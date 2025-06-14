РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7239 посетителей онлайн
Новости Видео Удар Израиля по Ирану
14 321 85

Израиль продолжает атаковать Иран: бьет по газовым и нефтяным объектам в Тегеране и порту Бандар-Аббас. ВИДЕО

Израиль продолжает наносить удары по Ирану - взрывы слышны в городах Бендер-Аббас, Мераге и Ахваз. Также сообщается о работе ПВО над Тегераном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Представитель израильской армии Эффи Дефрин сообщил на брифинге, что "еще и в этот час" израильские ВВС продолжают "наносить масштабные удары в различных частях Ирана".

По его словам, удары не прекращаются уже почти 40 часов, за это время атаковано более 150 целей. В последние сутки главным фокусом ударов был Тегеран.

Также Дефрин сообщил, что был атакован подземный объект на западе Ирана. Там, по его словам, хранили крылатые и баллистические ракеты и запускали их по Израилю.

С иранской стороны агентство "Тасним" недавно сообщило, что как в столице, так и во многих регионах снова начала работать ПВО.

Также оно пишет, что в течение дня было сбито большое количество израильских дронов, преимущественно на западе страны и в районе города Ком в центральном Иране.

Телеграм-каналы сообщают, что атаки направлены на порт Бендер-Аббас и Тегеран. Видео работы ПВО публикуют в соцсетях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль "нанесет удар по каждой цели" в ближайшее время. Иранские медиа сообщают, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители, - Стармер

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
це суки тюрбанні за ваші шахеди та ракети.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:19 Ответить
+37
якби Трумп був президентом, цього б не було! Ой...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:20 Ответить
+32
І за збитий ан
показать весь комментарий
14.06.2025 22:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це суки тюрбанні за ваші шахеди та ракети.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:19 Ответить
І за збитий ан
показать весь комментарий
14.06.2025 22:20 Ответить
і за нього.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:22 Ответить
ан ?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:25 Ответить
Збитий що?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:26 Ответить
Boeing 737
показать весь комментарий
14.06.2025 22:28 Ответить
А що таке "ан" - умовна назва всіх цивільних літаків?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:39 Ответить
За збитий Боїнг банкрота коломойського….МАУ….
показать весь комментарий
15.06.2025 22:11 Ответить
За Зеленского. Коли він був царем "300 єврейців" Леонідом Абрамовичем (дивіться "300 еврейцев"), його сильно образив цар Персії. І ось Ізраїль відомстив персам за свого блудного сина. .
показать весь комментарий
15.06.2025 00:29 Ответить
В сім'ї не без урода
показать весь комментарий
15.06.2025 08:35 Ответить
а чим треба заплатити Ізраълю,за те,що його представники (Я.Кедмі тощо) з 2012 року закликали і щоденно закликають Рашку нас знищити,а Рабіновіч і Табачнік приймають у цьому участь зараз?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:55 Ответить
якби Трумп був президентом, цього б не було! Ой...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:20 Ответить
Нехай рвуть друг дружку,як скажені пси. Чим більше тим краще.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:22 Ответить
Вчора ***** під приводом поздоровлень Трампа з днем народженням просив його також припинити війну проти Ірану. На томість Трамп спитав як справи у ***** з припиненням війни щодо України. Здається Захід з Ізраілем знайшли болюче місце осі зла в їх поки безядерному союзничкові, так як вісь зла використала війну проти України для тиску на захід. І можливо доля України вирішується тепер саме на близькому сході.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:59 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 22:23 Ответить
Шахеды русня сама клепает уже скорее всего. Так что он прав.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:10 Ответить
клепає. але поставки з ірану йдуть постійно.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:12 Ответить
Поменяй фамилию на Дятел. Зелёный дятел!
показать весь комментарий
14.06.2025 23:47 Ответить
Укуси мою какашку до крови.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:52 Ответить
А що він не так сказав? Кацапи кліпають самі і там майже все уже інше на тих гєранях. А от ці удари Ізраілю - це справжня послуга росії, знову на війну в Україні потекли ріки нафтодоларів у кишені путіну. Таке враження, що друг путін попросив друга трампа, щоб той наказав Ізраілю це зробити.
Україні - тільки значні мінуси, невже не ясно?
показать весь комментарий
15.06.2025 07:27 Ответить
Але і викривлена логіка у вас. Тобто власні безпекової інтереси у Ізраїлю не можуть існувати? Тіко друг пуйло, агент краснов, друг біба. Конспірологія - завжди ознаа розумової обмеженості
показать весь комментарий
15.06.2025 12:54 Ответить
Шось Китай мовчить - в ганчірочку - Іран йому вигілний
показать весь комментарий
14.06.2025 22:24 Ответить
Зараз почнуть дописувати про ціну на нафту та великий зиск для Кацапстану. Тимчасово так. Але розгром Ірану приведе до мінус одного союзника *****. А це багатого коштує. Так що дуже добре для нас що рушникоголових проріджують.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:24 Ответить
розгром ірану зі знесенням влади аятол це величезний + для обвалу ціни на нафту.
а зараз справді ціна потроху поповзе вгору на тлі очікувань можливого піздеца в заливі.
бо ******* фанатики під кінець можеть і по сайдитам довбанути...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:27 Ответить
Знесення влади аятолл (що незаконно захопили її 46 років тому) -- це було б чудово.

