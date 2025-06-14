УКР
7 584 43

Іран атакує Ізраїль ракетами, - ЦАХАЛ. ВIДЕО

Другий вечір поспіль атакує Ізраїль ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила  Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Близько 23 години ЦАХАЛ повідомила,  про фіксацію ракет, які запустив Іран в бік Ізраїлю. Для перехоплення задіяні системи протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що сирени лунають у декількох районах Ізраїлю після того, як ЦАХАЛ виявив іранські ракети.

Під час того, як армія перехоплює ракети, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають удари по військових об'єктах у Тегерані.

Ізраїльські медіа і пабліки повідомили, що ракетний удар завдано по Хайфі.

Ізраїль (1828) Іран (2333)
+11
ну евреям же сша все дають, і ракети разом збивають, хоч з асфальтом, хоч з гундосиком, хоч без. Плюс європа, а саме англія, випригуючи із трусів вже біжить свою авіацію перекидувати на схід, щоб допомогти. І це притому що вони не забирали у євреїв 3ій потенціал зброї в світі під пусті обіцянки.
То це через гундосика чи тому що ці товариші просто гнилі покидьки?
показати весь коментар
15.06.2025 00:04 Відповісти
+9
Блін, тільки прикиньте шо б було, якби Іран таки доробив ядерну бімбу і знищив Ізраїль. Вгадайте з одного раза куди б всі ті ракети поїхали і в кого б потім полетіли.
показати весь коментар
14.06.2025 23:48 Відповісти
+9
Може повернеться іранський шах , який зараз живе в Каліфорнії . То буде взагалі - супер . З Ірану знімуть всі санкції і ціна нафти впаде до 10 баксів .
Але звісно - це тільки мрії , поки що . Спочатку треба прибрати аятолу .
показати весь коментар
15.06.2025 00:07 Відповісти
Ше живий - курілка
показати весь коментар
14.06.2025 23:39 Відповісти
Цікаво, скільки таких ракет перси встигли напродукувати у своїх підземних бункерах за всі ці роки.

І що вони збираються робити з F-35, що шастають над їх країною як у себе вдома.
показати весь коментар
14.06.2025 23:41 Відповісти
Кілька тисяч
показати весь коментар
15.06.2025 00:00 Відповісти
вони багато ракет передали кацапам. Цікаво, що ті їм передадуть зараз
показати весь коментар
15.06.2025 00:00 Відповісти
Звідки така інфа - про це ніхто не казав, що Іран передава росії ракети?
показати весь коментар
15.06.2025 00:11 Відповісти
вас гугл забанив?
показати весь коментар
15.06.2025 00:12 Відповісти
Це ти стверджував - тому ти повинен доводити - інакше це бехня.
показати весь коментар
15.06.2025 00:16 Відповісти
що я тобі ще повинен? 🤣
показати весь коментар
15.06.2025 00:17 Відповісти
Ти просто кацапський троль що зробив вкид на вентілятор.
показати весь коментар
15.06.2025 00:19 Відповісти
так нас усіх у гуголі забанили, тому скиньте будь ласка ссиль на новину в якій йдеться що ІРАН передав кацапії РАКЕТИ
показати весь коментар
15.06.2025 00:18 Відповісти
не багато, це північна корея ракети передала. Іран тільки шахеди в основному
показати весь коментар
15.06.2025 12:53 Відповісти
Блін, тільки прикиньте шо б було, якби Іран таки доробив ядерну бімбу і знищив Ізраїль. Вгадайте з одного раза куди б всі ті ракети поїхали і в кого б потім полетіли.
показати весь коментар
14.06.2025 23:48 Відповісти
У нас й так ппо забрали..частину..
показати весь коментар
14.06.2025 23:50 Відповісти
Не забрали, а недодали. Але можете пошукати десь під асфальтом чи в гундосиках, може там якийсь петріот завалявся.
показати весь коментар
14.06.2025 23:53 Відповісти
Мабуть в Їзраїлі теж під асфальтом.
показати весь коментар
15.06.2025 00:02 Відповісти
А Ізраїль її купив? Нє? Йому так само той петріот передали. Як і наші протиракети від шахідів, які щоночі вбивають людей тут...
показати весь коментар
15.06.2025 00:03 Відповісти
Ізраїль купляв ППО, розробляв свої, приймав участь в розробці ф-35 (якшо не помиляюся з цифрою), купляв ф-15 та ф-16, модифікував їх під себе. Все це гроші.
показати весь коментар
15.06.2025 00:12 Відповісти
ізраїль сидить на американських подачках і гроші їм дають за просто так у великій кількості. А ви їм співайте хвалебних пісень, що вони там розробляли. Від мертвого осла вуха вони б розробили, якщо б сша ставили їм палки в колеса, як нам.
показати весь коментар
15.06.2025 00:15 Відповісти
Тут один чувак пропонував українцям зробити обрізання. Спробуйте, може і вам почнуть запросто так купу бабла давати
показати весь коментар
15.06.2025 00:22 Відповісти
Они получают помощь каждый год, правда раз в десять че сейчас получает Украина, кроме того регулярно берёт кредиты в США, а вот возвращает их не всегда
показати весь коментар
15.06.2025 01:33 Відповісти
Ізраїль найбільший отримувач американської допомоги в історії. Тому "купляв" трошки не те слово.

