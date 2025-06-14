РУС
Ситуация на Ближнем Востоке поможет военной машине России, - Науседа

Гитанас Науседа о Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может помочь российской военной машине вследствие роста цен на нефть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LTR, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Зная, что вся российская военная машина, смертоносная машина, построена на этих проклятых нефтедолларах, ты переживаешь из-за каждого доллара, на который растет цена на нефть. К сожалению, это России выгодно", - заявил литовский лидер.

Науседа отметил, что иногда принятые пакеты санкций против РФ сводятся на нет из-за того, что цена на нефть сейчас намного выше, чем была до конфликта. По его словам, напряженность между Израилем и Ираном переросла в "открытое пламя", а это "крайне опасно", поскольку конфликт может охватить все большие регионы, и мир от этого не станет более стабильным.

"Проблема заключается еще и в том, что этот конфликт, который мы сейчас испытываем на Ближнем Востоке, хотим мы этого или не хотим, в какой-то степени затмевает войну в Украине.

Конечно, как государство мы выступаем за деэскалацию. Ожидать, что на таком фоне и при таком напряжении эта деэскалация наступит только по настоянию международного сообщества, было бы немного наивно. Но, несмотря на это, нам все равно нужно к ней стремиться", - сказал Науседа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не были удивлены эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, мы внимательно следим за ситуацией, - Хегсет

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

россия (97265) Ближний Восток (63) Науседа Гитанас (300) война в Украине (6189)
Топ комментарии
+6
У короткостроковій перспективі - так. Але якщо Ізраїль відносно швидко роздовбе Іран і Трамп нічого не намутить, щоб цього не сталося, то у середньостроковій перспективі кацапам буде невелика жопа, яка буде рости до великої не довше двох років.
14.06.2025 21:13 Ответить
+6
Я згідний з вами, в довгостроковій перспективі це -1 доволі сильний союзник РФ, який багато чого постачає, окрім шахедіа
14.06.2025 21:14 Ответить
+4
Якщо іранська нафта вже багато років обтяжена потужними санкціями,

