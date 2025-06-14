Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом восстать против своего правительства
После серии ударов по Ирану премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу.
Об этом сообщает"Радио Свобода" со ссылкой на видеообращение премьера Израиля, информирует Цензор.НЕТ.
Нетаньяху заявил, что Израиль в результате ударов по Ирану уничтожил значительную часть его арсенала баллистических ракет и крупнейший объект по обогащению урана.
"За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков. Дальше будет еще больше", - сказал политик.
Он также призвал иранцев, которых он назвал гордым народом, восстать против своего правительства и начать борьбу за свободу. Он отметил, что Израиль борется не против иранского народа, а против правительства.
"Исламский режим, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля - предотвратить угрозу, которую представляют для нас ядерная программа и баллистические ракеты исламского режима", - заявил Нетаньяху.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.
Известно о 35 пострадавших.
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Але якщо гине мирне населення - а за останніми повідомленнями, жертви серед мирного населення є, - це може призвести до зворотного ефекту: коли люди будуть об'єднуватися навколо власної влади, якою б вона не була.
Якщо раніше ототожнення Ірану з режимом аятол може зменшуватися, то зараз може відбуватися так, що люди будуть бачити в ненависних їм керівниках захисників національних інтересів.
ПС. Точно таку ж херню про український "бандеровскій рєжим, которий захватіл власть в рєзультате пєрєворота" верзе кремлівське пуйло. І?
У нас ніхто демократію не валив і влада залишалася до виборів у парламента оскільки Янукович збіжав. Все в межах Конституції.
Янукович збіжав
Вигнати і змусити втекти - та ж сама муйня. Як ти не перекручуй.
Може і в кількох 0уйлів серце надірветься від нервів , а ? у чучхістклго ⁰уйла і у моксєльного і у 0усітів всяких.... А там глянь і Ригоравіча кандрашка схопить ))))
это русская военная смекалкапривыкли на зоне.
Най козарлюги війська Заіорданського наваляють цим покидькам в полотенцях на годовах!!
Наслідки тієї мусульманської навали іранці сповна відчувають і донині.
Але, на жаль, висновків не роблять (якби робили, чалмоголові не захопили б 1979-го року владу у країні).
А Рюрики... Десь мед-пиво пили, у своєму Свеаланді. Але це не точно.
Ці дві сторони не підтримують Україну!