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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Наземна частина іранського ядерного об’єкта в Натанзі знищена, - Гроссі

знищено наземний завод зі збагачення урану в Натанзі

Наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі в Ірані знищено в результатів завданих Ізраїлем ударів.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на Раді Безпеки ООН, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі іранська влада інформує нас про атаки ще на два об’єкти - а саме на завод зі збагачення палива у Фордо та об’єкт в Ісфагані. На цей момент ми не маємо достатньої інформації, окрім того, що можемо підтвердити факт військової активності навколо цих об’єктів також", - сказав очільник МАГАТЕ.

За словами Гроссі, агентство перебуває в постійному контакті з Іранським ядерним регулятором для оцінки стану уражених об’єктів. Також сторони визначають ширші наслідки для ядерної безпеки та захищеності.

Також Гроссі наголосив, що ядерні об’єкти за жодних обставин не повинні ставати мішенню.

"Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності, системи гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки", - заявив глава МАГАТЕ.

Окрім цього, він заявив, що готовий негайно вирушити до Ірану, щоб оцінити ситуацію на місці.

Наостанок Гроссі запропонував МАГАТЕ як нейтральну платформу, "де факти мають перевагу над риторикою", а технічний діалог - над ескалацією.

Читайте також: Рівень радіації за межами ядерного об’єкта Ірану в Натанзі залишається без змін, - Гроссі

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Відомо про 35 постраждалих.

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Автор: 

Іран (2122) МАГАТЕ (740) ядерна безпека (578) Гроссі Рафаель (312)


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Топ коментарі
+21
ізраїлю можна бомбити яд. обєкти ірану - і все ок. Росія захопила ЗАЕС, і всі мовчать. Україна розбомбила зовсім трошки кацапських стратегів, і нарвалася на нищівну критику піндоса трампа про ескалацію, і що нормальні країни таке не роблять під час перемовин, і що тепер путін буде вас бомбити - то ви самі винуваті.
Щоб ви тварі, сдохли! всі.
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14.06.2025 01:27 Відповісти
+8
Стратегічні обєкти захищені кацапським пво. Тобто, абсолютно не захищені перед західною зброєю
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14.06.2025 01:19 Відповісти
+6
Можна сказати так: коли євреї грабували Україну, то за ці кошти будували Ізраїль.
Продавали Україну і будували Ізраїль.
Зараз зраджують Україну і будують свою країну.
Хвилююсь за маму рімму. Може їй у бункері під ОП з мівіною безпечніше буде?
Хай приїде подивиться, до чого її ху..єграй довів Україну.
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14.06.2025 07:33 Відповісти
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Почекаємо, що наший потужний Лідор скаже. Йому можна вірити
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14.06.2025 01:16 Відповісти
Стратегічні обєкти захищені кацапським пво. Тобто, абсолютно не захищені перед західною зброєю
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14.06.2025 01:19 Відповісти
Нічого не може бути захищене від одночасної атаки сотень ракет/безпілоьників чи іншого гімна лише на декілька об'єктів.
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14.06.2025 02:03 Відповісти
Там трохи С-300, вони не стали купувати С-400.

однак збили F-35. пілот потрапив у полон
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14.06.2025 06:13 Відповісти
Маєш підтвердження?
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14.06.2025 10:24 Відповісти
основне ППО Ірану-Bavar-373

За інформацією іранських медіа, кожен комплекс Bavar-373 має шість пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети, а також командний пункт, РЛС пошуку і РЛС супроводу цілі. Дальність виявлення системи становить 260 км, вона може одночасно відстежувати до 300 і вражати до шести цілей одночасно. Ракети ЗРК можуть збивати цілі на відстані до 200 кілометрів.
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14.06.2025 06:20 Відповісти
можно предложить поговорить на Запорожской аэс там какой-то член магате, оон и других известных организаций "нейтральную платформу" организовал, "де факти мають перевагу над риторикою". нужно очевидно брать пример.
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14.06.2025 01:21 Відповісти
Як Гроссі може знати те чого не бачив?
Це просто проплачена Трампом пропаганда.
Якщо взяти методички кремля та співставити з тим що робить Ізраїль - просто тупо копія...
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14.06.2025 01:22 Відповісти
ізраїлю можна бомбити яд. обєкти ірану - і все ок. Росія захопила ЗАЕС, і всі мовчать. Україна розбомбила зовсім трошки кацапських стратегів, і нарвалася на нищівну критику піндоса трампа про ескалацію, і що нормальні країни таке не роблять під час перемовин, і що тепер путін буде вас бомбити - то ви самі винуваті.
Щоб ви тварі, сдохли! всі.
показати весь коментар
14.06.2025 01:27 Відповісти
Підтримую.
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14.06.2025 02:05 Відповісти
Да. Работает право сильного.

