УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4757 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
2 384 14

Внаслідок ізраїльського удару пошкоджені чотири будівлі ядерного об’єкта в Ісфагані, - МАГАТЕ

Наслідки удару Ізраїля по об’єкту в Ісфагані

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин.

Про це в соцмережі Х у суботу, 14 червня, повідомляє МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"На основі інформації, яка доступна МАГАТЕ, учорашній напад пошкодив чотири критично важливі будівлі на ядерному об'єкті в Ісфагані, зокрема завод з конверсії урану та завод із виробництва паливних пластин", - заявили в агентстві.

У МАГАТЕ додали, що за даними іранського ядерного регулятора, рівень радіації поза межами об'єкта в Ісфагані залишається незмінним.

Читайте також: Макрон поговорив з президентом Ірану Пезешкіаном: закликав утриматися від ескалації та повернутися до переговорів

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

Дивіться також: Ізраїль продовжує атакувати Іран: б’є по газових і нафтових об’єктах у Тегерані та порту Бандар-Аббас. ВIДЕО

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2333) МАГАТЕ (773)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
за даними іранського ядерного регулятора

Джерело навіть надійніше, ніж Мінздрав Хамасу. 😁
показати весь коментар
14.06.2025 22:53 Відповісти
+5
Магате - прям - з ядерного реактора веде репортаж - які молодці!
показати весь коментар
14.06.2025 22:52 Відповісти
+3
Утверждается, что кадры сделаны в аэропорту Тегерана (когда-неизвестно) и на нем семьи руководства Ирана спешно покидают страну.
показати весь коментар
14.06.2025 23:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай-яй-яй...
показати весь коментар
14.06.2025 22:52 Відповісти
а нас то за чьто?
показати весь коментар
14.06.2025 22:53 Відповісти
Магате - прям - з ядерного реактора веде репортаж - які молодці!
показати весь коментар
14.06.2025 22:52 Відповісти
за даними іранського ядерного регулятора

Джерело навіть надійніше, ніж Мінздрав Хамасу. 😁
показати весь коментар
14.06.2025 22:53 Відповісти
працюйте друзі!
показати весь коментар
14.06.2025 22:56 Відповісти
Утверждается, что кадры сделаны в аэропорту Тегерана (когда-неизвестно) и на нем семьи руководства Ирана спешно покидают страну.
показати весь коментар
14.06.2025 23:02 Відповісти
до ***** тікають? янукович напрягся.....
показати весь коментар
14.06.2025 23:08 Відповісти
Після розйобу перських ослойобів вже повинні говорити з позиції сили з кацапстаном і китайською фабрикою фуфла.
Переділ світу відміняється
показати весь коментар
14.06.2025 23:06 Відповісти
Хто повинен?
показати весь коментар
14.06.2025 23:08 Відповісти
Звісно ж, не криворізький чмоня
показати весь коментар
14.06.2025 23:26 Відповісти
Не особливо було цікаво, але здається очевидним що всі ці об'єкти будувалися з урахуванням можливих авіаударів...
показати весь коментар
14.06.2025 23:07 Відповісти
дивився хроніку Ірану до ослойобської революції. це була європейська країна. ну це зрівняння нашої країни при порошенку та зеленському. тримаємось порохобоги.
показати весь коментар
14.06.2025 23:10 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 23:16 Відповісти
Я не знаю звідки магате бере інфу про знищені ядерні заводи Ірану , але пам'ятаю як американці заявляли раніше про те що Іран вже давно сховав їх під землею . І деякі з них на глибині майже 1.5 км . Як і чим їх можна знищити , я уявлення не маю .
показати весь коментар
14.06.2025 23:25 Відповісти
 
 