Але як це зробити?? 🤔
показать весь комментарий
14.06.2025 22:36 Ответить
Кажуть специ, якщо Ізраіль буде бити по іранській енергетиці і нафті, там дуже швидко станеться швах. В Ірані все дуже централізовано і безтолково. Усе швидко ляже без газу і нафти.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
👍
показать весь комментарий
14.06.2025 22:48 Ответить
як і в кацапів
показать весь комментарий
14.06.2025 23:49 Ответить
Цей союзник є найбільш марним.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:28 Ответить
У Ирана население 80 лямов. Какой разгром. К тому же сильно сомневаюсь что иранцы выберут между евреями и режимом первых
показать весь комментарий
14.06.2025 22:38 Ответить
Поразка влади аятол, мається наувазі. Ніхто не каже про військову поразку країни Іран як такої.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:39 Ответить
Не думаю что они отпустят своё. Если бы Израиль мог то уже бы организовал какие-то попытки восстания. Но поживем увидим. Нам своих проблем хватает с головой
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
откуда в Иране евреи что бы их выбирать)))) хоть на карту глянь
показать весь комментарий
14.06.2025 23:53 Ответить
это сущеглупый кацап под девизом "не всё так однозначно"
показать весь комментарий
14.06.2025 23:55 Ответить
Имеется ввиду норм отношения с Израилем и с западным миром после свержение режима у себя. Никто из них не поддержит это. Не тупи
показать весь комментарий
15.06.2025 00:09 Ответить
Ты еще напиши что население рашки 140 млн
показать весь комментарий
14.06.2025 23:54 Ответить
Иди там в чат своих одноклассников и общайся с себе подобными. Хватит мне строчить под каждым моим комментарием
показать весь комментарий
15.06.2025 00:10 Ответить
Привернення законного режиму шаха або Іран буде бомблений до кам'яного віку їм вибирати
показать весь комментарий
15.06.2025 09:46 Ответить
знову почала працювати іранська ППО

Анекдот тиждня. 😁
показать весь комментарий
14.06.2025 22:24 Ответить
ппо ближнього радіусу, на відео ж видно
так колись у 2 світову літаки збивали
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
Яж і кажу - анекдот тиждня.
Зенітки пуляють по літаках, які з 10 тис метрів високоточні ракети запускають. 😁
А потім вони, як кацапи, скажуть, що все збили.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:38 Ответить
На відео - збивають. То що не так ?
Ефективність в цілому - питання. Даних нормальних немає.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:43 Ответить
Стріляють по ізраїльських безпілотниках
показать весь комментарий
14.06.2025 23:36 Ответить
Ізраїльське ППО очевидно теж не справляється. Це стає зрозуміло коли дивишся не тільки телемарафон.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:38 Ответить
"Теж" тут зайве. У Ірану більше нема ППО.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
Хех ... Ігла та ЗУ-21 це теж засоби ППО. А там ще є Панцирі, ТОРи, БУКи
показать весь комментарий
14.06.2025 22:44 Ответить
Буків, торів, панцирів, с300, с400 вже тю-тю.

