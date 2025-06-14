РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4387 посетителей онлайн
Новости Видео Атаки Ирана на Израиль
7 584 43

Иран атакует Израиль ракетами, - ЦАХАЛ. ВИДЕО

Второй вечер подряд Иран атакует Израиль ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Около 23 часов ЦАХАЛ сообщил о фиксации ракет, которые запустил Иран в сторону Израиля. Для перехвата задействованы системы противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что сирены звучат в нескольких районах Израиля после того, как ЦАХАЛ обнаружил иранские ракеты.

Во время того, как армия перехватывает ракеты, Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по военным объектам в Тегеране.

Израильские медиа и паблики сообщили, что ракетный удар нанесен по Хайфе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате израильского удара повреждены четыре здания ядерного объекта в Исфагане, - МАГАТЭ

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ну евреям же сша все дають, і ракети разом збивають, хоч з асфальтом, хоч з гундосиком, хоч без. Плюс європа, а саме англія, випригуючи із трусів вже біжить свою авіацію перекидувати на схід, щоб допомогти. І це притому що вони не забирали у євреїв 3ій потенціал зброї в світі під пусті обіцянки.
То це через гундосика чи тому що ці товариші просто гнилі покидьки?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:04 Ответить
+9
Блін, тільки прикиньте шо б було, якби Іран таки доробив ядерну бімбу і знищив Ізраїль. Вгадайте з одного раза куди б всі ті ракети поїхали і в кого б потім полетіли.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:48 Ответить
+9
Може повернеться іранський шах , який зараз живе в Каліфорнії . То буде взагалі - супер . З Ірану знімуть всі санкції і ціна нафти впаде до 10 баксів .
Але звісно - це тільки мрії , поки що . Спочатку треба прибрати аятолу .
показать весь комментарий
15.06.2025 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ше живий - курілка
показать весь комментарий
14.06.2025 23:39 Ответить
Цікаво, скільки таких ракет перси встигли напродукувати у своїх підземних бункерах за всі ці роки.

І що вони збираються робити з F-35, що шастають над їх країною як у себе вдома.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:41 Ответить
Кілька тисяч
показать весь комментарий
15.06.2025 00:00 Ответить
вони багато ракет передали кацапам. Цікаво, що ті їм передадуть зараз
показать весь комментарий
15.06.2025 00:00 Ответить
Звідки така інфа - про це ніхто не казав, що Іран передава росії ракети?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:11 Ответить
вас гугл забанив?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:12 Ответить
Це ти стверджував - тому ти повинен доводити - інакше це бехня.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:16 Ответить
що я тобі ще повинен? 🤣
показать весь комментарий
15.06.2025 00:17 Ответить
Ти просто кацапський троль що зробив вкид на вентілятор.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:19 Ответить
так нас усіх у гуголі забанили, тому скиньте будь ласка ссиль на новину в якій йдеться що ІРАН передав кацапії РАКЕТИ
показать весь комментарий
15.06.2025 00:18 Ответить
не багато, це північна корея ракети передала. Іран тільки шахеди в основному
показать весь комментарий
15.06.2025 12:53 Ответить
Блін, тільки прикиньте шо б було, якби Іран таки доробив ядерну бімбу і знищив Ізраїль. Вгадайте з одного раза куди б всі ті ракети поїхали і в кого б потім полетіли.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:48 Ответить
У нас й так ппо забрали..частину..
показать весь комментарий
14.06.2025 23:50 Ответить
Не забрали, а недодали. Але можете пошукати десь під асфальтом чи в гундосиках, може там якийсь петріот завалявся.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:53 Ответить
Мабуть в Їзраїлі теж під асфальтом.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:02 Ответить
А Ізраїль її купив? Нє? Йому так само той петріот передали. Як і наші протиракети від шахідів, які щоночі вбивають людей тут...
показать весь комментарий
15.06.2025 00:03 Ответить
Ізраїль купляв ППО, розробляв свої, приймав участь в розробці ф-35 (якшо не помиляюся з цифрою), купляв ф-15 та ф-16, модифікував їх під себе. Все це гроші.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:12 Ответить
ізраїль сидить на американських подачках і гроші їм дають за просто так у великій кількості. А ви їм співайте хвалебних пісень, що вони там розробляли. Від мертвого осла вуха вони б розробили, якщо б сша ставили їм палки в колеса, як нам.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:15 Ответить
Тут один чувак пропонував українцям зробити обрізання. Спробуйте, може і вам почнуть запросто так купу бабла давати
показать весь комментарий
15.06.2025 00:22 Ответить
Они получают помощь каждый год, правда раз в десять че сейчас получает Украина, кроме того регулярно берёт кредиты в США, а вот возвращает их не всегда
показать весь комментарий
15.06.2025 01:33 Ответить
Ізраїль найбільший отримувач американської допомоги в історії. Тому "купляв" трошки не те слово.

