Иран атакует Израиль ракетами, - ЦАХАЛ. ВИДЕО

Второй вечер подряд Иран атакует Израиль ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Около 23 часов ЦАХАЛ сообщил о фиксации ракет, которые запустил Иран в сторону Израиля. Для перехвата задействованы системы противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что сирены звучат в нескольких районах Израиля после того, как ЦАХАЛ обнаружил иранские ракеты.

Во время того, как армия перехватывает ракеты, Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по военным объектам в Тегеране.

Израильские медиа и паблики сообщили, что ракетный удар нанесен по Хайфе.

