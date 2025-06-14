Макрон поговорив з президентом Ірану Пезешкіаном: закликав утриматися від ескалації та повернутися до переговорів

У суботу, 14 червня, лідер Франції Емманюель Макрон провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої закликав до деескалації кризи з Ізраїлем та переговорів щодо ядерної угоди.

Про це очільник Франції повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликав до максимальної стриманості, щоб не допустити ескалацію", - написав Макрон.

Французький лідер закликав президента Ірану якнайшвидше повернутися за стіл переговорів для досягнення угоди. Макрон наголосив, що це "єдино можливий шлях для вирішення проблеми".

"Ми готові сприяти цьому і докласти всіх зусиль для досягнення цієї мети", - заявив політик.

Окрім цього, Макрон озвучив вимогу негайного звільнити французів Сесіль Колер та Жака Паріса, яких іранський режим "утримує в заручниках у неприйнятних умовах вже понад три роки".

"Зважаючи на серйозний ризик дестабілізації для всього регіону, я попросив, щоб наші бази та громадяни в Ірані та регіоні за жодних обставин не ставали мішенню для нападів", - розповів президент Франції.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