А если слаб - то работает правило молчания до тех пор пока не станешь сильным.
Это то, что надо было делать нам - улыбаться всем в округе, все норм, потом испытать ядерное бомбуе и поставить мир перед фактом - мы в клубе, продолжаем сотрудничать.

Но не так, что со всего мира три союзника, два из которых не союзники а враги параши, а третий их бывшая жертва.
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14.06.2025 02:10 Відповісти
Євреї свою країну десятиліттями не продавали, тож тут нема чого нас з ними порівнювати. Поки Україну дерибанили олігархи, євреї будували армію, економіку, та міжнародні зв'язки.
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14.06.2025 03:05 Відповісти
Можна сказати так: коли євреї грабували Україну, то за ці кошти будували Ізраїль.
Продавали Україну і будували Ізраїль.
Зараз зраджують Україну і будують свою країну.
Хвилююсь за маму рімму. Може їй у бункері під ОП з мівіною безпечніше буде?
Хай приїде подивиться, до чого її ху..єграй довів Україну.
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14.06.2025 07:33 Відповісти
Все зовсім не так!Прсто наша влада робить винуватим у всьому когось ,тому по новинам 24/7 засудження дій України зі сторони світу.Діями Шзраїлю теж багато,хто незадоволений,але вони ложили і роблять мовчки справу!!
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14.06.2025 08:06 Відповісти
Іудеї вони такі, що непомітили як вони себе називають? " Львіний нарід'' , вони себе ******* та поважають на відміну від українців в яких комплекс меншовартості, приниженості та неповноцінності культивувався на протязі століть манкуртами - малоросами, та звичайними покидьками " какая разніца" та " хоть поржом та посрем".
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14.06.2025 08:46 Відповісти
Выходит что Иран - не такие уж и подлые экстремисты, если докладывают МАГАТЭ о ситуации около ядерки.
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14.06.2025 02:08 Відповісти
не докладують, а скиглять та скавчать
.
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14.06.2025 02:16 Відповісти
Ну, это ваше личное мнение.
А вот когда совет ООН будет рассматривать эту ситуацию - на чашах весов это будет выглядеть как сотрудничество Ирана с международной правовой системой, и отмороженность Израиля.

Будет вынесено решение.

Если США его отменят, это будет означать что такая система окончательно пошла по звизде, что своим можно все, и окончательно убедит весь мир о необходимости действовать с права силы. В первую очередь Китай.
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14.06.2025 03:04 Відповісти
Іван петрів,не тужся,обхезаєшся по вуха! А краще засохни,не смерди тут!Не бачиш,люди спілкуються!!!
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14.06.2025 10:00 Відповісти
Знищено - це коли нічого живого не залишилось. Ні обладнання, ні стін. Решта - то ляля. Якщо зупиниться на тиждень чи два - то не *знищено*.
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14.06.2025 02:09 Відповісти
поїдь туда, потім розповіси.
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14.06.2025 02:17 Відповісти
Це все до сраки. Сосія передасть іранському режиму готові боєголовки а Іран заявить що це Ізраїль нікуди не попав. Потрібно бомбити і обеззброювати Сосію
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14.06.2025 03:06 Відповісти
А я думав,Гроссі здох.
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14.06.2025 06:18 Відповісти
Московіти свої заряди, передали отим ідіотам, за шахеди!
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14.06.2025 07:47 Відповісти
В целом, все по науке. В Натанзе уничтожено опытное производство на поверхности с несколькими каскадами центрифуг и разрушена подача энергии на производственные цехи в глубине. Учитывая, что центрифуги потребляют огромное количество энергии, завод фактически обесточен.

По факту в ближайшие полгода-год Иран будет вынужден обходиться теми запасами обогащенного урана, который был наработан до сегодняшнего дня. Подачу энергии, видимо, восстановить возможно по каким-то временным схемам, но для ритмичной работы производства этого вряд ли будет достаточно.
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14.06.2025 07:47 Відповісти
Давай їдь кацапський куєсос, може дасть бог там і подохнеш .
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14.06.2025 08:00 Відповісти
торгаш Гросі ,тепер спокійно може рашистські реактори,котрі в Болгарії,запропонувати іранським "чалмоносцям"
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14.06.2025 08:46 Відповісти
 
 