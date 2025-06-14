УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4757 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
1 395 15

Макрон поговорив з президентом Ірану Пезешкіаном: закликав утриматися від ескалації та повернутися до переговорів

Макрон поговорив із президентом Ірану

У суботу, 14 червня, лідер Франції Емманюель Макрон провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої закликав до деескалації кризи з Ізраїлем та переговорів щодо ядерної угоди.

Про це очільник Франції повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликав до максимальної стриманості, щоб не допустити ескалацію", - написав Макрон.

Французький лідер закликав президента Ірану якнайшвидше повернутися за стіл переговорів для досягнення угоди. Макрон наголосив, що це "єдино можливий шлях для вирішення проблеми".

"Ми готові сприяти цьому і докласти всіх зусиль для досягнення цієї мети", - заявив політик.

Окрім цього, Макрон озвучив вимогу негайного звільнити французів Сесіль Колер та Жака Паріса, яких іранський режим "утримує в заручниках у неприйнятних умовах вже понад три роки".

"Зважаючи на серйозний ризик дестабілізації для всього регіону, я попросив, щоб наші бази та громадяни в Ірані та регіоні за жодних обставин не ставали мішенню для нападів", - розповів президент Франції.

Читайте також: Макрон: Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану, але готова підтримати Ізраїль

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

Читайте також: Британія перекидає на Близький Схід додаткові винищувачі, - Стармер

Автор: 

Іран (2333) Франція (3164) Макрон Емманюель (1602)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
коли б трамп був презедентом,ця б війна ніколи не почалась би,це війна Байдена
показати весь коментар
14.06.2025 22:09 Відповісти
+4
Пезешкіян там нвхто. Це як Шмигаль у Зєлєнского. Макрону треба було звернутися до Хаменеї, іранського Єрмака.
показати весь коментар
14.06.2025 22:08 Відповісти
+4
показати весь коментар
14.06.2025 22:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пезешкіян там нвхто. Це як Шмигаль у Зєлєнского. Макрону треба було звернутися до Хаменеї, іранського Єрмака.
показати весь коментар
14.06.2025 22:08 Відповісти
коли б трамп був презедентом,ця б війна ніколи не почалась би,це війна Байдена
показати весь коментар
14.06.2025 22:09 Відповісти
в ірані всі атовиробники -франція. і чого б це він туди телефонував....
показати весь коментар
14.06.2025 22:12 Відповісти
А шо це вони так вазбуділісь то? Чого це він в Іран дзвонить? Це ж Ізраїль перший почав
показати весь коментар
14.06.2025 22:13 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 22:14 Відповісти
Все що було в Ірану вони запустили вчора по Ізраїлю, вони пусті чим вони можуть створити ескалацію... їм потрібно пів року рік, щоб знову зробити 100-300 ракет, знов же ці удари жодної вагомої шкоди Ізраїлю не завдають...
показати весь коментар
14.06.2025 22:14 Відповісти
Франція за відкритим даними поставила Ізраїлю 15 млн. ед. боеприпасів з жовтня 2023 р. - в т.ч. бомби та ракети (привіт українцям). Таперіча каже утримайся від ескалації.
показати весь коментар
14.06.2025 22:25 Відповісти
Навпаки, потрібно якнайшвидше привести ситуацію в Ірані до перевороту. Щоб аятол повісили на бородах місцеве населення. Та Іран повернувся до світського життя. А разом і до західних друзів. Це автоматично відверне від Москви та Пекіну.
показати весь коментар
14.06.2025 22:28 Відповісти
Макрон поговорив з презом - а Ізраїль тим часом ******* нафто - газові об"єкти Ірану -- норм хід
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
Гарний час вибрав, ідіот.
показати весь коментар
14.06.2025 22:48 Відповісти
Пригадалось, як нас закликали утриматись від ескалації. Французи. Це в генах - коли Гітлер бомбив, вони уримались і здриснули.
показати весь коментар
14.06.2025 22:58 Відповісти
Мікрон побачив шанс швиденько примоститися на розкладному стільчику поряд зі світовими главпапіками.
показати весь коментар
14.06.2025 23:21 Відповісти
Макрон знов взявся за старе, намагається "зберегти лице" терористу.
показати весь коментар
14.06.2025 23:25 Відповісти
Мама разрешила
показати весь коментар
15.06.2025 05:38 Відповісти
 
 