Наземна частина іранського ядерного об’єкта в Натанзі знищена, - Гроссі

Наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі в Ірані знищено в результатів завданих Ізраїлем ударів.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на Раді Безпеки ООН, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі іранська влада інформує нас про атаки ще на два об’єкти - а саме на завод зі збагачення палива у Фордо та об’єкт в Ісфагані. На цей момент ми не маємо достатньої інформації, окрім того, що можемо підтвердити факт військової активності навколо цих об’єктів також", - сказав очільник МАГАТЕ.

За словами Гроссі, агентство перебуває в постійному контакті з Іранським ядерним регулятором для оцінки стану уражених об’єктів. Також сторони визначають ширші наслідки для ядерної безпеки та захищеності.

Також Гроссі наголосив, що ядерні об’єкти за жодних обставин не повинні ставати мішенню.

"Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності, системи гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки", - заявив глава МАГАТЕ.

Окрім цього, він заявив, що готовий негайно вирушити до Ірану, щоб оцінити ситуацію на місці.

Наостанок Гроссі запропонував МАГАТЕ як нейтральну платформу, "де факти мають перевагу над риторикою", а технічний діалог - над ескалацією.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Відомо про 35 постраждалих.

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