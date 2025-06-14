7 584 43
Иран атакует Израиль ракетами, - ЦАХАЛ. ВИДЕО
Второй вечер подряд Иран атакует Израиль ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Около 23 часов ЦАХАЛ сообщил о фиксации ракет, которые запустил Иран в сторону Израиля. Для перехвата задействованы системы противовоздушной обороны.
Впоследствии стало известно, что сирены звучат в нескольких районах Израиля после того, как ЦАХАЛ обнаружил иранские ракеты.
Во время того, как армия перехватывает ракеты, Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по военным объектам в Тегеране.
Израильские медиа и паблики сообщили, что ракетный удар нанесен по Хайфе.
І що вони збираються робити з F-35, що шастають над їх країною як у себе вдома.
Навіть зараз, коли Трамп припинив допомогу Україні, яка реально потерпає, за перші два місяці його правління, Ізраїль отримав більше 10 млрд.
А на Ізраїль мені насрать з високої гори, хай хоть повбивають одні одного з аятолами.
"Але маємо те, що маємо" (С)
То це через гундосика чи тому що ці товариші просто гнилі покидьки?
Але звісно - це тільки мрії , поки що . Спочатку треба прибрати аятолу .
Кожен солдат у них вагу золота,армія забезпечена,модерна.
Якщо президент-єврей,то чому не бере приклад з єврейської держави,а клоунадою,фотовідосиками займається?