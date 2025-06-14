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Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
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Этот фактор нам точно не помогает, - Зеленский об обострении между Израилем и Ираном

Израиль атаковал иранский ядерный объект Фордо

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на обстановку на фронте в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. Если не будет введено ограничение на экспортную цену, РФ получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины.

"Этот фактор нам точно не помогает. Поэтому и поэтому, наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики РФ", - сказал Зеленский.

Президент также анонсировал новые контакты с США, в частности - с Дональдом Трампом, для обсуждения вопросов нефтяных ограничений и продолжения поддержки Украины.

По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие "шахеды" и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.

"Будем надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится. Это помогает Украине", - отметил глава государства.

Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противостояние между Израилем и Ираном может дестабилизировать весь мир, - Туск

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

МИД призвал граждан Украины воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Израиль (1990) Иран (1875)


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Топ комментарии
+5
Кинь про них!!!
Проблем у Вітчизні бракує???
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14.06.2025 14:57 Ответить
+5
Хоть би зеленський, за внутрішнього ворога не забув, який щоденно убиває Україну, прямо з урядового кварталу!
Корупція в Мінрегіоні: НАБУ повідомило про підозри колишнім підлеглим Чернишова (оновлено) Джерело: https://censor.net/n3557771
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14.06.2025 15:00 Ответить
+5
Що це за потік непов'язаних між собою слів і літер?
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14.06.2025 15:02 Ответить
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Кинь про них!!!
Проблем у Вітчизні бракує???
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14.06.2025 14:57 Ответить
"Докуя"
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14.06.2025 14:58 Ответить
так він же про свою Вітчизну і говорить,мовляв на неї напав злий Іран...
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14.06.2025 16:36 Ответить
Що це за потік непов'язаних між собою слів і літер?
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14.06.2025 15:02 Ответить
Наркошка.
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14.06.2025 15:21 Ответить
То мабуть Зеленського зацитували
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14.06.2025 15:33 Ответить
Це мабуть Володимир Александрович маскується.
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14.06.2025 16:33 Ответить
це мовна інкогеренція - ефекторний розлад мови на грунті психопатологічних відхилень. Зазвичай діалог з такими персонажами виглядає приблизно так:
- Як ви почуваєтеся?
- Де Петро… я пішов і спав. А що хочуть? І вчора було… все є…
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14.06.2025 16:43 Ответить
Куди не кинь - всюди клин
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14.06.2025 14:58 Ответить
Не клин, ми тоже хочемо жити.
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14.06.2025 15:04 Ответить
Хоть би зеленський, за внутрішнього ворога не забув, який щоденно убиває Україну, прямо з урядового кварталу!
Корупція в Мінрегіоні: НАБУ повідомило про підозри колишнім підлеглим Чернишова (оновлено) Джерело: https://censor.net/n3557771
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14.06.2025 15:00 Ответить
Хоть марайона не буде! Ракети, так. За рік.
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14.06.2025 15:03 Ответить
Потім Порошенко все Вам згадає!
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14.06.2025 15:01 Ответить
Хто винен ?, знову євреї !
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14.06.2025 15:03 Ответить
Не мамятаю. Вшапочках?
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14.06.2025 15:05 Ответить
як на мене, то іранцям давно треба було дати по морді, щоби не якшалися з рашою.
