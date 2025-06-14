РУС
В результате израильского удара повреждены четыре здания ядерного объекта в Исфагане, - МАГАТЭ

Последствия удара Израиля по объекту в Исфагане

В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфагане. Речь идет, в частности, о заводах по конверсии урана и производству топливных пластин.

Об этом в соцсети Х в субботу, 14 июня, сообщает МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"На основе информации, которая доступна МАГАТЭ, вчерашнее нападение повредило четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфагане, в частности завод по конверсии урана и завод по производству топливных пластин", - заявили в агентстве.

В МАГАТЭ добавили, что по данным иранского ядерного регулятора, уровень радиации за пределами объекта в Исфагане остается неизменным.

Читайте также: Макрон поговорил с президентом Ирана Пезешкианом: призвал воздержаться от эскалации и вернуться к переговорам

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Смотрите также: Израиль продолжает атаковать Иран: бьет по газовым и нефтяным объектам в Тегеране и порту Бандар-Аббас. ВИДЕО

Автор: 

+7
за даними іранського ядерного регулятора

Джерело навіть надійніше, ніж Мінздрав Хамасу. 😁
14.06.2025 22:53 Ответить
+5
Магате - прям - з ядерного реактора веде репортаж - які молодці!
14.06.2025 22:52 Ответить
+3
Утверждается, что кадры сделаны в аэропорту Тегерана (когда-неизвестно) и на нем семьи руководства Ирана спешно покидают страну.
14.06.2025 23:02 Ответить
Ай-яй-яй...
14.06.2025 22:52 Ответить
а нас то за чьто?
14.06.2025 22:53 Ответить
Магате - прям - з ядерного реактора веде репортаж - які молодці!
за даними іранського ядерного регулятора

Джерело навіть надійніше, ніж Мінздрав Хамасу. 😁
14.06.2025 22:53 Ответить
працюйте друзі!
14.06.2025 22:56 Ответить
Утверждается, что кадры сделаны в аэропорту Тегерана (когда-неизвестно) и на нем семьи руководства Ирана спешно покидают страну.
14.06.2025 23:02 Ответить
до ***** тікають? янукович напрягся.....
14.06.2025 23:08 Ответить
Після розйобу перських ослойобів вже повинні говорити з позиції сили з кацапстаном і китайською фабрикою фуфла.
Переділ світу відміняється
14.06.2025 23:06 Ответить
Хто повинен?
14.06.2025 23:08 Ответить
Звісно ж, не криворізький чмоня
14.06.2025 23:26 Ответить
Не особливо було цікаво, але здається очевидним що всі ці об'єкти будувалися з урахуванням можливих авіаударів...
14.06.2025 23:07 Ответить
дивився хроніку Ірану до ослойобської революції. це була європейська країна. ну це зрівняння нашої країни при порошенку та зеленському. тримаємось порохобоги.
14.06.2025 23:10 Ответить
14.06.2025 23:16 Ответить
Я не знаю звідки магате бере інфу про знищені ядерні заводи Ірану , але пам'ятаю як американці заявляли раніше про те що Іран вже давно сховав їх під землею . І деякі з них на глибині майже 1.5 км . Як і чим їх можна знищити , я уявлення не маю .
14.06.2025 23:25 Ответить
 
 