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Новости Удар Израиля по Ирану
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Наземная часть иранского ядерного объекта в Натанге уничтожена, - Гросси

Уничтожен наземный завод по обогащению урана в Натанзе

Наземный завод по обогащению урана на ядерном объекте в Натанзе в Иране уничтожен в результатов нанесенных Израилем ударов.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете Безопасности ООН, передает"Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас иранские власти информируют нас об атаках еще на два объекта - а именно: на завод по обогащению топлива в Фордо и объект в Исфагане. На данный момент мы не имеем достаточной информации, кроме того, что можем подтвердить факт военной активности вокруг этих объектов также", - сказал глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, агентство находится в постоянном контакте с Иранским ядерным регулятором для оценки состояния пораженных объектов. Также стороны определяют более широкие последствия для ядерной безопасности и защищенности.

Также Гросси подчеркнул, что ядерные объекты ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью.

"Такие атаки имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, защищенности, системы гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", - заявил глава МАГАТЭ.

Кроме этого, он заявил, что готов немедленно отправиться в Иран, чтобы оценить ситуацию на месте.

Напоследок Гросси предложил МАГАТЭ как нейтральную платформу, "где факты имеют преимущество над риторикой", а технический диалог - над эскалацией.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

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Автор: 

Иран (1875) МАГАТЭ (412) ядерная безопасность (505) Рафаэль Гросси (189)


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Топ комментарии
+22
ізраїлю можна бомбити яд. обєкти ірану - і все ок. Росія захопила ЗАЕС, і всі мовчать. Україна розбомбила зовсім трошки кацапських стратегів, і нарвалася на нищівну критику піндоса трампа про ескалацію, і що нормальні країни таке не роблять під час перемовин, і що тепер путін буде вас бомбити - то ви самі винуваті.
Щоб ви тварі, сдохли! всі.
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14.06.2025 01:27 Ответить
+8
Стратегічні обєкти захищені кацапським пво. Тобто, абсолютно не захищені перед західною зброєю
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14.06.2025 01:19 Ответить
+6
Можна сказати так: коли євреї грабували Україну, то за ці кошти будували Ізраїль.
Продавали Україну і будували Ізраїль.
Зараз зраджують Україну і будують свою країну.
Хвилююсь за маму рімму. Може їй у бункері під ОП з мівіною безпечніше буде?
Хай приїде подивиться, до чого її ху..єграй довів Україну.
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14.06.2025 07:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почекаємо, що наший потужний Лідор скаже. Йому можна вірити
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14.06.2025 01:16 Ответить
Стратегічні обєкти захищені кацапським пво. Тобто, абсолютно не захищені перед західною зброєю
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14.06.2025 01:19 Ответить
Нічого не може бути захищене від одночасної атаки сотень ракет/безпілоьників чи іншого гімна лише на декілька об'єктів.
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14.06.2025 02:03 Ответить
Там трохи С-300, вони не стали купувати С-400.

однак збили F-35. пілот потрапив у полон
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14.06.2025 06:13 Ответить
Маєш підтвердження?
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14.06.2025 10:24 Ответить
основне ППО Ірану-Bavar-373

За інформацією іранських медіа, кожен комплекс Bavar-373 має шість пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети, а також командний пункт, РЛС пошуку і РЛС супроводу цілі. Дальність виявлення системи становить 260 км, вона може одночасно відстежувати до 300 і вражати до шести цілей одночасно. Ракети ЗРК можуть збивати цілі на відстані до 200 кілометрів.
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14.06.2025 06:20 Ответить
можно предложить поговорить на Запорожской аэс там какой-то член магате, оон и других известных организаций "нейтральную платформу" организовал, "де факти мають перевагу над риторикою". нужно очевидно брать пример.
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14.06.2025 01:21 Ответить
Як Гроссі може знати те чого не бачив?
Це просто проплачена Трампом пропаганда.
Якщо взяти методички кремля та співставити з тим що робить Ізраїль - просто тупо копія...
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14.06.2025 01:22 Ответить
ізраїлю можна бомбити яд. обєкти ірану - і все ок. Росія захопила ЗАЕС, і всі мовчать. Україна розбомбила зовсім трошки кацапських стратегів, і нарвалася на нищівну критику піндоса трампа про ескалацію, і що нормальні країни таке не роблять під час перемовин, і що тепер путін буде вас бомбити - то ви самі винуваті.
Щоб ви тварі, сдохли! всі.
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14.06.2025 01:27 Ответить
Підтримую.
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14.06.2025 02:05 Ответить
Да. Работает право сильного.

