Противостояние между Израилем и Ираном может дестабилизировать весь мир, - Туск
Обострение ситуации между Израилем и Ираном может дестабилизировать весь мир.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Противостояние между Израилем и Ираном движется в направлении полномасштабной войны в регионе, которая может дестабилизировать весь мир. Со времен Второй мировой войны мы не были так близко к глобальному конфликту", - подчеркнул Туск.
По его словам, Еврома и США должны сейчас объединить усилия, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
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Трамп потім скаже що то не він винуватий, а Байден
Світ зійшов з розуму і от от рвоне. Особливо агресивні мусліми в Європі
ізраїль вчинив акт війни за який повинен бути публічно засуджений кожною нормальною людиною.
бо якщо ні то росії можна вчиняти акт війни про України, в майбутньому проти естонії, в минулому проти грузії.
Зате сотня ракет в Ізраїль - то страшенна подія, після якої вірогідність 3ї світової тепер прям 99.999%.
І нагадую, що в жовтні 2024 року вже відбувалась сотня ракет "в Ізраїль", які здебільшого влучили ... в нікуди. І притомні (яких всі тоді "срали" в соцмережах) тоді казали - це був договорняк між Ізраїлем, США і Іраном - Іран спеціально націлив ракети деінде, в пустирі, а не в міста. Вчора-сьогодні Іран продемонстрував - як буває, коли насправді цілять туди, коли треба, а не в пустирі. І яка справжня ефективність всіх тих "залізних куполів" та THAAD-ів з Arrow3 - прильоти і вибухи в щільній забудові красномовні.