Навіть зараз, коли Трамп припинив допомогу Україні, яка реально потерпає, за перші два місяці його правління, Ізраїль отримав більше 10 млрд.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:17 Ответить
Євреям все дають, а українців жаба душить
показать весь комментарий
15.06.2025 00:24 Ответить
нє, просто хотілося б виконання гарантій які давались під відмову від ЯЗ.

А на Ізраїль мені насрать з високої гори, хай хоть повбивають одні одного з аятолами.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:32 Ответить
Блін, а кому б не хотілося? (ну окрім кацапів)
"Але маємо те, що маємо" (С)
показать весь комментарий
15.06.2025 00:33 Ответить
ну евреям же сша все дають, і ракети разом збивають, хоч з асфальтом, хоч з гундосиком, хоч без. Плюс європа, а саме англія, випригуючи із трусів вже біжить свою авіацію перекидувати на схід, щоб допомогти. І це притому що вони не забирали у євреїв 3ій потенціал зброї в світі під пусті обіцянки.
То це через гундосика чи тому що ці товариші просто гнилі покидьки?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:04 Ответить
та евреи и сами много чего производят
показать весь комментарий
15.06.2025 02:22 Ответить
їх би це не врятувало. Ми також вже багато чого виробляємо
показать весь комментарий
16.06.2025 00:53 Ответить
гундоси й асфальт, то не до мене. Були б повноваження - за тиждень б з знайшла то все вкрадене...і не тільки я..
показать весь комментарий
15.06.2025 00:09 Ответить
Знаю одного чувака, він вважав, шо закінчить війну просто переставши стріляти. І ще одного, який вважав, шо закінчить війну за 24 години. Тепер я (заочно) знаю людину, яка поверне все вкрадене за тиждено .
показать весь комментарий
15.06.2025 00:13 Ответить
Так то мрії))) якщо б почала розшукувати - грохнули б відразу)) узбагойтесь.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:17 Ответить
Я за вас цілком спокійний
показать весь комментарий
15.06.2025 00:21 Ответить
Змій зрить в корень,наші експерди волають шо нам не вигідна та війна бо баррель зросте,але хто вибирає між дешевим баррелем і дешевим шахєдом - отримає і дорогий баррель і кучу шахєдів на голову.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:01 Ответить
ми тут нічого не вирішуємо
показать весь комментарий
15.06.2025 00:05 Ответить
Шахеди вже давно росія скопіювала, вже є власна герань, копія шахеда. Їм вже іран не дуже потрібний, а ось нам низка ціна на нафту потрібна.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:56 Ответить
Ну и загнули. Это типа как же повезло Украине? Вы просто мастер спорта по лепке шоколада из го*на.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:28 Ответить
А ви в нас експерт по го*ну? Ну Ок, най буде
показать весь комментарий
15.06.2025 00:31 Ответить
Хм . Цікаві новини . Пишуть що сім'ї іранської еліти почали виїжджати з країни . Невже режим аятоли починає руйнуватись .?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:58 Ответить
До влади прийдуть проєврейські партії?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:03 Ответить
сумнівно
показать весь комментарий
15.06.2025 00:06 Ответить
Може повернеться іранський шах , який зараз живе в Каліфорнії . То буде взагалі - супер . З Ірану знімуть всі санкції і ціна нафти впаде до 10 баксів .
Але звісно - це тільки мрії , поки що . Спочатку треба прибрати аятолу .
показать весь комментарий
15.06.2025 00:07 Ответить
Його ще недобили???
показать весь комментарий
15.06.2025 00:12 Ответить
Потрібна війна, щоб все кругом горіло. Бажано з усіма чебуреками разом. Щоб усі відчули на своїй шкурі, що відчувають українці.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:06 Ответить
Ізраїль показує приклад ведення ******** війни,а не наступ бронеколони, піхоти під шквальний вогонь артилерії,мінні поля,фортифікації,дій бпла.
Кожен солдат у них вагу золота,армія забезпечена,модерна.
Якщо президент-єврей,то чому не бере приклад з єврейської держави,а клоунадою,фотовідосиками займається?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:58 Ответить
 
 