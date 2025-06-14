Іран атакує Ізраїль ракетами, - ЦАХАЛ. ВIДЕО

Другий вечір поспіль атакує Ізраїль ракетами.

Близько 23 години ЦАХАЛ повідомила, про фіксацію ракет, які запустив Іран в бік Ізраїлю. Для перехоплення задіяні системи протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що сирени лунають у декількох районах Ізраїлю після того, як ЦАХАЛ виявив іранські ракети.

Під час того, як армія перехоплює ракети, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають удари по військових об'єктах у Тегерані.

Ізраїльські медіа і пабліки повідомили, що ракетний удар завдано по Хайфі.

