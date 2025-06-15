Иран готов к соглашению, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране, - глава МИД Аракчи
Иран готов заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у него ядерного оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
По его словам, Тегеран прекратит атаки по Израилю только в случае прекращения агрессивных действий со стороны Тель-Авива.
Он также заверил, что Иран на отмененных переговорах в Омане хотел подать США предложения, которые могли привести к сделке по атому.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
Адекватні іранці ще скажуть своє слово.
А найкраще було б, якби вони самі себе запитали "якого $!я клірики чужої релігії заправляють всіма справами у нашій країні??"
У всіх інших народів індо-європейської мовної сімʼї релігія, на жаль, чужа і насаджена.
P.S. Наскільки світ був би багатшим культурно, якби вікінги, словʼяни, перси, греки, римляни, франки, сакси, кельти зберегли свої релігії і пронесли їх крізь тисячоліття....
Приємно вести діалог з освіченою людиною!
Або чорношкірим (виключно за колір шкіри) , або іншим фрікам !!!
що це все завдяки йому -Великому брехливому
Никто не задумывался? А кто стоял у истоков ядерной программы Ирана?
Красный Совок!!!
А вот и нет. Америка начинала ядерную программу Ирана. Прошу заметить не программу мирного атома. А самое настоящее создание ядерного оружия. Для противодействия мусульманскому миру, просоветскому Ираку. Им были нужны 2 цепных пса на Ближнем Востоке. Но, как всегда там где вмешивается США, что то пошло не так.
КНДР дтктд.
Ви не живете в контексті часу , бо при шаху Пехлеві в Тегерані дівчата ходили у міні, були свої панки , хіппі - й багато нічних клубів . Були рок-фан-клуби й тиждні моди . Ось тоді не тільки США але й Ізраїль постачав зброю персам . Жодних санцій й тільки придурковаті хфранцузі у часи лівацких урядів згодували й притулили одного маргінального шіїтського лідера . Франція (Жискар ДеСтен) й людожера бокасо притуляла й чілійского червонобупіка - Луїса Корвалола ... Це тільки потім виявился , що той "страждалєць за коммунну" отримував як сенатор від диктатора Піночета 5 тисяч доллярів пансіон ... Софок його обміняв за Буковського , але був ідейною людиною (захоплення Криму ****** не підтримав) . А страждалєць помандрював по софку , його там 100 разів обсмоктали як їх губасти вожак й Луїс терміново відбув до Паріжу .
Ще пару-трійку хвиль треба полюбому нанести.
Щоб <******* далі послати кацапа.»
Тому це буде нова перерва у цій війні, а в наступному раунді вони вже будуть мабуть ядеркою обмінюватись, якщо режим в Ірані не зміниться.
Точно така сама ситуація з рашею, захід не хоче зміни режиму і тому не дасть озброєння для рівноцінного протистояння з орками, тому треба розробляти своє далекобійне озброння і дивитись в рот заходу, нічого звідти радикального не прийде.
Бо реально вже дістали ці зажопні іскперди, які про Ізраїль знають тільки те, що там ненависні їм євреї.
Тобто зараз не до ЯЗ , вони хочуть рятувати їх дупи й зара судомно дзвонять у мацькву й просять притулку на той випадок , якщо зв"ясується що вони у списку на ліквідацію ...
А в кого є бейці перевіряти транспорти рашки?) вони й суднами й літаками що завгодно можуть ..
Невже шось сталося!!
Невже Цахал поцілив ракетами в улюблений ішак-гарем чи то в самого...
Тепер нові овцейопи грають в перемовини. Там на місці звичайно видніше. Але останнім часом в Ізраїлю перемовини якось не йдуть.
вони то може і готові, а хЙло куди буде технології продавати?