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14.06.2025 15:03 Ответить
якою буде Ціна на нафту..головне
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14.06.2025 15:04 Ответить
Європа допоможе. Основна масса там. Чекаєм.
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14.06.2025 15:07 Ответить
Тобто не допомагає, Іран тепер менше буде кацапи допомагати.
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14.06.2025 15:06 Ответить
А санкції на нафту з «Дружби» будуть?
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14.06.2025 15:07 Ответить
Наоборот - террористы несут наказание. Об этом надо говорить! Как то не паралельно с Израелем действует Зеленский. Надо провести параллель - террористы наказаны в Иране и будут наказаны в рф. Это ведь одна шайка!
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14.06.2025 15:19 Ответить
Типу нас хтось питавсь
Зеля не дозволяв
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14.06.2025 15:21 Ответить
Это временное колебание и реакция во всех процессах - на события которые развернулись между Ираном и Израилем. За полтора года, с октября 2023 - израиль уже поработал в Секторе Газа (автономная часть палестины), в Ливане (и кусок себе нормальный отхапал по Израильским меркам), в Сирии (в частности создал Буферную зону в Голландских высотах, для отражения Иранских воздушных атак). Отработал и по Йемену неоднократно. - И везде когда он начинал был информационный всплеск и колебания. Пройдёт неделя-две, и всё устаканится, даже если Израиль будет продолжать бомбить Иран, это будет нормой, а через 2 недели у Ирана из ПВО только палки да камни останутся... а ну и рагатки чтобы пытаться докинуть камешки до израиля. Инфо всплеск сойдёт на нет, и будут периодически где то, что то упоминать, так как наземная операция невозможна
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14.06.2025 15:25 Ответить
Чому ви вирішили, шо наземна операція неможлива? Я би назвав її маловірогідною, але аж ніяк не неможливою.
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14.06.2025 15:39 Ответить
У Ізраїля людей не вистачить на окупацію Ірану. Чи Ви мали на увазі наземну операцію Ірану проти Ізраїлю?
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14.06.2025 16:36 Ответить
Та ні, окупацію вони явно не потягнуть. Але ввести обмежений контінгент і все шо треба розваляти + зробити буферну зону - чому ні? Окрім того, будь які розборки в Персидській протоці - це бʼє в першу чергу по всіх арабських сусідах Ірана.
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14.06.2025 16:41 Ответить
Я думаю, що там після ударів Ізраїлю відкриється вікно можливостей для зміни влади в Ірані.
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14.06.2025 17:01 Ответить
Ну а жиди (в нормальному, некацапському сенсі цього слова) допоможуть чим можуть
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14.06.2025 17:03 Ответить
У Ирана нет возможности добраться до Израиля. У него была такая возможность ранее, но он не воспользовался ею, и упустил свой шанс в первой декаде декабря, с падением режима Асада в Сирии. Пришедшие силы в достаточной мере продемонстрировали свою лояльность западу и нежелание конфликтовать с Израилем. Это наглядно видно на снятии санкций (некоторые из которых ещё в 1980 году были введены, когда Сирией управлял отец Асада). И показал полный разворот от Ирана (что логично, т.к. Иран в кооперации с рф ранее воевал с нынешним правительством на стороне того же Асада). Иордания закрыло своё воздушное пространство и вместе с США и Израилем сбивала ракеты Ирана, что не мешает впрочем истребитлем Израиля добираться до Ирана. Впрочем королевство, хоть и не является участником Авраамовых соглашений, но чёткую сторону заняло. Саудовская Аравия также на стороне США. Израиль окружён по сути странами которые не пропустят ВС Ирана. Гипотетически предположить, что Иран начнёт спец операцию в Сирии, чтобы дойти до Ливана, единственного союзника, и с согласия Ирака... чего им точно бы хватило - это живой силы, это реально орда, с населением почти 91 мил человек... но ни логистики, ни снабжения они не смогут обеспечить в тысячах километрах пустыни. Разве что бутылями по 25 литом воды обмотаются, чтобы от жажды не умереть, и дождаться прилётов от ВС Израиля.
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14.06.2025 16:57 Ответить