Навіть зараз, коли Трамп припинив допомогу Україні, яка реально потерпає, за перші два місяці його правління, Ізраїль отримав більше 10 млрд.
показати весь коментар
15.06.2025 00:17 Відповісти
Євреям все дають, а українців жаба душить
показати весь коментар
15.06.2025 00:24 Відповісти
нє, просто хотілося б виконання гарантій які давались під відмову від ЯЗ.

А на Ізраїль мені насрать з високої гори, хай хоть повбивають одні одного з аятолами.
показати весь коментар
15.06.2025 00:32 Відповісти
Блін, а кому б не хотілося? (ну окрім кацапів)
"Але маємо те, що маємо" (С)
показати весь коментар
15.06.2025 00:33 Відповісти
ну евреям же сша все дають, і ракети разом збивають, хоч з асфальтом, хоч з гундосиком, хоч без. Плюс європа, а саме англія, випригуючи із трусів вже біжить свою авіацію перекидувати на схід, щоб допомогти. І це притому що вони не забирали у євреїв 3ій потенціал зброї в світі під пусті обіцянки.
То це через гундосика чи тому що ці товариші просто гнилі покидьки?
показати весь коментар
15.06.2025 00:04 Відповісти
та евреи и сами много чего производят
показати весь коментар
15.06.2025 02:22 Відповісти
їх би це не врятувало. Ми також вже багато чого виробляємо
показати весь коментар
16.06.2025 00:53 Відповісти
гундоси й асфальт, то не до мене. Були б повноваження - за тиждень б з знайшла то все вкрадене...і не тільки я..
показати весь коментар
15.06.2025 00:09 Відповісти
Знаю одного чувака, він вважав, шо закінчить війну просто переставши стріляти. І ще одного, який вважав, шо закінчить війну за 24 години. Тепер я (заочно) знаю людину, яка поверне все вкрадене за тиждено .
показати весь коментар
15.06.2025 00:13 Відповісти
Так то мрії))) якщо б почала розшукувати - грохнули б відразу)) узбагойтесь.
показати весь коментар
15.06.2025 00:17 Відповісти
Я за вас цілком спокійний
показати весь коментар
15.06.2025 00:21 Відповісти
Змій зрить в корень,наші експерди волають шо нам не вигідна та війна бо баррель зросте,але хто вибирає між дешевим баррелем і дешевим шахєдом - отримає і дорогий баррель і кучу шахєдів на голову.
показати весь коментар
15.06.2025 00:01 Відповісти
ми тут нічого не вирішуємо
показати весь коментар
15.06.2025 00:05 Відповісти
Шахеди вже давно росія скопіювала, вже є власна герань, копія шахеда. Їм вже іран не дуже потрібний, а ось нам низка ціна на нафту потрібна.
показати весь коментар
15.06.2025 12:56 Відповісти
Ну и загнули. Это типа как же повезло Украине? Вы просто мастер спорта по лепке шоколада из го*на.
показати весь коментар
15.06.2025 00:28 Відповісти
А ви в нас експерт по го*ну? Ну Ок, най буде
показати весь коментар
15.06.2025 00:31 Відповісти
Хм . Цікаві новини . Пишуть що сім'ї іранської еліти почали виїжджати з країни . Невже режим аятоли починає руйнуватись .?
показати весь коментар
14.06.2025 23:58 Відповісти
До влади прийдуть проєврейські партії?
показати весь коментар
15.06.2025 00:03 Відповісти
сумнівно
показати весь коментар
15.06.2025 00:06 Відповісти
Може повернеться іранський шах , який зараз живе в Каліфорнії . То буде взагалі - супер . З Ірану знімуть всі санкції і ціна нафти впаде до 10 баксів .
Але звісно - це тільки мрії , поки що . Спочатку треба прибрати аятолу .
показати весь коментар
15.06.2025 00:07 Відповісти
Його ще недобили???
показати весь коментар
15.06.2025 00:12 Відповісти
Потрібна війна, щоб все кругом горіло. Бажано з усіма чебуреками разом. Щоб усі відчули на своїй шкурі, що відчувають українці.
показати весь коментар
15.06.2025 01:06 Відповісти
Ізраїль показує приклад ведення ******** війни,а не наступ бронеколони, піхоти під шквальний вогонь артилерії,мінні поля,фортифікації,дій бпла.
Кожен солдат у них вагу золота,армія забезпечена,модерна.
Якщо президент-єврей,то чому не бере приклад з єврейської держави,а клоунадою,фотовідосиками займається?
показати весь коментар
15.06.2025 09:58 Відповісти
 
 