Этот фактор нам точно не помогает, - Зеленский об обострении между Израилем и Ираном

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на обстановку на фронте в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. Если не будет введено ограничение на экспортную цену, РФ получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины.

"Этот фактор нам точно не помогает. Поэтому и поэтому, наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики РФ", - сказал Зеленский.

Президент также анонсировал новые контакты с США, в частности - с Дональдом Трампом, для обсуждения вопросов нефтяных ограничений и продолжения поддержки Украины.

По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие "шахеды" и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.

"Будем надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится. Это помогает Украине", - отметил глава государства.

Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора", - подчеркнул президент.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

МИД призвал граждан Украины воздержаться от поездок на Ближний Восток.