А если слаб - то работает правило молчания до тех пор пока не станешь сильным.
Это то, что надо было делать нам - улыбаться всем в округе, все норм, потом испытать ядерное бомбуе и поставить мир перед фактом - мы в клубе, продолжаем сотрудничать.

Но не так, что со всего мира три союзника, два из которых не союзники а враги параши, а третий их бывшая жертва.
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14.06.2025 02:10 Ответить
Євреї свою країну десятиліттями не продавали, тож тут нема чого нас з ними порівнювати. Поки Україну дерибанили олігархи, євреї будували армію, економіку, та міжнародні зв'язки.
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14.06.2025 03:05 Ответить
Можна сказати так: коли євреї грабували Україну, то за ці кошти будували Ізраїль.
Продавали Україну і будували Ізраїль.
Зараз зраджують Україну і будують свою країну.
Хвилююсь за маму рімму. Може їй у бункері під ОП з мівіною безпечніше буде?
Хай приїде подивиться, до чого її ху..єграй довів Україну.
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14.06.2025 07:33 Ответить
Все зовсім не так!Прсто наша влада робить винуватим у всьому когось ,тому по новинам 24/7 засудження дій України зі сторони світу.Діями Шзраїлю теж багато,хто незадоволений,але вони ложили і роблять мовчки справу!!
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14.06.2025 08:06 Ответить
Іудеї вони такі, що непомітили як вони себе називають? " Львіний нарід'' , вони себе ******* та поважають на відміну від українців в яких комплекс меншовартості, приниженості та неповноцінності культивувався на протязі століть манкуртами - малоросами, та звичайними покидьками " какая разніца" та " хоть поржом та посрем".
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14.06.2025 08:46 Ответить
Выходит что Иран - не такие уж и подлые экстремисты, если докладывают МАГАТЭ о ситуации около ядерки.
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14.06.2025 02:08 Ответить
не докладують, а скиглять та скавчать
.
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14.06.2025 02:16 Ответить
Ну, это ваше личное мнение.
А вот когда совет ООН будет рассматривать эту ситуацию - на чашах весов это будет выглядеть как сотрудничество Ирана с международной правовой системой, и отмороженность Израиля.

Будет вынесено решение.

Если США его отменят, это будет означать что такая система окончательно пошла по звизде, что своим можно все, и окончательно убедит весь мир о необходимости действовать с права силы. В первую очередь Китай.
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14.06.2025 03:04 Ответить
Іван петрів,не тужся,обхезаєшся по вуха! А краще засохни,не смерди тут!Не бачиш,люди спілкуються!!!
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14.06.2025 10:00 Ответить
Знищено - це коли нічого живого не залишилось. Ні обладнання, ні стін. Решта - то ляля. Якщо зупиниться на тиждень чи два - то не *знищено*.
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14.06.2025 02:09 Ответить
поїдь туда, потім розповіси.
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14.06.2025 02:17 Ответить
Це все до сраки. Сосія передасть іранському режиму готові боєголовки а Іран заявить що це Ізраїль нікуди не попав. Потрібно бомбити і обеззброювати Сосію
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14.06.2025 03:06 Ответить
А я думав,Гроссі здох.
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14.06.2025 06:18 Ответить
Московіти свої заряди, передали отим ідіотам, за шахеди!
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14.06.2025 07:47 Ответить
В целом, все по науке. В Натанзе уничтожено опытное производство на поверхности с несколькими каскадами центрифуг и разрушена подача энергии на производственные цехи в глубине. Учитывая, что центрифуги потребляют огромное количество энергии, завод фактически обесточен.

По факту в ближайшие полгода-год Иран будет вынужден обходиться теми запасами обогащенного урана, который был наработан до сегодняшнего дня. Подачу энергии, видимо, восстановить возможно по каким-то временным схемам, но для ритмичной работы производства этого вряд ли будет достаточно.
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14.06.2025 07:47 Ответить
Давай їдь кацапський куєсос, може дасть бог там і подохнеш .
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14.06.2025 08:00 Ответить
торгаш Гросі ,тепер спокійно може рашистські реактори,котрі в Болгарії,запропонувати іранським "чалмоносцям"
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14.06.2025 08:46 Ответить
 
 