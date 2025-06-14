Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом повстати проти свого уряду

Після серії ударів по Ірану прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відеозвернення прем’єра Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль внаслідок ударів по Ірану знищив значну частину його арсеналу балістичних ракет і найбільший об’єкт зі збагачення урану.

"За останні 24 години ми усунули вищих військових командирів, високопоставлених фізиків-ядерників. Далі буде ще більше", - сказав політик.

Він також закликав іранців, яких він назвав гордим народом, повстати проти свого уряду і розпочати боротьбу за свободу. Він зазначив, що Ізраїль бореться не проти іранського народу, а проти уряду.

"Ісламський режим, який пригнічує вас вже майже 50 років, загрожує знищити нашу країну, Державу Ізраїль. Мета операції Ізраїлю – запобігти загрозі, яку становлять для нас ядерна програма та балістичні ракети ісламського режиму", - заявив Нетаньяху.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Відомо про 35 постраждалих.

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