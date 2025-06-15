УКР
Трамп заявив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану: Він телефонував мені з цього питання

Президент США Дональд Трамп підтримав можливу участь російського диктатора Володимира Путіна у посередницьких зусиллях для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що він "відкритий" до можливого посередництва Путіна у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

"Він телефонував мені з цьго питання. Ми довго розмовляли про це", - сказав американський лідер.

Окрім цього, Трамп заявив, що США розглядають можливість втрутитися у конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

"На цей момент ми не беремо участі у конфлікті. Та можливо, ми можемо втрутитися", - додав очільник США.

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також: Трамп: Іран та Ізраїль укладуть угоду, так само як я змусив Індію та Пакистан

Ізраїль (1828) Іран (2334) путін володимир (24830) Трамп Дональд (7184)
Топ коментарі
+62
А це шо цей "посередник" вбиває українців - його не їбе?
15.06.2025 18:27 Відповісти
15.06.2025 18:27 Відповісти
+54
15.06.2025 18:28 Відповісти
15.06.2025 18:28 Відповісти
+41
Старий педофіл робить з іншого педофіла дипломата і переговорщика.
15.06.2025 18:31 Відповісти
15.06.2025 18:31 Відповісти
Президент США не проти, щоб терорист став посередником у війні? Серйозно?
Яке воно обнуте.
15.06.2025 20:32 Відповісти
15.06.2025 20:32 Відповісти
*****- союзник Ірану, воно не може буте посередником, він- сторона конфлікту
15.06.2025 20:52 Відповісти
15.06.2025 20:52 Відповісти
Боже, яке кончене...
15.06.2025 20:59 Відповісти
15.06.2025 20:59 Відповісти
Вкотре повторюю: рудий шпарить по методичці краснова
15.06.2025 21:14 Відповісти
15.06.2025 21:14 Відповісти
два підора(
15.06.2025 21:18 Відповісти
15.06.2025 21:18 Відповісти
Всё. Мир окончательно сошел с ума((
15.06.2025 21:19 Відповісти
15.06.2025 21:19 Відповісти
Трaмп мстит зa то, что Укрaинa не соглaсилaсь нa кaпитуляцию.
15.06.2025 21:23 Відповісти
15.06.2025 21:23 Відповісти
Ще за рік до виборів при байдені після провалу українського контрнаступу трампісти запросили у зелених план перемоги над росією для подальшого фінансування війни. Зелені так цього плану їм і не надали так як його не існує. Тому Трамп достатньо послідовний у своїй політиці на відміну від зелених політиків, які не знають міри і не здатні вчасно зупинитись як ті ігромани що загралися і скоро програють останні труси.
16.06.2025 02:25 Відповісти
16.06.2025 02:25 Відповісти
трaмп последовaтельный только в ужaсных вещaх.

последовaтельным в чем-то хорошем, ржaвый, нa протяжении своей жизни, зaмечен не был
16.06.2025 04:42 Відповісти
16.06.2025 04:42 Відповісти
ІДІОТ!!!
15.06.2025 21:26 Відповісти
15.06.2025 21:26 Відповісти
Їб@нуте, прости Господи...
15.06.2025 21:27 Відповісти
15.06.2025 21:27 Відповісти
Страпон не знає як лизнути лисого
15.06.2025 21:32 Відповісти
15.06.2025 21:32 Відповісти
Вау ЗНАЕТ!ДАЖЕ ЯЗЫК ПРОКАЧАЛ У СУПЕР КАЧАЛКИ ЯЗЫКОВОЙ!!!
15.06.2025 22:52 Відповісти
15.06.2025 22:52 Відповісти
Ловіть наркомана!
15.06.2025 21:34 Відповісти
15.06.2025 21:34 Відповісти
Дебілон Трампон
15.06.2025 21:48 Відповісти
15.06.2025 21:48 Відповісти
Нікчема цей Трамп!
15.06.2025 22:18 Відповісти
15.06.2025 22:18 Відповісти
******** нет покоя.
15.06.2025 22:30 Відповісти
15.06.2025 22:30 Відповісти
якось я по іншому собі вважав шерифа. це якесь чмо
15.06.2025 22:31 Відповісти
15.06.2025 22:31 Відповісти
Вот молодец!!!!Осмоктал!!!эго окакулиное очько!!!!фу Трампон ты ниКТО!!!ПУСТОТА!!!ПОЗОР АМЕРИКАНЦАМ!!!
15.06.2025 22:51 Відповісти
15.06.2025 22:51 Відповісти
Зовсім Трампушко всрався! Старику 79! Деменція...
15.06.2025 22:58 Відповісти
15.06.2025 22:58 Відповісти
Убийца и Судья
Два в Одном
15.06.2025 23:23 Відповісти
15.06.2025 23:23 Відповісти
САМИ ОНИ ВИНОВАТЫ!ДАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ИХ ВСЕХ ПОРОСТО ОПУСКАТЬ ПРАВДОЙ!КОГДА МИЛЛИОНЫ ВАС А В ХРЯН НЕ СТАВЯТ ТО ВАША СИЛА В НИКУДА!А ТО ЧТО В ПОРАШЕ ВВЕЛИ НАПИСЯЛ ПРОТИВ *********** ТЮРЬМА!ПРИКОЛЬНО!ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ В ТОМ ЧТО СКОРО КНИГИ БУДУТ ПУТИН *****!!!!!
15.06.2025 23:27 Відповісти
15.06.2025 23:27 Відповісти
Дайте фуйлу Шнобеля миру.
ДБЛИ БЛДЬ!
15.06.2025 23:39 Відповісти
15.06.2025 23:39 Відповісти
Використаний Трампон - ганьба нації!
16.06.2025 00:22 Відповісти
16.06.2025 00:22 Відповісти
два фуесоса трампутя
16.06.2025 02:47 Відповісти
16.06.2025 02:47 Відповісти
Дыбил не может понять раша играет хорошего что бы этот дурачок взамен прекратил помощь Украины что сша и сделали сегодня . 90% республиканцев за это это не только трамп
16.06.2025 04:50 Відповісти
16.06.2025 04:50 Відповісти
***🤦🤦🤦
Яке воно кончене🤡🤡🤡
16.06.2025 06:40 Відповісти
16.06.2025 06:40 Відповісти
Свитан за это с самого начала говорил, шо Украина разменная монета между ****** и Трампоном Трампаксом по Ирану!!!!
16.06.2025 06:59 Відповісти
16.06.2025 06:59 Відповісти
Тампон,це вирок для США.
16.06.2025 07:40 Відповісти
16.06.2025 07:40 Відповісти
Два ідіоти...
16.06.2025 07:56 Відповісти
16.06.2025 07:56 Відповісти
Два їбантропа.
16.06.2025 08:06 Відповісти
16.06.2025 08:06 Відповісти
