Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом повстати проти свого уряду
Після серії ударів по Ірану прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відеозвернення прем’єра Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.
Нетаньягу заявив, що Ізраїль внаслідок ударів по Ірану знищив значну частину його арсеналу балістичних ракет і найбільший об’єкт зі збагачення урану.
"За останні 24 години ми усунули вищих військових командирів, високопоставлених фізиків-ядерників. Далі буде ще більше", - сказав політик.
Він також закликав іранців, яких він назвав гордим народом, повстати проти свого уряду і розпочати боротьбу за свободу. Він зазначив, що Ізраїль бореться не проти іранського народу, а проти уряду.
"Ісламський режим, який пригнічує вас вже майже 50 років, загрожує знищити нашу країну, Державу Ізраїль. Мета операції Ізраїлю – запобігти загрозі, яку становлять для нас ядерна програма та балістичні ракети ісламського режиму", - заявив Нетаньяху.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Відомо про 35 постраждалих.
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Але якщо гине мирне населення - а за останніми повідомленнями, жертви серед мирного населення є, - це може призвести до зворотного ефекту: коли люди будуть об'єднуватися навколо власної влади, якою б вона не була.
Якщо раніше ототожнення Ірану з режимом аятол може зменшуватися, то зараз може відбуватися так, що люди будуть бачити в ненависних їм керівниках захисників національних інтересів.
ПС. Точно таку ж херню про український "бандеровскій рєжим, которий захватіл власть в рєзультате пєрєворота" верзе кремлівське пуйло. І?
У нас ніхто демократію не валив і влада залишалася до виборів у парламента оскільки Янукович збіжав. Все в межах Конституції.
Янукович збіжав
Вигнати і змусити втекти - та ж сама муйня. Як ти не перекручуй.
Може і в кількох 0уйлів серце надірветься від нервів , а ? у чучхістклго ⁰уйла і у моксєльного і у 0усітів всяких.... А там глянь і Ригоравіча кандрашка схопить ))))
это русская военная смекалкапривыкли на зоне.
Най козарлюги війська Заіорданського наваляють цим покидькам в полотенцях на годовах!!
Наслідки тієї мусульманської навали іранці сповна відчувають і донині.
Але, на жаль, висновків не роблять (якби робили, чалмоголові не захопили б 1979-го року владу у країні).
А Рюрики... Десь мед-пиво пили, у своєму Свеаланді. Але це не точно.
Ці дві сторони не підтримують Україну!