тоді чому вона досі впливає на світові ціни?
14.06.2025 21:24 Ответить
У короткостроковій перспективі - так. Але якщо Ізраїль відносно швидко роздовбе Іран і Трамп нічого не намутить, щоб цього не сталося, то у середньостроковій перспективі кацапам буде невелика жопа, яка буде рости до великої не довше двох років.
14.06.2025 21:13 Ответить
Я згідний з вами, в довгостроковій перспективі це -1 доволі сильний союзник РФ, який багато чого постачає, окрім шахедіа
14.06.2025 21:14 Ответить
Неужто нефть? )
14.06.2025 21:17 Ответить
Чого це? Тому що вам так хочеться?.
Кацапи з вчорашнього дня отримали плюс 2 млрд доларів в день від нафти. Їм дзвонять Трамп з Нетаньяху виляючи хвостами просять "не допомагати Ірану" в обмін, швидше за все, на зняття санкцій та інші бонуси, очевидно, за наш рахунок. Допомога від США Україні, відучора теж припинена повністю, навіть Байдена.
Кацапам сплошні плюси...
14.06.2025 21:25 Ответить
Того, що потужності. Того, що специ і наука. Того, що руки з правильного місця. А два лярди - то папір. Або нафта. А безпілотники, комплектуючі, пускові, **********, в тому числі і ракети з паперу не зліпиш.
14.06.2025 21:30 Ответить
Це просто лозунги. У всі часи гроші вирішували долю війни. І грошей у орків відучора стала набагато більше...
14.06.2025 21:42 Ответить
Помиляєтесь! 😊Нагадаю Вам шекспірівське "Коня, коня, піацарства за коня!" у Шекспіра цей вираз належить Річарду ІІІ, який у битві при Босворті втратив коня під собою, був оточений і загинув. 😊 Можливо, Річард такого і не кричав, але щагибель була саме такою - у критичний момент не знайшлося коня, щоб аідступити і ніякі гроші світу цього коня не народили б. 😊
14.06.2025 21:51 Ответить
На одного медійного річарда, якому для перемоги не хватило коня, припадає кілька тисяч реальних не річардів яким не хватило грошей...
14.06.2025 21:55 Ответить
😊 От в ХАМАСу, чи того ж Ірану з грішми завжди було не густо, що не створювало їм жодних проблем зі зброєю.
14.06.2025 22:01 Ответить
Ок. Так і запишем - чим менше грошей тим краще воюється.
14.06.2025 22:09 Ответить
Це трішки маніпуляція. 😊 Я стверджую, що гроші не є вирішальними к ******** війнах. Скажімо Німеччина має багато грошей, але не може наростити виробництво Таурусів, Британія тнж багатша за ьой же Ірпн, пле Челлєнджерів виготовити хоча б тисячу не здатна. На мою думку і Німеччина, і Англвя поодинці програли б Ірану, якби були його сусідами.
14.06.2025 22:16 Ответить
Гроші є вирішальним у всіх війнах без винятків. Можливо одним їх треба більше, одним меньше, але без грошей війну програють усі. Війна Ізраїлю з Іраном кардинально збільшила наявність грошей у кацапів та зменшила і так хилий потічок нам.
Оце й уся правда до копійки.
14.06.2025 22:36 Ответить
😊 Ніт. Якби гроші були вирішальними, то у Азербайджану не було б шансів проти Люксембургу. Але навіть Ви розумієте, що це не так. 😊
14.06.2025 22:43 Ответить
Чим по Вашому, кацапи, можуть допомогти? Хіба що,"Ахмат" відправити на допомогу...
14.06.2025 21:33 Ответить
Питаєм у Трампа який сьогодні визвонював ху-йла і щось просив. І Нетаньяху який робив те саме....
14.06.2025 21:44 Ответить
Не істери,чмо
14.06.2025 22:04 Ответить
На сьогодні, наявність, чи відсутність Ірану рашистів мало цікавить. Що хотіли і могли, вони вже від аятоли отримали, якась економічна співпраця виглядає примарною, зважаючи на їх проблеми з фінансами. Політично - підтримка Ірану мало чим допомагає.
Навпаки, в разі хаосу в Ірані, такі країни, як Туркменістан, Таджикістан і т.п., ще більше співпрацюватимуть з Кремлем. А в ідеалі взагалі - біженці з Ірана, яких можна буде відправити на війну.
Навіть в середньостроковій перспективі проблеми примарні, а вигоди цілком можливі.
14.06.2025 21:35 Ответить
😊 Ви навіть не здогадуєтесь, який трафік зараз у Каспійському морі між Іраном і кацапією. І цей трафік проконтролювати, чи припинити не може ніхто. Нагадаю - найбільший жах для України - це Шахеди, які власне і змінили цю війну. І ці безпідотники небезпечні тому, що весь час модернізуються. Не кацапами - іранцями, які власне виїжджають у поля при запусках, тобто до кацапії. Реактивний шахед був розроблений саме Іраном і продемонстрований вперше в Ірані. І тепер цей безпілотник помічений при нічних нальотвє, чим ще більше ускладнив роботу нашій ППО. Відкрию Вам секрет - більшість мотодвигуніа до шахедів кацапи отримують саме з Ірану Каспійським трафіком.
14.06.2025 21:59 Ответить
Відкрию і Вам секрет, про який Ви напевно не здогадуєтесь - двигуни на Шахедах (по крайній мірі ті, що літають зараз), повністю китайські. І поршневі і турбореактивні. Який вони логістичний шлях проходять задля того, щоб КНР могла називати себе "нейтральною стороною", я не знаю, але впевнений, що перенаправити його для уникнення Ірану, справа пари годин.
І мені не потрібно вивчати для цього трафік в Каспійському морі - я можу просто піти і побуцати ногою доступні мені уламки цих дронів.
Більше того, зараз в параші ніби-то починають власне виробництво двигунів. Але поки таких ще не бачив. І хоча допомога Ірану може і важлива для рашистів, але загалом можна вже сміливо казати, що це вже повністю рашистсько-китайський дрон. Як мінімум 1-1,5роки. І не лише в двигунах. І стрімко йде до 100% локалізації в параші.
15.06.2025 09:23 Ответить
😊 Не буду вас розчаровувати. Звичайно є і двигуни китайські. Але іранських більше. Звідки знаю? Не скажу, тут уже вибачайте. 😊
15.06.2025 09:52 Ответить
А дати далекобійні ракети щоб роз'їб@ти нафтогазові родовища та сховища очко жме?
14.06.2025 21:18 Ответить
Якщо іранська нафта вже багато років обтяжена потужними санкціями,

тоді чому вона досі впливає на світові ціни?
14.06.2025 21:24 Ответить
Тут інша річ. Попит на нафту зростає.
14.06.2025 21:30 Ответить
Та ці всі "миротворці" щось не згадують завдяки чому Іран має стільки ресурсів для ЯО та ракетної програми, та завдяки чому раша має гроші на війну.

Основна причина, що захід в обхід дирявих санкцій купляє в них нафту і іншу сировину.
14.06.2025 21:34 Ответить
Звичайно,Ізраїль же партнер Рашки
14.06.2025 21:27 Ответить
А хто цю ситуацію РОЗЖАРИВ ? Не Трамп ? То чого Трампу знову до своєї книжки не повернутись ? Назавжди.
14.06.2025 21:29 Ответить
Не переживайте, навіть коли України вже не буде, зелений нафтопровід Дружба і далі буде качати.
14.06.2025 22:50 Ответить
Все це балаканина,просто пазли ще не зішлися
15.06.2025 05:52 Ответить
 
 