12 265 139

США перебросили часть систем противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток, - Хегсет

Гегсет о переброске ПВО на Ближний Восток

США частично перебросили средства противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток.

Об этом заявил глава Пеннтагона Пит Хегсет в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я был на Капитолийском холме всю неделю на слушаниях. И один из вопросов, который был задан: переместили ли вы некоторые из ваших средств противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток? На что я ответил: "да, мы это сделали"", - сказал глава оборонного ведомства США.

Он также добавил, что США используют все имеющиеся ресурсы, чтобы защитить своих людей в регионе.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский в интервью ABC News заявлял, что США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, которые предназначались Украине.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Читайте также: США не были удивлены эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, мы внимательно следим за ситуацией, - Хегсет

Автор: 

+31
Не 3.14здіть гниди .. Напевно ж - засобами протидії безпілотникам , увесь Ізраїль забитий під зав'язку , і вже давно . Оце повірю я , що Ізраїль до цього моменту залишався беззахисним перед іранськими дронами . Та щасс ..
Ви перекинули ті засоби лише щоб перед загрозою масованих кацапських ударів , і неможливості більше їх відбивати , зробити Україну більш зговірливою ,, і таки змусити нас погодитись на умови кацапів . На капітуляцію тобто .
14.06.2025 19:08 Ответить
+26
Є чим пишатися, будапештські херанти.
" Договори з кацапами і Штатами не варті паперу, на якому вони написані."
14.06.2025 19:00 Ответить
+18
Ну звісно, для Краснова і його дуполизів українці не люди.
14.06.2025 18:59 Ответить
Системи перемістили завчасно, отже Ізраїль та США разом планували удар по Ірану.
14.06.2025 19:19 Ответить
Це не "системи протидії безпілотникам", це ракети для збиття БПЛА, які були замовлені Україною по програмі USAI за рахунок держбюджету США (в рамкках отих самих 61 лярди з минулого року), виготовлені і мали бути передані Україні. Але Трамп перенаправив...
14.06.2025 19:20 Ответить
і ***** позвонив і виніс подяку рудому підору
14.06.2025 19:24 Ответить
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ"... Цензор, "Rising lion" це зовсім не "левиний народ" у перекаді...
14.06.2025 19:25 Ответить
Це просто скорочення, причому неправильне. Назва операції звучить так - "а-Ам кі-Лаві", Народ як Лев.
А повне вираження, виглядає так - "а-Ам кі-Лаві Якум", Народ як Лев Повстане
14.06.2025 20:25 Ответить
Дякую за пояснення. То це тут у Пентагоні невдало переклали виходить...
14.06.2025 21:02 Ответить
Віктор, це "Rising lion" - не є коректним перекладом назви операції.
14.06.2025 20:41 Ответить
Цікаво звучить. Типу системи стояли в Україні, а їх забрали і вивезли в Ізраїль? Чи вони стояли в США, призначались на відправку в Україну, але їх направили в Ізраїль?
14.06.2025 19:25 Ответить
Їх модифікували спеціально для України, під знищення "шлюхедів". Тобто дуже негарно повели себе "партнери".
14.06.2025 19:36 Ответить
Питання було в іншому: де вони фізично знаходились і звідки їх забрали, з України чи з США?

