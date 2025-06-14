Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом восстать против своего правительства

После серии ударов по Ирану премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу.

Об этом сообщает"Радио Свобода" со ссылкой на видеообращение премьера Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

Нетаньяху заявил, что Израиль в результате ударов по Ирану уничтожил значительную часть его арсенала баллистических ракет и крупнейший объект по обогащению урана.

"За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков. Дальше будет еще больше", - сказал политик.

Он также призвал иранцев, которых он назвал гордым народом, восстать против своего правительства и начать борьбу за свободу. Он отметил, что Израиль борется не против иранского народа, а против правительства.

"Исламский режим, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля - предотвратить угрозу, которую представляют для нас ядерная программа и баллистические ракеты исламского режима", - заявил Нетаньяху.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Известно о 35 пострадавших.

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