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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом повстати проти свого уряду

нетаньяху звернувся до іранців

Після серії ударів по Ірану прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відеозвернення прем’єра Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль внаслідок ударів по Ірану знищив значну частину його арсеналу балістичних ракет і найбільший об’єкт зі збагачення урану.

"За останні 24 години ми усунули вищих військових командирів, високопоставлених фізиків-ядерників. Далі буде ще більше", - сказав політик.

Він також закликав іранців, яких він назвав гордим народом, повстати проти свого уряду і розпочати боротьбу за свободу. Він зазначив, що Ізраїль бореться не проти іранського народу, а проти уряду.

"Ісламський режим, який пригнічує вас вже майже 50 років, загрожує знищити нашу країну, Державу Ізраїль. Мета операції Ізраїлю – запобігти загрозі, яку становлять для нас ядерна програма та балістичні ракети ісламського режиму", - заявив Нетаньяху.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Читайте також: Влада Ізраїлю обговорює відповідь на ракетну атаку Ірану, - CNN

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Відомо про 35 постраждалих.

Читайте також: Ердоган засудив удари Ізраїлю по Ірану: "Уряд Нетаньягу намагається втягнути світ у катастрофу"

Автор: 

Ізраїль (1709) Іран (2122) Нетаньягу Беньямін (178)


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Топ коментарі
+20
В Ірані багато противників режиму аятол, але це не означає, що вони фанати Ізраїлю.
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14.06.2025 00:54 Відповісти
+15
Цинічно...В стилі Путіна щодо українців...
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14.06.2025 00:49 Відповісти
+10
Нетаньяху своїх протестувальників уже порозганяв?
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14.06.2025 00:47 Відповісти
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Нетаньяху своїх протестувальників уже порозганяв?
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14.06.2025 00:47 Відповісти
В Ірані багато противників режиму аятол, але це не означає, що вони фанати Ізраїлю.
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14.06.2025 00:54 Відповісти
Ну просто методичка кремля. Просто цікаво хто у кого вкрав пропаганду.
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14.06.2025 01:06 Відповісти
B Ірані є запит на мир, на угоду зі Сполученими Штатами.
Але якщо гине мирне населення - а за останніми повідомленнями, жертви серед мирного населення є, - це може призвести до зворотного ефекту: коли люди будуть об'єднуватися навколо власної влади, якою б вона не була.
Якщо раніше ототожнення Ірану з режимом аятол може зменшуватися, то зараз може відбуватися так, що люди будуть бачити в ненависних їм керівниках захисників національних інтересів.
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14.06.2025 03:01 Відповісти
та і не потрібно щоб вони були фанатами Ізраїлю. вони повинні бути фанатами кращого життя без санкцій та ізоляції, повинні бути фанатами своєї країни, а не фанатиками ісламського екстремістського режиму.
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14.06.2025 07:47 Відповісти
Цинічно...В стилі Путіна щодо українців...
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14.06.2025 00:49 Відповісти
Він закликає проти терористичного режиму, що мучить народ і захопив владу НЕзаконно! Як і пуйло доречі
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14.06.2025 01:02 Відповісти
Так пуйло про Україну точно таку ж саму херню верзе. І про незаконне захоплення влади в 2014-му, і про терористичний режим. І теж сподівався, що в 22-му українці разом з "освободителями" побіжать скидати "бандеровскій рєжим".
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14.06.2025 01:38 Відповісти
А що режим Аятолл прийшов до влади шляхом виборів?
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14.06.2025 02:10 Відповісти
Другий тур президенських виборів в Ірані відбувся 5 липня 2024 року.

ПС. Точно таку ж херню про український "бандеровскій рєжим, которий захватіл власть в рєзультате пєрєворота" верзе кремлівське пуйло. І?
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14.06.2025 02:21 Відповісти
в період із січня 1978 до лютого 1979 року, унаслідок чого було вигнано шаха Мохаммеда, повалено монархію та встановлено нову адміністрацію, яку очолив аятола Хомейні

У нас ніхто демократію не валив і влада залишалася до виборів у парламента оскільки Янукович збіжав. Все в межах Конституції.
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14.06.2025 10:31 Відповісти
вигнано шаха Мохаммеда

