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Новости Удар Израиля по Ирану
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Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом восстать против своего правительства

Нетаньяху обратился к иранцам

После серии ударов по Ирану премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу.

Об этом сообщает"Радио Свобода" со ссылкой на видеообращение премьера Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

Нетаньяху заявил, что Израиль в результате ударов по Ирану уничтожил значительную часть его арсенала баллистических ракет и крупнейший объект по обогащению урана.

"За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков. Дальше будет еще больше", - сказал политик.

Он также призвал иранцев, которых он назвал гордым народом, восстать против своего правительства и начать борьбу за свободу. Он отметил, что Израиль борется не против иранского народа, а против правительства.

"Исламский режим, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля - предотвратить угрозу, которую представляют для нас ядерная программа и баллистические ракеты исламского режима", - заявил Нетаньяху.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте также: Власти Израиля обсуждают ответ на ракетную атаку Ирана, - CNN

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

Читайте также: Эрдоган осудил удары Израиля по Ирану: "Правительство Нетаньяху пытается втянуть мир в катастрофу"

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) Нетаньяху Биньямин (189)


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Топ комментарии
+20
В Ірані багато противників режиму аятол, але це не означає, що вони фанати Ізраїлю.
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14.06.2025 00:54 Ответить
+15
Цинічно...В стилі Путіна щодо українців...
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14.06.2025 00:49 Ответить
+10
Нетаньяху своїх протестувальників уже порозганяв?
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14.06.2025 00:47 Ответить
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Нетаньяху своїх протестувальників уже порозганяв?
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14.06.2025 00:47 Ответить
В Ірані багато противників режиму аятол, але це не означає, що вони фанати Ізраїлю.
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14.06.2025 00:54 Ответить
Ну просто методичка кремля. Просто цікаво хто у кого вкрав пропаганду.
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14.06.2025 01:06 Ответить
B Ірані є запит на мир, на угоду зі Сполученими Штатами.
Але якщо гине мирне населення - а за останніми повідомленнями, жертви серед мирного населення є, - це може призвести до зворотного ефекту: коли люди будуть об'єднуватися навколо власної влади, якою б вона не була.
Якщо раніше ототожнення Ірану з режимом аятол може зменшуватися, то зараз може відбуватися так, що люди будуть бачити в ненависних їм керівниках захисників національних інтересів.
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14.06.2025 03:01 Ответить
та і не потрібно щоб вони були фанатами Ізраїлю. вони повинні бути фанатами кращого життя без санкцій та ізоляції, повинні бути фанатами своєї країни, а не фанатиками ісламського екстремістського режиму.
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14.06.2025 07:47 Ответить
Його родина, навпаки, організовувала точкові протести проти окремих політиків. Шас їх Феміда скинула повязку.
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14.06.2025 13:41 Ответить
Цинічно...В стилі Путіна щодо українців...
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14.06.2025 00:49 Ответить
Він закликає проти терористичного режиму, що мучить народ і захопив владу НЕзаконно! Як і пуйло доречі
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14.06.2025 01:02 Ответить
Так пуйло про Україну точно таку ж саму херню верзе. І про незаконне захоплення влади в 2014-му, і про терористичний режим. І теж сподівався, що в 22-му українці разом з "освободителями" побіжать скидати "бандеровскій рєжим".
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14.06.2025 01:38 Ответить
А що режим Аятолл прийшов до влади шляхом виборів?
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14.06.2025 02:10 Ответить
Другий тур президенських виборів в Ірані відбувся 5 липня 2024 року.

ПС. Точно таку ж херню про український "бандеровскій рєжим, которий захватіл власть в рєзультате пєрєворота" верзе кремлівське пуйло. І?
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14.06.2025 02:21 Ответить
в період із січня 1978 до лютого 1979 року, унаслідок чого було вигнано шаха Мохаммеда, повалено монархію та встановлено нову адміністрацію, яку очолив аятола Хомейні

У нас ніхто демократію не валив і влада залишалася до виборів у парламента оскільки Янукович збіжав. Все в межах Конституції.
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14.06.2025 10:31 Ответить
вигнано шаха Мохаммеда

