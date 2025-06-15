Трамп: Іран та Ізраїль укладуть угоду, так само як я змусив Індію та Пакистан

Президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і укладуть угоду – так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти її, у тому випадку за допомогою торгівлі з США, щоб внести розум, згуртованість і здоровий глузд у перемовини з двома чудовими лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися", - заявив президент США.

Далі Трамп згадав інші конфлікти у світі, які, за його словами, йому вдалось зупинити: між Косовом і Сербією, а також між Єгиптом і Ефіопією.

"Незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбувається багато дзвінків та зустрічей. Я багато роблю і ніколи ні за що не отримую визнання, але це нормально, люди розуміють. Зробимо Близький Схід знову великим", - написав глава Білого дому.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо щонайменше про двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