100% згоден. Я мав на увазі шо навпаки Ізраїль може висадити якийсь обмежений десант після завоювання повного контролю в повітрі. Одна справа шось бомбити, а зовсім інша - коли солдати захоплять і підірвуть все. Зважабчи на те, шо в іранців багато всяких підземних обʼєктів, а США не дає протибункерні бомби.
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14.06.2025 17:07 Ответить
я не эксперт, это лишь рассуждения. Теоретически это могли бы быть Воздушно десантные локальные высадки, единственное не понятно как эвакуировать потом небольшую группу спецназа, ну Моссад всегда умеет удивлять. Касательно наземной операции (крупной высадки с созданием буферной зоны) - это всегда потери, а учитывая расстояние более 1000 км, на оперативное прикрытие авиации не получится расчитывать. Да и буферная зона там не нужна. Соседи израиля Кувейт, он не является вообще игроком как таковым. Ирак (в котором находятся базы и бизнес США), Турция (она на словах только осуждает Израиль, но буферная зона и присутствие военных Израиля ей не нужно, она не допустит на своём участке), Азербайджан (союзник Израиля - там две недели или месяц назад были переговоры между Израилем и Сирией, именно Азербайджан выступил посредником и организатором), и Армения (она выкинута из арены, и ей проблем хватает от Азербайджана и Турции) - т.е. Израиль по сути там не имеет врагов. Про восточных соседей гвоорить не приходится, так как Иран огромный (по размерам 3 Украины) - да и дела Индии, Пакистана, Туркменистана и Афганистана) Израиль особо не фигурирует там. А и самое важное - у Израиля хватает работы по Сектору Газа (площадь которого 365 кв. км) - это весь участок как пол Киева (площадь Киева 847 кв. км), т.е. за пару часов пройти можно вдоль и за час полтора поперёк, они с октября 2023 года решить не могут. И у них есть много работы по Ливану и Йемену (той части Йемена которая контролируется Хуситами). Израиль очень высокотехнологичный в военном плане, и у него много оружия, в этом его Сила. Но он очень маленький (и по размеру и по населению) - не представляю себе, как он смог бы перебросить контингент достаточный, и какие цели были бы у него в Иране в наземной операции. Ядерку, он будет тактично рушить бомбами, у него их очень и очень много и производство и закупки не останавливаются.. возможны гипотетически локальные операции
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14.06.2025 17:29 Ответить
Ото дурник!
З обох країн зброя та комплектуючі будуть використані одні проти інших і не поступатимуть *****.
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14.06.2025 15:26 Ответить
Щоправда фактично наша зброя може передаватися Ізраїлю. І якось не віриться, що росія є технологічно залежною від Ірану. Як покупець російської зброї її цікавить і у дестабілізації на Близькому Сході росія і можливо, що лише росія зацікавлена.
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14.06.2025 15:46 Ответить
кому це "нам " Українці та "НАМ" це 2 великі різниці.
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14.06.2025 15:54 Ответить
Всі фактори йому не допомагають.
Навіщо пнувся на вищий пост у державі?
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14.06.2025 16:02 Ответить
БОВДУР! Потужне це є головна перепона і тормоз у війні
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14.06.2025 16:09 Ответить
Геополітик потужний,не о том міркує.
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14.06.2025 16:12 Ответить
весь Цензор в статтях про Ізраїль,всі обговорюють удари по Ізраїлю,деякі біженці ,з Європи закликають нас тримати кулачки за Цахал І Моссад... про те,що у нас сотні тисяч загиблих.десятки міст і сотні сіл стерті з лиця Землі...ніхто й не згадає,всі помисли на боці Ізраїля...який за 40 міс війни не продав Україні навіть поганенької гайки! і це при тому що вся влада тут в Ізраїля,всі гроші там же,а ми з останніх сил намагаємося ізраїльських олігархів типу Бєні та Піні ввести до числа найбагатших у світі... хто ж ми,як не гої,вірніше шабесгої??
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14.06.2025 16:34 Ответить
Хтось роздовбав союзника нашого ворога. І як це трактувати?
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14.06.2025 16:37 Ответить
Ось нащо на увесь світ показувати,що ти нуль .
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14.06.2025 17:19 Ответить
 
 