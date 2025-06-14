Израиль продолжает атаковать Иран: бьет по газовым и нефтяным объектам в Тегеране и порту Бандар-Аббас. ВИДЕО

Израиль продолжает наносить удары по Ирану - взрывы слышны в городах Бендер-Аббас, Мераге и Ахваз. Также сообщается о работе ПВО над Тегераном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Представитель израильской армии Эффи Дефрин сообщил на брифинге, что "еще и в этот час" израильские ВВС продолжают "наносить масштабные удары в различных частях Ирана".

По его словам, удары не прекращаются уже почти 40 часов, за это время атаковано более 150 целей. В последние сутки главным фокусом ударов был Тегеран.

Также Дефрин сообщил, что был атакован подземный объект на западе Ирана. Там, по его словам, хранили крылатые и баллистические ракеты и запускали их по Израилю.

С иранской стороны агентство "Тасним" недавно сообщило, что как в столице, так и во многих регионах снова начала работать ПВО.

Также оно пишет, что в течение дня было сбито большое количество израильских дронов, преимущественно на западе страны и в районе города Ком в центральном Иране.

Телеграм-каналы сообщают, что атаки направлены на порт Бендер-Аббас и Тегеран. Видео работы ПВО публикуют в соцсетях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль "нанесет удар по каждой цели" в ближайшее время. Иранские медиа сообщают, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители, - Стармер

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.