І одне із запитань, яке було поставлено: чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії безпілотникам з України на Близький Схід? На що я відповів: "так, ми це зробили" Джерело: https://censor.net/ua/n3557936
14.06.2025 19:49 Ответить
Их передали из штатов.
"... з України на Близький Схід" - для України на Близький Схід.
14.06.2025 21:00 Ответить
Ну якось воно не так мало б звучати, якби "для України на близький схід".
14.06.2025 22:29 Ответить
Якщо так це розглядати, то ви праві. Але скоріш за все це або "особливості перекладу", або рівень знань того, хто ставив Хегсету це запитання
15.06.2025 08:28 Ответить
Коли я кажу, що для США ми унтерменші, чомусь мене відправляють в бан. Це ж просто гірка правда. Пофіг, демократ Обама чи республіканець Трамп. Хто читав книгу Обами чи блоги американців, що в Києві працювали. Це єдина причина, чому нам не можна мати ядерку. І чому нас прокинуть завжди. Про шерифа та проблеми індіанців - це про нас.
14.06.2025 19:42 Ответить
Гегсет ти гандон.
14.06.2025 19:47 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо
14.06.2025 19:53 Ответить
Американские мальчики теперь будут воевать на ближнем востоке, почти против ядерного государства. Война с ираном их война, но война у европе против сумашедшей россии не их война
14.06.2025 19:59 Ответить
Ну, так воювати з майже ядерною державою і з реально ядерною - дві великі різниці. Звісно, що вони вибрали війну з майже ядерною.
14.06.2025 20:11 Ответить
Все правильно! І тут, єдине,що відповідає здоровому глузду,- це легендарні слова пана Черчиля: ""Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну, і ганьбу""... Амарикасоси - вам п**да !!!
15.06.2025 12:44 Ответить
Дык, трампу нужны ослабленные Европа с мордором , как и с Ираном. Ничего личного - это же сделка. Штаты на Второй мировой не хило приподнялись.
14.06.2025 21:14 Ответить
14.06.2025 20:06 Ответить
Зробимо Америку знову сильною. Поб'ємо слабаків зі списами своїми Томагавками ! Щоб стати сильним треба ховатись від сильного ? Так, краще бути першим у другій лізі ніж останнім у Вищій.
14.06.2025 21:42 Ответить
"Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань, яке було поставлено: чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії безпілотникам з України на Близький Схід? На що я відповів: "так, ми це зробили"", - сказав очільник оборонного відомства, а Ізраїль ХОЧ В КУРСІ КУДА ПЕРЕМІСТИЛИ І ЧИ ПЕРЕМІСТИЛИ ВЗАГАЛІ???
14.06.2025 21:51 Ответить
Рудий ідіот вже сцить сам ляпати, то промокашки підхопили...
15.06.2025 00:31 Ответить
Щоб захистити своїх людей в регіоні 🇮🇱🫡 а Українці для них то таке просто гої
15.06.2025 02:42 Ответить
та срати вже на ту гамерику
давай нову паутинку!!!
розебем усю ядерку на землі дронами
15.06.2025 08:13 Ответить
так їх давав байден нах ви віддали цьому довбойобу-педофілу
15.06.2025 09:01 Ответить
Я не розумію за який х.р Язелені гниди віддали америкосам половини надр, за що бл,
15.06.2025 09:26 Ответить
Не сподівайтесь на адміністрацію трампона, це союзники та прихильники орків
15.06.2025 09:35 Ответить
хегсет- це рідкісний дегенерат, украіноненависник
15.06.2025 10:21 Ответить
Схоже домовились: кацапи здають Іран, штати - Україну.
15.06.2025 10:39 Ответить
Давай, хворобливий ти наш, працюй! Може напрацюєш разом з Трампушкою на третю світову. До того йдеться, коли такі невігласи при владі...
15.06.2025 12:19 Ответить
Коли вже цей Гегсет гігнеться?
15.06.2025 12:21 Ответить
Вельмишановний наш Пан Президент, чи не змогли б Ви дати,, Фас,, нашим хлопцям, щоб зібрали, не зробили, а зібрали до купи, хоч маленьку бомбку. Ну такий шанс, впустити,ну ніяк не можна.
15.06.2025 14:01 Ответить
Чом бий не забрати,якщо діючий(поки що) президент України вводить санкції проти ЗСУ,блокує виробництвор РЕБ в Україні?!
15.06.2025 15:32 Ответить
Цей алкаш напевно пишається власною тупістю та підлістю.
15.06.2025 17:27 Ответить
