуть збивати цілі на відстані до 200 кілометрів.
Це просто проплачена Трампом пропаганда.
Якщо взяти методички кремля та співставити з тим що робить Ізраїль - просто тупо копія...
Щоб ви тварі, сдохли! всі.
А если слаб - то работает правило молчания до тех пор пока не станешь сильным.
Это то, что надо было делать нам - улыбаться всем в округе, все норм, потом испытать ядерное бомбуе и поставить мир перед фактом - мы в клубе, продолжаем сотрудничать.
Но не так, что со всего мира три союзника, два из которых не союзники а враги параши, а третий их бывшая жертва.
Продавали Україну і будували Ізраїль.
Зараз зраджують Україну і будують свою країну.
Хвилююсь за маму рімму. Може їй у бункері під ОП з мівіною безпечніше буде?
Хай приїде подивиться, до чого її ху..єграй довів Україну.
.
А вот когда совет ООН будет рассматривать эту ситуацию - на чашах весов это будет выглядеть как сотрудничество Ирана с международной правовой системой, и отмороженность Израиля.
Будет вынесено решение.
Если США его отменят, это будет означать что такая система окончательно пошла по звизде, что своим можно все, и окончательно убедит весь мир о необходимости действовать с права силы. В первую очередь Китай.
По факту в ближайшие полгода-год Иран будет вынужден обходиться теми запасами обогащенного урана, который был наработан до сегодняшнего дня. Подачу энергии, видимо, восстановить возможно по каким-то временным схемам, но для ритмичной работы производства этого вряд ли будет достаточно.