США перебросили часть систем противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток, - Хегсет
США частично перебросили средства противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток.
Об этом заявил глава Пеннтагона Пит Хегсет в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я был на Капитолийском холме всю неделю на слушаниях. И один из вопросов, который был задан: переместили ли вы некоторые из ваших средств противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток? На что я ответил: "да, мы это сделали"", - сказал глава оборонного ведомства США.
Он также добавил, что США используют все имеющиеся ресурсы, чтобы защитить своих людей в регионе.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский в интервью ABC News заявлял, что США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, которые предназначались Украине.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
