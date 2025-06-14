Ситуация на Ближнем Востоке поможет военной машине России, - Науседа

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может помочь российской военной машине вследствие роста цен на нефть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LTR, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Зная, что вся российская военная машина, смертоносная машина, построена на этих проклятых нефтедолларах, ты переживаешь из-за каждого доллара, на который растет цена на нефть. К сожалению, это России выгодно", - заявил литовский лидер.

Науседа отметил, что иногда принятые пакеты санкций против РФ сводятся на нет из-за того, что цена на нефть сейчас намного выше, чем была до конфликта. По его словам, напряженность между Израилем и Ираном переросла в "открытое пламя", а это "крайне опасно", поскольку конфликт может охватить все большие регионы, и мир от этого не станет более стабильным.

"Проблема заключается еще и в том, что этот конфликт, который мы сейчас испытываем на Ближнем Востоке, хотим мы этого или не хотим, в какой-то степени затмевает войну в Украине.

Конечно, как государство мы выступаем за деэскалацию. Ожидать, что на таком фоне и при таком напряжении эта деэскалация наступит только по настоянию международного сообщества, было бы немного наивно. Но, несмотря на это, нам все равно нужно к ней стремиться", - сказал Науседа.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.