Внаслідок ізраїльського удару пошкоджені чотири будівлі ядерного об’єкта в Ісфагані, - МАГАТЕ
Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин.
Про це в соцмережі Х у суботу, 14 червня, повідомляє МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.
"На основі інформації, яка доступна МАГАТЕ, учорашній напад пошкодив чотири критично важливі будівлі на ядерному об'єкті в Ісфагані, зокрема завод з конверсії урану та завод із виробництва паливних пластин", - заявили в агентстві.
У МАГАТЕ додали, що за даними іранського ядерного регулятора, рівень радіації поза межами об'єкта в Ісфагані залишається незмінним.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
