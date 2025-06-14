США перебросили часть систем противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток, - Хегсет

США частично перебросили средства противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток.

Об этом заявил глава Пеннтагона Пит Хегсет в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я был на Капитолийском холме всю неделю на слушаниях. И один из вопросов, который был задан: переместили ли вы некоторые из ваших средств противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток? На что я ответил: "да, мы это сделали"", - сказал глава оборонного ведомства США.

Он также добавил, что США используют все имеющиеся ресурсы, чтобы защитить своих людей в регионе.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский в интервью ABC News заявлял, что США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, которые предназначались Украине.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