Ну хай Іглою дістануть на глазок F-35 на 10 тисячах.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:50 Ответить
Трампон, це вирок. І війну в Україні не закінчило, і на ближньому сході ескалація не кисла. Та що там зовнішня політика, всередині країни руде опудало вже начудило по саме нехочу.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:26 Ответить
)(уло залишиться без одного союзника, а це добре.
Може навіть влада зміниться в Ірані як в Сириї
показать весь комментарий
14.06.2025 22:28 Ответить
Дай Боже щоб потужності такої вистачило на тиждень і більше!!
Зробив крок до бою то не зупиняйся!!
показать весь комментарий
14.06.2025 22:31 Ответить
Ізраїль нищить нафтодобування Ірану, ціни на нафту ростуть, )(уйло потирає руки від задоволення та дякує Ірану за шахеди, і Ізраїлю за фінансову підтримку. У )(уйла все добре, навіть з трамплом облизались.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:32 Ответить
А ви не думаєте що ця балістика що обійшла американські новіші за наші Патріоти комплекси, могла б легко опинитись в раші і тоді було б дуже сумно.

Ріст цін на нафту тимчасовий і взагалі ріст цін, це не основна причина доходів раші, а те що захід дальше з нею торгує.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:37 Ответить
Основна частина прибутку кацапії це нафта та газ,це країна бензоколонка.Якби Іраном керували зелені то вони може б і продали оркам кращу балістику,а собі залишили гіршу або взагалі були б без балістики,наприклад,будували б дороги,але там таких до влади не допускають.З чого ви взяли що ріст цін на нафту тимчасовий?ізраіль рятує рашку від економічної кризи.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:55 Ответить
где вы беретесь, долбоёбы? нефти в мире *****! только краник сильнее открутить!
показать весь комментарий
14.06.2025 23:57 Ответить
Куда ты лезешь со свиным рылом, да в калашный ряд? Знаток мировой экономики хренов.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:21 Ответить
Кретин,так біжи та відкручуй ті краники скоріше.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:24 Ответить
Іран зробив їх дешевими і може легко продавати і раші, вже один раз навіть поставив раніше якщо ви вже забули. Але після таких ударів уже точно нікому не продасть.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:12 Ответить
Путька в восторге. Цены на нефть как на дрожжах растут
показать весь комментарий
14.06.2025 22:36 Ответить
Кацап, угомонись! Все уже поняли что ты заступил на смену
показать весь комментарий
14.06.2025 23:58 Ответить
***** кайфує, скота *****, бабок дох, роблю шо хочу всі бояться , ну трошки боюся міжнародний кримінальний суд а так все з........
показать весь комментарий
14.06.2025 22:44 Ответить
израиль действует по прямой указке Хйлуа, такими же преступными, сатанистскими методами, как кацапсины.
Бомбежка школ, больниц, жилых кварталов и беззащитного населения, это почерк красно-коричневого еврейского терроризма.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:47 Ответить
вірно
показать весь комментарий
14.06.2025 22:53 Ответить
у вас перекличка кацапских ботов?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:59 Ответить
А тепер відчуйте різницю. Немає війни в окопі, бо в першу чергу на ******** війні рублять голову.
Якби зеленський був для путіна ворогом - то в першу чергу кинжали б летіли по ОП і в лютому 22-го не було петріотів, щоб його врятувати.
Окопна війна в 21-му столітті - це спланований геноцид.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:48 Ответить
безперечно
показать весь комментарий
14.06.2025 22:54 Ответить
То кацапи по твоєму слов'яни!?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:07 Ответить
Так написано в його методичці
показать весь комментарий
15.06.2025 09:57 Ответить
Прив'яжись до стільця ,бо впадеш, після того, як я тобі це скажу: так, слов'яни. Не забувай, що тисячі "кацапів" воюють в рядах ЗСУ і багато з них є Героями України, в той час коли десятки тисяч "щирих українців" служать в теробороні Монако і на Польському і Чеському фронтах.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:00 Ответить
