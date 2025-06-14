Макрон поговорил с президентом Ирана Пезешкианом: призвал воздержаться от эскалации и вернуться к переговорам

В субботу, 14 июня, лидер Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого призвал к деэскалации кризиса с Израилем и переговоров по ядерной сделке.

"Я призвал к максимальной сдержанности, чтобы не допустить эскалацию", - написал Макрон.

Французский лидер призвал президента Ирана как можно быстрее вернуться за стол переговоров для достижения соглашения. Макрон подчеркнул, что это "единственно возможный путь для решения проблемы".

"Мы готовы способствовать этому и приложить все усилия для достижения этой цели", - заявил политик.

Кроме этого, Макрон озвучил требование немедленного освободить французов Сесиль Колер и Жака Париса, которых иранский режим "удерживает в заложниках в неприемлемых условиях уже более трех лет".

"Учитывая серьезный риск дестабилизации для всего региона, я попросил, чтобы наши базы и граждане в Иране и регионе ни при каких обстоятельствах не становились мишенью для нападений", - рассказал президент Франции.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

