Британия перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители, - Стармер

Великобритания перебрасывает на Ближний Восток истребители "на случай непредвиденных ситуаций в регионе".

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы перемещаем средства в регион, в том числе истребители, для поддержки в случае непредвиденных ситуаций в регионе", - сказал глава британского правительства.

Отмечается, что ранее Великобритания разместила истребители на Ближнем Востоке в рамках операции по противодействию угрозам в Ираке и Сирии.

Как рассказал представитель премьер-министра Великобритании, дополнительные экипажи начали подготовку к развертыванию утром пятницы, 13 июня, когда стало понятно, что ситуация в регионе ухудшается. С британских баз были развернуты дополнительные самолеты для дозаправки. Также будут отправлены дополнительные истребители.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

