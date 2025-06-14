РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8692 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
2 833 34

Британия перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители, - Стармер

Великобритания направит дополнительные истребители на Ближний Восток

Великобритания перебрасывает на Ближний Восток истребители "на случай непредвиденных ситуаций в регионе".

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы перемещаем средства в регион, в том числе истребители, для поддержки в случае непредвиденных ситуаций в регионе", - сказал глава британского правительства.

Отмечается, что ранее Великобритания разместила истребители на Ближнем Востоке в рамках операции по противодействию угрозам в Ираке и Сирии.

Как рассказал представитель премьер-министра Великобритании, дополнительные экипажи начали подготовку к развертыванию утром пятницы, 13 июня, когда стало понятно, что ситуация в регионе ухудшается. С британских баз были развернуты дополнительные самолеты для дозаправки. Также будут отправлены дополнительные истребители.

Читайте также: США перебросили часть систем противодействия беспилотникам из Украины на Ближний Восток, - Гегсет

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Читайте также: Ситуация на Ближнем Востоке поможет военной машине России, - Науседа

Автор: 

Великобритания (5136) Ближний Восток (63) Стармер Кир (265)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Лицеміри. Вже про миротворців в Україні всі забули.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:18 Ответить
+12
Ти бач, як швиденько заворушились? А нам по пів року лапшу вішали.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:20 Ответить
+11
Коли доходить до діла:

"ви ж не в НАТО", "ви ж не Ізраїль"

Коли доходить до слів:

#Українці_ви_неймовірні
#тримайтесь_друзі
#зате_є_сторічна_угода
показать весь комментарий
14.06.2025 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лицеміри. Вже про миротворців в Україні всі забули.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:18 Ответить
США не хочуть. Без них 500.000.000 населення Європи = 0.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:32 Ответить
Ти бач, як швиденько заворушились? А нам по пів року лапшу вішали.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:20 Ответить
Ну бог з ним піндоси Ізраїль захищають, бо в них там угоди багаторічні, а англосакси то чого туди пруться? Їм там шо медом намазано? Та і взагалі, у бармалеїв на всіх ядерних бімб не хватить
показать весь комментарий
14.06.2025 21:23 Ответить
Нафтусею запахло....
показать весь комментарий
14.06.2025 21:25 Ответить
не дякуй
показать весь комментарий
14.06.2025 21:28 Ответить
У бритов тоже свои морганы имеются.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:33 Ответить
Як це буба ще допомогу України не запропонував
показать весь комментарий
14.06.2025 21:35 Ответить
Перше євреї основа фінсистеми США, друге Ізраїль сам має досить сильну армію і захищають сильних та тих хто сам щось робить, скільки ********* озброєння вони випускають, а скільки ми при більших можливостях і ресурсах.

Нам також на початку війни надали лендліз, але з якоїсь причини ми відмовились від нього та замість масового виробництва озброєння, погрузли в корупції.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:39 Ответить
Треба було брать ленлд-ліз від старика Байдена,а не розказувать якусь *****, що нам дають щось на халяву. Прийшов Трамп і бесплатна допомога стала платною, короче як сказав би Ігор Валєрач
показать весь комментарий
14.06.2025 21:58 Ответить
Вспомнился какой-то договор про какие-то гарантии на 100 лет...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:26 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 21:43 Ответить
Справа не в Ізраїлі. А в Ірані. Слабака легше замочити! Безпечно та непильно ? Звичайні герої завжди йдуть в обхід ?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:26 Ответить
Незважаючи на те, що для такого кроку є декілька причин - наприклад острах нового потоку біженців в Європу, та ріст енергоносії (і необхідність їх безперешкодного постачання), але все таки, правильнішим рішенням мало б бути, залишення Трампа наодинці з тим бардаком, що він і його друзі влаштовують.
Ізраїль плював на думку Європи, а Трамп ображає її, підтримує фашистів та вводить мита, і знову в разі проблем - всі мають допомагати американцям. Може прийшов час, дати шанс Донні продемонструвати - наскільки ж він зробив Америку великою за час свого президенства? І заодно зрозуміти необхідність мати союзників, а не перетворювати усіх навколо в ворогів.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:28 Ответить
Ціни на нафту піднялися - вигідно росіі, зброю замість України в Ізраїль - вигідно росіі...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:30 Ответить
Я писал, шо Би-би выполняет заказ другана.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:44 Ответить
Висновок такий: Україну у великій геополітиці ніхто серйозно не сприймає.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:30 Ответить
Висновок інший, їхні розвідки скурили розвіддані за кутком. Їм точно достеменно невідомо чи є у Ірана ядерна збруя чи ні. Ось, мабуть через це і весь сир бор. Ами свою ядерну збрую віддали як лохи. Тому дя нас тільки глибокі занепокоєння
показать весь комментарий
14.06.2025 21:34 Ответить
Коли доходить до діла:

