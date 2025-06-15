Трамп заявив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану: Він телефонував мені з цього питання

Президент США Дональд Трамп підтримав можливу участь російського диктатора Володимира Путіна у посередницьких зусиллях для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що він "відкритий" до можливого посередництва Путіна у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

"Він телефонував мені з цьго питання. Ми довго розмовляли про це", - сказав американський лідер.

Окрім цього, Трамп заявив, що США розглядають можливість втрутитися у конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

"На цей момент ми не беремо участі у конфлікті. Та можливо, ми можемо втрутитися", - додав очільник США.

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

