3 148 30

Ситуація на Близькому Сході допоможе військовій машині Росії, - Науседа

Гітанас Науседа про Близький Схід

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном може допомогти російській військовій машині внаслідок зростання цін на нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LTR, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Знаючи, що вся російська військова машина, смертоносна машина, побудована на цих проклятих нафтодоларах, ти переживаєш через кожен долар, на який зростає ціна на нафту. На жаль, це Росії вигідно", - заявив литовський лідер.

Науседа зазначив, що іноді ухвалені пакети санкцій проти РФ зводяться нанівець через те, що ціна на нафту зараз набагато вища, ніж була до конфлікту. За його словами , напруженість між Ізраїлем та Іраном переросла у "відкрите полум'я", а це "вкрай небезпечно", оскільки конфлікт може охопити всі більші регіони, і світ від цього не стане стабільнішим.

"Проблема полягає ще й у тому, що цей конфлікт, який ми зараз зазнаємо на Близькому Сході, хочемо ми цього чи не хочемо, якоюсь мірою затьмарює війну в Україні.

Звичайно, як держава ми виступаємо за деескалацію. Очікувати, що на такому тлі й за такої напруги ця деескалація настане тільки за наполяганням міжнародної спільноти, було б трохи наївно. Але, попри це, нам все одно потрібно до неї прагнути", - сказав Науседа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не були здивовані ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, ми уважно стежимо за ситуацією, - Гегсет

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

росія (67841) Близький Схід (58) Науседа Гітанас (371) війна в Україні (6235)
+6
У короткостроковій перспективі - так. Але якщо Ізраїль відносно швидко роздовбе Іран і Трамп нічого не намутить, щоб цього не сталося, то у середньостроковій перспективі кацапам буде невелика жопа, яка буде рости до великої не довше двох років.
показати весь коментар
14.06.2025 21:13 Відповісти
+6
Я згідний з вами, в довгостроковій перспективі це -1 доволі сильний союзник РФ, який багато чого постачає, окрім шахедіа
показати весь коментар
14.06.2025 21:14 Відповісти
+4
Якщо іранська нафта вже багато років обтяжена потужними санкціями,

тоді чому вона досі впливає на світові ціни?
показати весь коментар
14.06.2025 21:24 Відповісти