Тобто угрофінські дикуни,мордва і мокші це слов'яни з різними болотяниками ерзя.Росіяни,як і болгари,не єслов'янами.Доктор історичних наук,старший науковий співробітник Інституту історії України НАН Борис Черкас.Серед слов'янських народів є два народи,які об'єктивно не є слов'янами,але слов'нізувалися це болгари і росіяни.Проблема в тому,що болгари це не приховують,а навпаки,показують таким чином всю багатогранність історії,її унікальність,уміння знаходити спільну мову між тюрками і слов'янами.У російській історії все навпаки:вони ображаються,коли ти їм кажеш таке,вони цього не визнають і ніколи не визнають.І поки вони будуть визнавати Київ своєю історією,то ми будемо мати ці проблеми,-які мали в минулому,сьогоденні маємо і будемо мати в майбутньому.Помилка рабсіян полягає ж у тому,що вони починають свою історію не зі своєї території,а з чужої,оскільки чомусь прив'язуються до династії Рюриковичів,котрі насправді правили у різних куточках Європи.Росіяни є фіно-уграми й повинні історію свою починати від них в основі у них ідуть ці племена.Вони виходили від того,що у у них колись князі були Рюриковичів,значить все,де правили Рюриковичі,зокрема Київ,є їхньою історією.Ну Рюриковичі у нас взагалі багато де правили,вони і на Балканах були,і в Прибалтійському регіоні.Тому відповідно,це доволі штучна концепція,яку ставив у свій час ще їхній історик Кричевський,що за етнічною ознакою їм треба виводити зовсім з іншого регіону і від іншого народу,-не слов'янського.Рабсіяни є фіно-уграми й повинні історію свою починати від них.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:38 Ответить
Может потому что нет сухопутной границы, не? Где им воевать в окопах прикажете. В СА или Йордании? Может хоть на карту сначала стоит глянуть де тот Иран и де тот Израиль. Если бы мы воевали с Казахстаном или Монголией, у нас бы тоже где-то так было бы. Вот с Газой есть граница и там месиво приличное. В меньших масштабах и в одну калитку, но это уже из-за малого фронта и большой разницы в силе противника. Была бы у палистинцев армия хотя бы на уровне того же Ирана, было бы то же месиво.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:00 Ответить
Якби у них був спільний кордон то напевно вони б почали бомбити тих аятол, як тільки вони задекларували своєю ціллю знищення Ізраїлю.
В будь-якому випадку, це не пояснює чому зеленський досі живий.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:45 Ответить
Коли вони перестануть м'яти один одному маленькі обрізані пиписьки і почнуть війну?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:59 Ответить
Браво! Євреї в ділі.
А що ж тоді таке кривірозький пейсатий на призвіще "зеленський"?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:03 Ответить
Удары по порту Бендер-Аббас куда более интересно даже чем по газовым объектам. Это один из курпных военных портов Ирана. Только днём власти Ирана заявили, что могут ввести блокаду в Ормузском проливе, как начало работы в этом направлении не заставило себя ждать.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:11 Ответить
чим кацапи поможуть своєму вірному союзнику? як зіллються, то іран і образитися може
показать весь комментарий
14.06.2025 23:34 Ответить
Америка уже сказала что нельзя бить по нефтегазовой инфраструктуре посколку это повышает цену на нефтегаз?)))) Как она это Украине говорила
показать весь комментарий
15.06.2025 00:22 Ответить
Короче самый хреновый для нас сценарий. Цены на нефть вверх. Бабки у ***** на войну будут.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:54 Ответить
Недолго. Цены быстро отскочат - шо, нефти ни у кого, кроме Ирана нет, что ли?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:29 Ответить
Быстро это за 6-10 месяцев. За это время рашка получит лишних 50 лярдов на повышении цены
показать весь комментарий
15.06.2025 12:07 Ответить
У росії є.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:29 Ответить
"б'є по газових і нафтових об'єктах у Тегерані та порту Бандар-Аббас"
А це дороговказ для нас. Достатньо знищити нафтові та газові термінали на Балтиці та трубопроводи до них і раші всьо!
Наша балістика на підході
показать весь комментарий
15.06.2025 09:43 Ответить
Израилю всю , Украине шиш идите на переговоры
показать весь комментарий
16.06.2025 04:53 Ответить
 
 