"ви ж не в НАТО", "ви ж не Ізраїль"

Коли доходить до слів:

#Українці_ви_неймовірні
#тримайтесь_друзі
#зате_є_сторічна_угода
показать весь комментарий
14.06.2025 21:33 Ответить
Візьміть у поляків! Вони вже такі досвічені! Такі досвічені!
показать весь комментарий
14.06.2025 21:34 Ответить
Сила і гроші важливі. Якщо слабкий і не можеш нічого запропонувати, крім м'яса для щита цивілізованого світу, а ворог сильний і багатий - то ракети над тобою не збиватимуть. Якщо ти важливий і твій ворог слабкий - то будуть героїчно збивати ракети і всіляко тебе захищати.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:39 Ответить
Може всім нам зробити обрєзаниє?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:40 Ответить
А в Україну без гарантій безпекі від агента краснова то ні ні...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:53 Ответить
Велика Британія перекидає на Близький Схід винищувачі "на випадок непередбачених ситуацій у регіоні". АЛЕ В УКРАЇНУ СВОЇХ ВІЙСК БЕЗ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРИКРИТТЯ НЕ ВІДПРАВЛЯТИМЕ....ОТ ЖЕ Ж ЛИЦЕМІРНІ НЕГІДНИКИ
показать весь комментарий
14.06.2025 21:57 Ответить
Трамп хоч не приховує, що він мудак, заце йому респект
показать весь комментарий
14.06.2025 22:02 Ответить
О , лайно МАГАчортівське вилізло
Тобто для тебе краще , ТАКО який зливає Україну пуйлу , ніж Британія яка фінансово підтримує Україну і передає зброю
На кого працюєш , лайно кремлівське ?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:56 Ответить
ФШАсти ви охреніли? Ну тобто там ваша країна дає гарантії тому і відправляють. Чого тут не зрозумілого
ВАШ трумп зливає Україну пуйлу
показать весь комментарий
14.06.2025 22:55 Ответить
В цілому які вони жалюгідні лециміри так би мовити сильні світу цього. К оНЧАНі В иРОДкі
показать весь комментарий
14.06.2025 22:10 Ответить
А почему Британия так и не выслала ни одного истребителя в Украину на случай непредвиденных ситуаций в регионе на четвёртый год войны?. Ибо у ссыкливого Запада до сих пор трясутся поджилки только при одном упоминании бункерного ублюдка.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:51 Ответить
Бо ******** ФША не прикриває своїх союзників і відмовляється виконувати частину угоди на користь пуйлу
Що тут не зрозуміло?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:57 Ответить
Не встрявай дурню, нехай Срамп своє паскудство розгрібає сам - в нього вірний перемовник *****, в нього в курячих мізках вєлічіє Амєрікі. Не заважай ідіоту лавровий вінок на макітру натягувати.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:04 Ответить
і це наші харанти буд меморандуму. Збрю ви у України хутко забрали, а захищати лізете ізраїль. Горіть у пеклі.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:41 Ответить
ОСЬ ВОНА - СВІТОВА ПІДТРИМКА!!! А Україні допомагають рівно настільки, ЩОБ СТІКАЛА КРОВ"Ю та СТРИМУВАЛА ВБИВЦІВ-МОСКАЛІВ, АЛЕ НЕ ПЕРЕМОГЛА!!! Продажні ГНИДИ!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 09:20 Ответить
 
 