Янукович збіжав

Вигнати і змусити втекти - та ж сама муйня. Як ти не перекручуй.
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14.06.2025 12:45 Ответить
Ти любитель *****?
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14.06.2025 08:07 Ответить
То шо призвав то понятно, але з якоі країни, якшо з ізраїлю то хай буде, але якшо з хер зна звідки, хай складає свої повноваження! Це не лідер, це тіпа тимчасовий лідор!
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14.06.2025 00:50 Ответить
Саме так. Наш Боневтік і то не втік. Знищував кадирівців, давлячись мівіною...
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14.06.2025 01:41 Ответить
Десь я це вже чув )))) що пук пук біБі?
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14.06.2025 00:53 Ответить
***** фонтанував
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14.06.2025 00:56 Ответить
Треба просто повалити кривавий тегеранський режим і все буде дуже гарно, таки да)
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14.06.2025 00:53 Ответить
Нарешті операція почалась...
Може і в кількох 0уйлів серце надірветься від нервів , а ? у чучхістклго ⁰уйла і у моксєльного і у 0усітів всяких.... А там глянь і Ригоравіча кандрашка схопить ))))
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14.06.2025 00:59 Ответить
Хйло разве что-то против "режима" вякал? или Абдристовича и ко с гранатометом испугался? почти сразу мирняк начали мочить, потому как это русская военная смекалка привыкли на зоне.
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14.06.2025 01:06 Ответить
Тримаємо кулачки за Цахал та Мосад!
Най козарлюги війська Заіорданського наваляють цим покидькам в полотенцях на годовах!!
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14.06.2025 01:01 Ответить
ти дуркуєш чи серйозно? скільки крон платять довірливі норвежці, "знедоленому" біженцю?
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14.06.2025 09:13 Ответить
Не позорься Биби. Мужики так не поступают.
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14.06.2025 01:12 Ответить
1400 років тому індо-арійські перси дозволили семітам (араби це семіти, чи не так) знищити свою багатющу релігію і культуру (хіба що мова лишилася, але почала запозичувати чимало слів у арабів), і повністю прийняли чужого бога.

Наслідки тієї мусульманської навали іранці сповна відчувають і донині.

Але, на жаль, висновків не роблять (якби робили, чалмоголові не захопили б 1979-го року владу у країні).
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14.06.2025 01:12 Ответить
А де були "пєчєнєгі" та "половци",а Рюрікі де були?
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14.06.2025 08:15 Ответить
Де були? Так в Римі корону получали від Бога галактікі на царствованіє в мацкве і Києві . Ви скажете мацкви ще не було? А ви дакажитє. І рюрік разом з каналом і партбілєтом в карманє прібил для дальнєйшого прозодженія служби в Київ. Шо тут не ясно а потім вже лєнін і австро-угорській ген штаб….
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14.06.2025 10:13 Ответить
Про пєчєнєгав і полавцав у 625-му році збереглося трошки менше писемних свідчень

А Рюрики... Десь мед-пиво пили, у своєму Свеаланді. Але це не точно.
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14.06.2025 11:23 Ответить
От хитрожопий, прям як підер болотний.
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14.06.2025 01:54 Ответить
Молодший брат Путіна.
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14.06.2025 02:35 Ответить
Он вже повстали.... поастали і лягли знову.... Одночасно закликай повстати і ка..апів проти свого друга хкуйла, з яким тобі було за честь сфотогрофуватися в обнімку , щоб світитити бігбортами по всьому Ізраїлю - дивяться мов...каца..ські євреї на нас і голосуйте... В рожок трубиш....
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14.06.2025 06:31 Ответить
Вболіваю за обох!
Ці дві сторони не підтримують Україну!
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14.06.2025 06:50 Ответить
Це як революція на расссії в1917 році,на максимальних ставках.
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14.06.2025 07:07 Ответить
Важко уявити що могло більше консолідувати народ навколо аятолл ніж ця дебільна атака. Ефект буде абсолютно протилежний тому на що розраховує Нетаньяху...
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14.06.2025 07:40 Ответить
Може і спрацює
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14.06.2025 07:43 Ответить
Та! - валити уряд - так там рулять аятоли
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14.06.2025 07:55 Ответить
Будь яка заварушка в світі на користь раші, а Ізраїль теж в темі
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14.06.2025 08:15 Ответить
ну точно у меня сегодня де-жавю... сначала превентивный удар, затем ответка, теперь "Иранцы, АСТАНАВИТЕСЬ! Вас обколотыми апельсинами накормили" я уже где-то это видел, причём дважды: 14й и 22й
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14.06.2025 08:34 Ответить
пардон, наколотые апельсины с америкосовскими валенками были в 2004м
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14.06.2025 08:36 Ответить
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 09:22 Ответить
Це ж вже було!
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14.06.2025 11:01 Ответить
 
 