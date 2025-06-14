США не были удивлены эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, мы внимательно следим за ситуацией, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не были удивлены последней волной ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и эскалацией конфликта между двумя странами.

Его заявление цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что нас действительно удивила какая-то динамика этих событий. Она продолжается некоторое время, но мы внимательно за этим следим",- сказал Хегсет.

Также глава Пентагона заявил, что США хорошо подготовлены к защите своих граждан и интересов на Ближнем Востоке и "имеют значительные ресурсы в регионе".

Кроме этого, Хегсет повторил слова президента США Дональда Трампа о поддержке мирного решения нынешней эскалации между Израилем и Ираном.

"Президент продолжает заявлять, что он предпочитает мир. Он предпочитает решение этого вопроса за столом переговоров. Иран все еще имеет такую возможность, но Израиль принял меры, которые считал необходимыми для самообороны, и, судя по первому дню, они были достаточно эффективными", - сказал глава оборонного ведомства США.

Читайте также: Противостояние между Израилем и Ираном может дестабилизировать весь мир, - Туск

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Читайте также: Этот фактор нам точно не помогает, - Зеленский об обострении между Израилем и Ираном