Израиль продолжает атаковать Иран: бьет по газовым и нефтяным объектам в Тегеране и порту Бандар-Аббас. ВИДЕО
Израиль продолжает наносить удары по Ирану - взрывы слышны в городах Бендер-Аббас, Мераге и Ахваз. Также сообщается о работе ПВО над Тегераном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Представитель израильской армии Эффи Дефрин сообщил на брифинге, что "еще и в этот час" израильские ВВС продолжают "наносить масштабные удары в различных частях Ирана".
По его словам, удары не прекращаются уже почти 40 часов, за это время атаковано более 150 целей. В последние сутки главным фокусом ударов был Тегеран.
Также Дефрин сообщил, что был атакован подземный объект на западе Ирана. Там, по его словам, хранили крылатые и баллистические ракеты и запускали их по Израилю.
С иранской стороны агентство "Тасним" недавно сообщило, что как в столице, так и во многих регионах снова начала работать ПВО.
Также оно пишет, что в течение дня было сбито большое количество израильских дронов, преимущественно на западе страны и в районе города Ком в центральном Иране.
Телеграм-каналы сообщают, что атаки направлены на порт Бендер-Аббас и Тегеран. Видео работы ПВО публикуют в соцсетях.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль "нанесет удар по каждой цели" в ближайшее время. Иранские медиа сообщают, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
Україні - тільки значні мінуси, невже не ясно?
а зараз справді ціна потроху поповзе вгору на тлі очікувань можливого піздеца в заливі.
бо ******* фанатики під кінець можеть і по сайдитам довбанути...
Але як це зробити?? 🤔
Анекдот тиждня. 😁
так колись у 2 світову літаки збивали
Зенітки пуляють по літаках, які з 10 тис метрів високоточні ракети запускають. 😁
А потім вони, як кацапи, скажуть, що все збили.
Ефективність в цілому - питання. Даних нормальних немає.
Ну хай Іглою дістануть на глазок F-35 на 10 тисячах.
Може навіть влада зміниться в Ірані як в Сириї
Зробив крок до бою то не зупиняйся!!
Ріст цін на нафту тимчасовий і взагалі ріст цін, це не основна причина доходів раші, а те що захід дальше з нею торгує.
Бомбежка школ, больниц, жилых кварталов и беззащитного населения, это почерк красно-коричневого еврейского терроризма.
Якби зеленський був для путіна ворогом - то в першу чергу кинжали б летіли по ОП і в лютому 22-го не було петріотів, щоб його врятувати.
Окопна війна в 21-му столітті - це спланований геноцид.
В будь-якому випадку, це не пояснює чому зеленський досі живий.
А що ж тоді таке кривірозький пейсатий на призвіще "зеленський"?
А це дороговказ для нас. Достатньо знищити нафтові та газові термінали на Балтиці та трубопроводи до них і раші всьо!
Наша балістика на підході