Наземная часть иранского ядерного объекта в Натанге уничтожена, - Гросси

Наземный завод по обогащению урана на ядерном объекте в Натанзе в Иране уничтожен в результатов нанесенных Израилем ударов.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете Безопасности ООН, передает"Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас иранские власти информируют нас об атаках еще на два объекта - а именно: на завод по обогащению топлива в Фордо и объект в Исфагане. На данный момент мы не имеем достаточной информации, кроме того, что можем подтвердить факт военной активности вокруг этих объектов также", - сказал глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, агентство находится в постоянном контакте с Иранским ядерным регулятором для оценки состояния пораженных объектов. Также стороны определяют более широкие последствия для ядерной безопасности и защищенности.

Также Гросси подчеркнул, что ядерные объекты ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью.

"Такие атаки имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, защищенности, системы гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", - заявил глава МАГАТЭ.

Кроме этого, он заявил, что готов немедленно отправиться в Иран, чтобы оценить ситуацию на месте.

Напоследок Гросси предложил МАГАТЭ как нейтральную платформу, "где факты имеют преимущество над риторикой", а технический диалог - над эскалацией.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

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