В результате израильского удара повреждены четыре здания ядерного объекта в Исфагане, - МАГАТЭ

В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфагане. Речь идет, в частности, о заводах по конверсии урана и производству топливных пластин.

Об этом в соцсети Х в субботу, 14 июня, сообщает МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"На основе информации, которая доступна МАГАТЭ, вчерашнее нападение повредило четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфагане, в частности завод по конверсии урана и завод по производству топливных пластин", - заявили в агентстве.

В МАГАТЭ добавили, что по данным иранского ядерного регулятора, уровень радиации за пределами объекта в Исфагане остается неизменным.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

