Британия перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители, - Стармер
Великобритания перебрасывает на Ближний Восток истребители "на случай непредвиденных ситуаций в регионе".
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы перемещаем средства в регион, в том числе истребители, для поддержки в случае непредвиденных ситуаций в регионе", - сказал глава британского правительства.
Отмечается, что ранее Великобритания разместила истребители на Ближнем Востоке в рамках операции по противодействию угрозам в Ираке и Сирии.
Как рассказал представитель премьер-министра Великобритании, дополнительные экипажи начали подготовку к развертыванию утром пятницы, 13 июня, когда стало понятно, что ситуация в регионе ухудшается. С британских баз были развернуты дополнительные самолеты для дозаправки. Также будут отправлены дополнительные истребители.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
Нам також на початку війни надали лендліз, але з якоїсь причини ми відмовились від нього та замість масового виробництва озброєння, погрузли в корупції.
Ізраїль плював на думку Європи, а Трамп ображає її, підтримує фашистів та вводить мита, і знову в разі проблем - всі мають допомагати американцям. Може прийшов час, дати шанс Донні продемонструвати - наскільки ж він зробив Америку великою за час свого президенства? І заодно зрозуміти необхідність мати союзників, а не перетворювати усіх навколо в ворогів.
"ви ж не в НАТО", "ви ж не Ізраїль"
Коли доходить до слів:
#Українці_ви_неймовірні
#тримайтесь_друзі
#зате_є_сторічна_угода
Тобто для тебе краще , ТАКО який зливає Україну пуйлу , ніж Британія яка фінансово підтримує Україну і передає зброю
На кого працюєш , лайно кремлівське ?
ВАШ трумп зливає Україну пуйлу
Що тут не зрозуміло?