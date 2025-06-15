УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7817 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
7 628 107

Трамп: Іран та Ізраїль укладуть угоду, так само як я змусив Індію та Пакистан

Дональд Трамп про необхідність угоди між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і укладуть угоду – так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти її, у тому випадку за допомогою торгівлі з США, щоб внести розум, згуртованість і здоровий глузд у перемовини з двома чудовими лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися", - заявив президент США.

Далі Трамп згадав інші конфлікти у світі, які, за його словами, йому вдалось зупинити: між Косовом і Сербією, а також між Єгиптом і Ефіопією.

"Незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбувається багато дзвінків та зустрічей. Я багато роблю і ніколи ні за що не отримую визнання, але це нормально, люди розуміють. Зробимо Близький Схід знову великим", - написав глава Білого дому.

допис

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо  щонайменше про двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Читайте також: Іран підтвердив загибель від ізраїльського удару керівника ракетної програми та 7 його заступників

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2334) Близький Схід (58) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
15.06.2025 17:45 Відповісти
+49
А ще Трамп мертве море вбив та червоне море пофарбував
показати весь коментар
15.06.2025 17:18 Відповісти
+39
Вони і в історії залишиться як "довбой@б з манією угод".
показати весь коментар
15.06.2025 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
От же ж 3.14здуняра 😂
показати весь коментар
15.06.2025 21:25 Відповісти
если за дело взялся ржавый - толку не будет
показати весь коментар
15.06.2025 21:30 Відповісти
Ось зараз щиро жаль , що нема зараз машини часу ... що можно було побачити як трампон склада "прекрасну угоду" з імператором Бокасо й той підписав , що бере на себе забов"язання істи свої підданих не частіша раз на місяць !!!!
показати весь коментар
15.06.2025 21:48 Відповісти
трампло
показати весь коментар
15.06.2025 22:30 Відповісти
А может и не заключат, как ты сказал.
показати весь коментар
16.06.2025 01:10 Відповісти
А какую хорошую угоду ты подпишешь с ****** по Украине?!
показати весь коментар
16.06.2025 07:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 