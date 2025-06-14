РУС
Макрон поговорил с президентом Ирана Пезешкианом: призвал воздержаться от эскалации и вернуться к переговорам

Макрон поговорил с президентом Ирана

В субботу, 14 июня, лидер Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого призвал к деэскалации кризиса с Израилем и переговоров по ядерной сделке.

Об этом глава Франции сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я призвал к максимальной сдержанности, чтобы не допустить эскалацию", - написал Макрон.

Французский лидер призвал президента Ирана как можно быстрее вернуться за стол переговоров для достижения соглашения. Макрон подчеркнул, что это "единственно возможный путь для решения проблемы".

"Мы готовы способствовать этому и приложить все усилия для достижения этой цели", - заявил политик.

Кроме этого, Макрон озвучил требование немедленного освободить французов Сесиль Колер и Жака Париса, которых иранский режим "удерживает в заложниках в неприемлемых условиях уже более трех лет".

"Учитывая серьезный риск дестабилизации для всего региона, я попросил, чтобы наши базы и граждане в Иране и регионе ни при каких обстоятельствах не становились мишенью для нападений", - рассказал президент Франции.

Читайте также: Макрон: Франция не будет участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, но готова поддержать Израиль

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Читайте также: Британия перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители, - Стармер

+5
коли б трамп був презедентом,ця б війна ніколи не почалась би,це війна Байдена
14.06.2025 22:09 Ответить
+4
Пезешкіян там нвхто. Це як Шмигаль у Зєлєнского. Макрону треба було звернутися до Хаменеї, іранського Єрмака.
14.06.2025 22:08 Ответить
+4
14.06.2025 22:14 Ответить
Пезешкіян там нвхто. Це як Шмигаль у Зєлєнского. Макрону треба було звернутися до Хаменеї, іранського Єрмака.
14.06.2025 22:08 Ответить
коли б трамп був презедентом,ця б війна ніколи не почалась би,це війна Байдена
14.06.2025 22:09 Ответить
в ірані всі атовиробники -франція. і чого б це він туди телефонував....
14.06.2025 22:12 Ответить
А шо це вони так вазбуділісь то? Чого це він в Іран дзвонить? Це ж Ізраїль перший почав
14.06.2025 22:13 Ответить
14.06.2025 22:14 Ответить
Все що було в Ірану вони запустили вчора по Ізраїлю, вони пусті чим вони можуть створити ескалацію... їм потрібно пів року рік, щоб знову зробити 100-300 ракет, знов же ці удари жодної вагомої шкоди Ізраїлю не завдають...
14.06.2025 22:14 Ответить
Франція за відкритим даними поставила Ізраїлю 15 млн. ед. боеприпасів з жовтня 2023 р. - в т.ч. бомби та ракети (привіт українцям). Таперіча каже утримайся від ескалації.
14.06.2025 22:25 Ответить
Навпаки, потрібно якнайшвидше привести ситуацію в Ірані до перевороту. Щоб аятол повісили на бородах місцеве населення. Та Іран повернувся до світського життя. А разом і до західних друзів. Це автоматично відверне від Москви та Пекіну.
14.06.2025 22:28 Ответить
Макрон поговорив з презом - а Ізраїль тим часом ******* нафто - газові об"єкти Ірану -- норм хід
14.06.2025 22:29 Ответить
Гарний час вибрав, ідіот.
14.06.2025 22:48 Ответить
Пригадалось, як нас закликали утриматись від ескалації. Французи. Це в генах - коли Гітлер бомбив, вони уримались і здриснули.
14.06.2025 22:58 Ответить
Мікрон побачив шанс швиденько примоститися на розкладному стільчику поряд зі світовими главпапіками.
14.06.2025 23:21 Ответить
Макрон знов взявся за старе, намагається "зберегти лице" терористу.
14.06.2025 23:25 Ответить
Мама разрешила
15.06.2025 05:38 Ответить
 
 