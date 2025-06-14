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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
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Протистояння між Ізраїлем та Іраном може дестабілізувати весь світ, - Туск

іран після обстрілу

Загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном може дестабілізувати увесь світ.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Протистояння між Ізраїлем та Іраном рухається у напрямку повномасштабної війни в регіоні, яка може дестабілізувати увесь світ. З часів Другої світової війни ми не були так близько до глобального конфлікту", - наголосив Туск.

За його словами, Єврома та США мають наразі об’єднати зусилля, щоб зупинити подальшу ескалацію.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок на Близький Схід

Автор: 

Ізраїль (1709) Іран (2122) Туск Дональд (546)


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Топ коментарі
+11
Не знаю як люди, а конкретно ти, Сашко, реально почав нести якусь фігню. Ізраїль влупив по придурках, які передали кацапам дрони, технології їх виробництва (які кожну ніч летять до тебе в хвіртку) а також передали чи збиралися передавати балістичні ракети. А ти чимось незадоволений? Переживаєш за овцейобів, за допомогою яких вбили сотні українців, включаючи жінок і дітей? Може ти перегрівся? Ну не був же ти таким дебілом раніше.
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14.06.2025 13:56 Відповісти
+9
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14.06.2025 13:51 Відповісти
+9
Цей процес почався давно, і тепер вже невідворотно. Треба було не жувати соплі і не відгодовувати монстрів типу рашки, ірану, китаю. Тепер пізно. Хоча якби не танцювали перед рашкою на цирлах, а додавлювали б жорсткими санкціями, то може вдалося б врятувати ситуацію. Рашка на даний момент - голова гідри.
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14.06.2025 14:00 Відповісти
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Та я вас прошу
Трамп потім скаже що то не він винуватий, а Байден
Світ зійшов з розуму і от от рвоне. Особливо агресивні мусліми в Європі
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14.06.2025 13:48 Відповісти
Нє...
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14.06.2025 13:49 Відповісти
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14.06.2025 13:51 Відповісти
👍
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14.06.2025 15:22 Відповісти
люди викинули мізки і хочуть щорічно святкувати свято викидання мізків.
ізраїль вчинив акт війни за який повинен бути публічно засуджений кожною нормальною людиною.
бо якщо ні то росії можна вчиняти акт війни про України, в майбутньому проти естонії, в минулому проти грузії.
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14.06.2025 13:51 Відповісти
Не знаю як люди, а конкретно ти, Сашко, реально почав нести якусь фігню. Ізраїль влупив по придурках, які передали кацапам дрони, технології їх виробництва (які кожну ніч летять до тебе в хвіртку) а також передали чи збиралися передавати балістичні ракети. А ти чимось незадоволений? Переживаєш за овцейобів, за допомогою яких вбили сотні українців, включаючи жінок і дітей? Може ти перегрівся? Ну не був же ти таким дебілом раніше.
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14.06.2025 13:56 Відповісти
там обидві сторони -руки в крові,Газа,табір для біженців нещодавна взлетів у повітря,там були діти....
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14.06.2025 14:47 Відповісти
А якого хріна газовщики зачепили Ізраїль
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14.06.2025 15:09 Відповісти
Сиділи б газівці в своїй газі мирно - ніхто б їх не бомбив. А табори біженців і сам хамас ******** обпулювати, шоб потім дебільне лівачьйо верещало.
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14.06.2025 15:30 Відповісти
Бабенко ти дебілом народився,чи якусь спецпідготовку проходив????
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14.06.2025 14:11 Відповісти
Сашуня, Ізраїль відповів на агресію, а Росія так і так вчиняє агресію проти України і плювала на всіх. А якби їй дали по морді, то вона б на слідуючий раз подумала.
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14.06.2025 15:08 Відповісти
потрудіться чемно писати бо як ні то ігнор ваших бидлячих коментарів буде незворотнім наслідком.
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14.06.2025 15:10 Відповісти
А то шо підарасна кацапня з 2014-го витворяє з Україною не може?
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14.06.2025 13:52 Відповісти
Тобто, а рашка не може....
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14.06.2025 13:52 Відповісти
Може є побоювання, що там у війну втягнуться й інші країни. А тут таких побоювань нема - все прогнозовано, Україну довбатимуть та й все.
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14.06.2025 13:56 Відповісти
На Заході до тремтіння в колінах бояться мусульман, а рашки не бояться.
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14.06.2025 14:03 Відповісти
Ні вони більше бояться, що призупиняться поставки ресурсів з Ірану для їх виробництв і друге їм не повернуть надані кредити, які надаються із мотивом, що прості іранці в нічому не винні, хоча я сумніваюсь, що там не така сама ситуація як в раші та більшість не підтримує тероризм, вони ще скоро будуть орків кредитувати і розповідати що то для підтримки простих людей.
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14.06.2025 16:04 Відповісти
Цей процес почався давно, і тепер вже невідворотно. Треба було не жувати соплі і не відгодовувати монстрів типу рашки, ірану, китаю. Тепер пізно. Хоча якби не танцювали перед рашкою на цирлах, а додавлювали б жорсткими санкціями, то може вдалося б врятувати ситуацію. Рашка на даний момент - голова гідри.
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14.06.2025 14:00 Відповісти
А зараз він стабільний🤣
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14.06.2025 14:00 Відповісти
Звісно був до 13го числа стабільний. Абсолютно непохитний. А найбільша війна континентальна в Європі з 1945 року, зі знищеними 15'000 танками, сотнями літаків та гелікоптерів, мільйоном знищених та поранених кацапських вояків, витрачені засрашкою десятки мільйонів снарядяв по українським містам та селам, щоденні обстріли дронами і балістичними ракетами в центрі Європи - то так, дрібничка. "Конфлікт", а не війна.

Зате сотня ракет в Ізраїль - то страшенна подія, після якої вірогідність 3ї світової тепер прям 99.999%.

І нагадую, що в жовтні 2024 року вже відбувалась сотня ракет "в Ізраїль", які здебільшого влучили ... в нікуди. І притомні (яких всі тоді "срали" в соцмережах) тоді казали - це був договорняк між Ізраїлем, США і Іраном - Іран спеціально націлив ракети деінде, в пустирі, а не в міста. Вчора-сьогодні Іран продемонстрував - як буває, коли насправді цілять туди, коли треба, а не в пустирі. І яка справжня ефективність всіх тих "залізних куполів" та THAAD-ів з Arrow3 - прильоти і вибухи в щільній забудові красномовні.
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14.06.2025 16:35 Відповісти
Хай союзники ***** хоч повбивають одне іншого - похрен.
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14.06.2025 14:22 Відповісти
А між Україною і росією ?
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14.06.2025 15:02 Відповісти
Ви що, забули? Це громадянська війна. Ну або "український конфлікт". До чого тут засрашка?
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14.06.2025 16:36 Відповісти
а напад рашки на Україну - це нормально, не дестабілізує
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14.06.2025 15:27 Відповісти
Читаю, як купа ботів підтримують Іран, який продав оркам шахеди, і всі уже забули як вони поставили раші такі самі балістичні ракети які летять по Ізраїлю. І як вони хуситів спосорують, що атакують торгові кораблі в тому числі з українською продукцією.
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14.06.2025 15:59 Відповісти
 
 