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Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
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Противостояние между Израилем и Ираном может дестабилизировать весь мир, - Туск

Иран после обстрела

Обострение ситуации между Израилем и Ираном может дестабилизировать весь мир.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Противостояние между Израилем и Ираном движется в направлении полномасштабной войны в регионе, которая может дестабилизировать весь мир. Со времен Второй мировой войны мы не были так близко к глобальному конфликту", - подчеркнул Туск.

По его словам, Еврома и США должны сейчас объединить усилия, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призвал граждан Украины воздержаться от поездок на Ближний Восток

Автор: 

Израиль (1990) Иран (1875) Туск Дональд (764)


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Топ комментарии
+11
Не знаю як люди, а конкретно ти, Сашко, реально почав нести якусь фігню. Ізраїль влупив по придурках, які передали кацапам дрони, технології їх виробництва (які кожну ніч летять до тебе в хвіртку) а також передали чи збиралися передавати балістичні ракети. А ти чимось незадоволений? Переживаєш за овцейобів, за допомогою яких вбили сотні українців, включаючи жінок і дітей? Може ти перегрівся? Ну не був же ти таким дебілом раніше.
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14.06.2025 13:56 Ответить
+9
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14.06.2025 13:51 Ответить
+9
Цей процес почався давно, і тепер вже невідворотно. Треба було не жувати соплі і не відгодовувати монстрів типу рашки, ірану, китаю. Тепер пізно. Хоча якби не танцювали перед рашкою на цирлах, а додавлювали б жорсткими санкціями, то може вдалося б врятувати ситуацію. Рашка на даний момент - голова гідри.
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14.06.2025 14:00 Ответить
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Та я вас прошу
Трамп потім скаже що то не він винуватий, а Байден
Світ зійшов з розуму і от от рвоне. Особливо агресивні мусліми в Європі
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14.06.2025 13:48 Ответить
Нє...
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14.06.2025 13:49 Ответить
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14.06.2025 13:51 Ответить
👍
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14.06.2025 15:22 Ответить
люди викинули мізки і хочуть щорічно святкувати свято викидання мізків.
ізраїль вчинив акт війни за який повинен бути публічно засуджений кожною нормальною людиною.
бо якщо ні то росії можна вчиняти акт війни про України, в майбутньому проти естонії, в минулому проти грузії.
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14.06.2025 13:51 Ответить
Не знаю як люди, а конкретно ти, Сашко, реально почав нести якусь фігню. Ізраїль влупив по придурках, які передали кацапам дрони, технології їх виробництва (які кожну ніч летять до тебе в хвіртку) а також передали чи збиралися передавати балістичні ракети. А ти чимось незадоволений? Переживаєш за овцейобів, за допомогою яких вбили сотні українців, включаючи жінок і дітей? Може ти перегрівся? Ну не був же ти таким дебілом раніше.
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14.06.2025 13:56 Ответить
там обидві сторони -руки в крові,Газа,табір для біженців нещодавна взлетів у повітря,там були діти....
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14.06.2025 14:47 Ответить
А якого хріна газовщики зачепили Ізраїль
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14.06.2025 15:09 Ответить
Сиділи б газівці в своїй газі мирно - ніхто б їх не бомбив. А табори біженців і сам хамас ******** обпулювати, шоб потім дебільне лівачьйо верещало.
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14.06.2025 15:30 Ответить
Бабенко ти дебілом народився,чи якусь спецпідготовку проходив????
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14.06.2025 14:11 Ответить
Сашуня, Ізраїль відповів на агресію, а Росія так і так вчиняє агресію проти України і плювала на всіх. А якби їй дали по морді, то вона б на слідуючий раз подумала.
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14.06.2025 15:08 Ответить
потрудіться чемно писати бо як ні то ігнор ваших бидлячих коментарів буде незворотнім наслідком.
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14.06.2025 15:10 Ответить
А то шо підарасна кацапня з 2014-го витворяє з Україною не може?
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14.06.2025 13:52 Ответить
Тобто, а рашка не може....
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14.06.2025 13:52 Ответить
Може є побоювання, що там у війну втягнуться й інші країни. А тут таких побоювань нема - все прогнозовано, Україну довбатимуть та й все.
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14.06.2025 13:56 Ответить
На Заході до тремтіння в колінах бояться мусульман, а рашки не бояться.
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14.06.2025 14:03 Ответить
Ні вони більше бояться, що призупиняться поставки ресурсів з Ірану для їх виробництв і друге їм не повернуть надані кредити, які надаються із мотивом, що прості іранці в нічому не винні, хоча я сумніваюсь, що там не така сама ситуація як в раші та більшість не підтримує тероризм, вони ще скоро будуть орків кредитувати і розповідати що то для підтримки простих людей.
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14.06.2025 16:04 Ответить
Цей процес почався давно, і тепер вже невідворотно. Треба було не жувати соплі і не відгодовувати монстрів типу рашки, ірану, китаю. Тепер пізно. Хоча якби не танцювали перед рашкою на цирлах, а додавлювали б жорсткими санкціями, то може вдалося б врятувати ситуацію. Рашка на даний момент - голова гідри.
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14.06.2025 14:00 Ответить
А зараз він стабільний🤣
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14.06.2025 14:00 Ответить
Звісно був до 13го числа стабільний. Абсолютно непохитний. А найбільша війна континентальна в Європі з 1945 року, зі знищеними 15'000 танками, сотнями літаків та гелікоптерів, мільйоном знищених та поранених кацапських вояків, витрачені засрашкою десятки мільйонів снарядяв по українським містам та селам, щоденні обстріли дронами і балістичними ракетами в центрі Європи - то так, дрібничка. "Конфлікт", а не війна.

Зате сотня ракет в Ізраїль - то страшенна подія, після якої вірогідність 3ї світової тепер прям 99.999%.

І нагадую, що в жовтні 2024 року вже відбувалась сотня ракет "в Ізраїль", які здебільшого влучили ... в нікуди. І притомні (яких всі тоді "срали" в соцмережах) тоді казали - це був договорняк між Ізраїлем, США і Іраном - Іран спеціально націлив ракети деінде, в пустирі, а не в міста. Вчора-сьогодні Іран продемонстрував - як буває, коли насправді цілять туди, коли треба, а не в пустирі. І яка справжня ефективність всіх тих "залізних куполів" та THAAD-ів з Arrow3 - прильоти і вибухи в щільній забудові красномовні.
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14.06.2025 16:35 Ответить
Хай союзники ***** хоч повбивають одне іншого - похрен.
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14.06.2025 14:22 Ответить
А між Україною і росією ?
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14.06.2025 15:02 Ответить
Ви що, забули? Це громадянська війна. Ну або "український конфлікт". До чого тут засрашка?
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14.06.2025 16:36 Ответить
а напад рашки на Україну - це нормально, не дестабілізує
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14.06.2025 15:27 Ответить
Читаю, як купа ботів підтримують Іран, який продав оркам шахеди, і всі уже забули як вони поставили раші такі самі балістичні ракети які летять по Ізраїлю. І як вони хуситів спосорують, що атакують торгові кораблі в тому числі з українською продукцією.
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14.06.2025 15:59 Ответить
якби трамп був президентом, цієї війни ніколи б не відбулось !
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14.06.2025 18:05 Ответить
 
 