Янукович збіжав

Вигнати і змусити втекти - та ж сама муйня. Як ти не перекручуй.
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14.06.2025 12:45 Відповісти
Ти любитель *****?
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14.06.2025 08:07 Відповісти
То шо призвав то понятно, але з якоі країни, якшо з ізраїлю то хай буде, але якшо з хер зна звідки, хай складає свої повноваження! Це не лідер, це тіпа тимчасовий лідор!
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14.06.2025 00:50 Відповісти
Саме так. Наш Боневтік і то не втік. Знищував кадирівців, давлячись мівіною...
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14.06.2025 01:41 Відповісти
Десь я це вже чув )))) що пук пук біБі?
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14.06.2025 00:53 Відповісти
***** фонтанував
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14.06.2025 00:56 Відповісти
Треба просто повалити кривавий тегеранський режим і все буде дуже гарно, таки да)
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14.06.2025 00:53 Відповісти
Нарешті операція почалась...
Може і в кількох 0уйлів серце надірветься від нервів , а ? у чучхістклго ⁰уйла і у моксєльного і у 0усітів всяких.... А там глянь і Ригоравіча кандрашка схопить ))))
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14.06.2025 00:59 Відповісти
Хйло разве что-то против "режима" вякал? или Абдристовича и ко с гранатометом испугался? почти сразу мирняк начали мочить, потому как это русская военная смекалка привыкли на зоне.
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14.06.2025 01:06 Відповісти
Тримаємо кулачки за Цахал та Мосад!
Най козарлюги війська Заіорданського наваляють цим покидькам в полотенцях на годовах!!
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14.06.2025 01:01 Відповісти
ти дуркуєш чи серйозно? скільки крон платять довірливі норвежці, "знедоленому" біженцю?
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14.06.2025 09:13 Відповісти
Не позорься Биби. Мужики так не поступают.
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14.06.2025 01:12 Відповісти
1400 років тому індо-арійські перси дозволили семітам (араби це семіти, чи не так) знищити свою багатющу релігію і культуру (хіба що мова лишилася, але почала запозичувати чимало слів у арабів), і повністю прийняли чужого бога.

Наслідки тієї мусульманської навали іранці сповна відчувають і донині.

Але, на жаль, висновків не роблять (якби робили, чалмоголові не захопили б 1979-го року владу у країні).
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14.06.2025 01:12 Відповісти
А де були "пєчєнєгі" та "половци",а Рюрікі де були?
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14.06.2025 08:15 Відповісти
Де були? Так в Римі корону получали від Бога галактікі на царствованіє в мацкве і Києві . Ви скажете мацкви ще не було? А ви дакажитє. І рюрік разом з каналом і партбілєтом в карманє прібил для дальнєйшого прозодженія служби в Київ. Шо тут не ясно а потім вже лєнін і австро-угорській ген штаб….
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14.06.2025 10:13 Відповісти
Про пєчєнєгав і полавцав у 625-му році збереглося трошки менше писемних свідчень

А Рюрики... Десь мед-пиво пили, у своєму Свеаланді. Але це не точно.
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14.06.2025 11:23 Відповісти
От хитрожопий, прям як підер болотний.
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14.06.2025 01:54 Відповісти
Молодший брат Путіна.
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14.06.2025 02:35 Відповісти
Он вже повстали.... поастали і лягли знову.... Одночасно закликай повстати і ка..апів проти свого друга хкуйла, з яким тобі було за честь сфотогрофуватися в обнімку , щоб світитити бігбортами по всьому Ізраїлю - дивяться мов...каца..ські євреї на нас і голосуйте... В рожок трубиш....
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14.06.2025 06:31 Відповісти
Вболіваю за обох!
Ці дві сторони не підтримують Україну!
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14.06.2025 06:50 Відповісти
Це як революція на расссії в1917 році,на максимальних ставках.
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14.06.2025 07:07 Відповісти
Важко уявити що могло більше консолідувати народ навколо аятолл ніж ця дебільна атака. Ефект буде абсолютно протилежний тому на що розраховує Нетаньяху...
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14.06.2025 07:40 Відповісти
Може і спрацює
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14.06.2025 07:43 Відповісти
Та! - валити уряд - так там рулять аятоли
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14.06.2025 07:55 Відповісти
Будь яка заварушка в світі на користь раші, а Ізраїль теж в темі
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14.06.2025 08:15 Відповісти
ну точно у меня сегодня де-жавю... сначала превентивный удар, затем ответка, теперь "Иранцы, АСТАНАВИТЕСЬ! Вас обколотыми апельсинами накормили" я уже где-то это видел, причём дважды: 14й и 22й
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14.06.2025 08:34 Відповісти
пардон, наколотые апельсины с америкосовскими валенками были в 2004м
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14.06.2025 08:36 Відповісти
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 09:22 Відповісти
Це ж вже було!
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14.06.2025 11:01 Відповісти
 
 